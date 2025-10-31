2p

Makró Média

A NER megvette a Blikket is

mfor.hu

Az új tulajdonos az Indamedia.

A Ringier eladta magyar média portfólióját az Indamediának.

A Ringier Hungary Kft. és vele együtt a portfóliójába tartozó kiadványok az Indamedia Csoport tulajdonába kerültek. A tranzakcióval az Indamedia portfóliója, sokszínűsége jelentősen bővül, a magyar médiapiac egyik legmeghatározóbb szereplőjévé válik. Az értékesítés többek között olyan médiamárkákat érint, mint a Blikk, Kiskegyed, EgészségKalauz.hu. A tranzakciót csütörtökön zárta le a két fél. A vezető hazai állásportál, a Profession továbbra is kizárólagosan a Ringier tulajdonában marad, a Sportal.hu sportoldal tulajdonosa továbbra is a Ringier Sports Media Group

- szól az Indamedia és a Ringier közös közleménye.

A tranzakció magában foglalja: a Blikket, Magyarország piacvezető országos napilapját, egyben az ország egyik leglátogatottabb online portálját, valamint a Vasárnapi Blikk hetilapot, az EgészségKalauz.hu egészségügyi portált, a Kiskegyed és a GLAMOUR női magazinokat, az Auto Bild autós magazint, más gasztronómiai kiadványok mellett a Recepttár.hu online magazint, különféle tévémagazinokat, mint a Tvr-hét, a Színes RTV, a Színes Kéthetes, TVR Újság és a TV Revü.

A 444 hozzáteszi: az új tulajdonos a kormányhoz ezer szálon kötődő, az Index kiadóvállalataként is ismert, Mészáros Lőrinc által finanszírozott és a TV2-csoporttal is összenőtt Indamedia.

A bankok nem szeretnék, hogy ingyen vehessük ki a pénzünket az ATM-ből

A Magyar Bankszövetség határozottan ellenzi az ingyenes ATM készpénzfelvételi limit emelését, mivel lényegesen több kárt okoz a társadalomnak és a gazdaságnak, mint amennyi hasznot hoz az államnak.

Új ügyvezető igazgató a miskolci Bosch kéziszerszámgyárban

Novembertől Tim Krause váltja Fükő Lászlót.

Novembertől sem adják ingyen a benzint

November első napján csökkenést tapasztalhatunk a kutak nagykereskedelmi áraiban.

Aggódjunk-e a Magyar Nemzeti Bank elveszett tőkéje miatt?

Miközben a hazai bankszektor tőkemegfelelése magas, a magyar jegybank veszteséges és tőkehiányos. Ennek a lehetséges következményeit tárja fel a volt jegybankelnök.

Nagyon kevés magyar gyerek született szeptemberben is

Csak 6172 gyerek született  szeptemberben.

KSH: nem lassult az áremelkedés az iparban

2,4 százalékkal magasabbak az árak az iparban.

Orbán Viktor: Lesz 14. havi nyugdíj

Hosszú vita után döntött a kormány a 14. havi nyugdíjról.

Ismét 335 felett a dollár

A dollárral szemben gyengült, az euróval és a svájci frankkal szemben viszont erősödött a forint csütörtökön.

A Dominikai Köztársaság partjai

70 milliárd forint értékű kokainnal üzletelt M. Ferenc és bandája, de lebuktak

A magyar férfi által vezetett bűnszervezet többtonnás kokainszállítmányára a Dominikai Köztársaság partjainál találtak rá. 

Lecsapott a versenyhivatal a Használtautó.hu üzemeltetőjére

Az exkluzív csomaggal akadályozta a versenytársak piacra lépését, és visszaélt a gazdasági erőfölényével.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

