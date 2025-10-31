A NER megvette a Blikket is

A Ringier eladta magyar média portfólióját az Indamediának.

A Ringier Hungary Kft. és vele együtt a portfóliójába tartozó kiadványok az Indamedia Csoport tulajdonába kerültek. A tranzakcióval az Indamedia portfóliója, sokszínűsége jelentősen bővül, a magyar médiapiac egyik legmeghatározóbb szereplőjévé válik. Az értékesítés többek között olyan médiamárkákat érint, mint a Blikk, Kiskegyed, EgészségKalauz.hu. A tranzakciót csütörtökön zárta le a két fél. A vezető hazai állásportál, a Profession továbbra is kizárólagosan a Ringier tulajdonában marad, a Sportal.hu sportoldal tulajdonosa továbbra is a Ringier Sports Media Group

- szól az Indamedia és a Ringier közös közleménye.

A tranzakció magában foglalja: a Blikket, Magyarország piacvezető országos napilapját, egyben az ország egyik leglátogatottabb online portálját, valamint a Vasárnapi Blikk hetilapot, az EgészségKalauz.hu egészségügyi portált, a Kiskegyed és a GLAMOUR női magazinokat, az Auto Bild autós magazint, más gasztronómiai kiadványok mellett a Recepttár.hu online magazint, különféle tévémagazinokat, mint a Tvr-hét, a Színes RTV, a Színes Kéthetes, TVR Újság és a TV Revü.

A 444 hozzáteszi: az új tulajdonos a kormányhoz ezer szálon kötődő, az Index kiadóvállalataként is ismert, Mészáros Lőrinc által finanszírozott és a TV2-csoporttal is összenőtt Indamedia.