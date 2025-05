A NER tenderbajnoka újabb milliárdos céget vett a nevére

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

A vállalkozó annyira gazdag, hogy már saját vagyonkezelő alapítványa is van. Lapunk írta meg, hogy a Gamma Fund Vagyonkezelő Alapítvány hozzá tartozik: összesen pedig 11 cég végső tulajdonosa lett az alapítvány. A Szakonyi Péter állandó külsős szerzőnk által szerkesztett 100 leggazdagabb magyar című kiadványban 2022-ben szerepelt először Kis-Szölgyémi, a 71. helyen, 23,7 milliárd forintos vagyonnal, 2023-ban viszont már a mezőny közepén végzett, 41,3 milliárddal.

Nemcsak a vagyonkezelő alapítványok, hanem az alájuk beterelt cégek száma is kitartóan növekszik Kisvárdától a Balatonig.

Még a GVH-s beadvány előtt úgy döntöttek, hogy a Bükk Optimum Kft.-ből jogutódlással kiválik egy új cég Mecsek Optimum Kft. néven. Az április 1-jével bejegyzett új vállalkozásnak szintén Kis-Szölgyémi Ferenc lett a tulajdonosa és gépjármű-kiskereskedelemmel kívánnak foglalkozni a jövőben. A Mecsek Optimum Kft. a Bükk Optimum Kft. eredménytartaléka terhére 807,5 millió forint saját tőkével alakult meg, amelyből hárommillió forint a Mecsek Optimum Kft. jegyzett tőkéje. A vagyonmegosztásról is döntöttek: 80 százalék marad a Bükk Optimum nevén.

Az építményüzemeltetés meglehetősen tág fogalom, rengeteg tevékenység fér bele, ezért is lehet vele sok pénzt keresni. Ebbe a szakágazatba tartoznak az ügyfél létesítményein belül végzett összetett kombinált kisegítő szolgáltatások. Magában foglalja a létesítményben elvégzendő általános belső takarítását, a kisebb javítást, a karbantartást, a szemételszállítást, őrző és biztonsági szolgáltatást, postázást, recepciós tevékenységet, mosodai és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat. Ezeket a tevékenységeket olyan személyzet végzi, aki nincs bevonva az ügyfél üzleti tevékenységébe, nem visel azért felelősséget.

Mindenesetre egy megbízhatóan teljesítő céggel gyarapodott a milliárdos. Az építményüzemeltető vállalkozás 2023-ban 4,1 milliárd forintos forgalommal zárt, amiből 1,2 milliárd forint nyereség össze is jött. Ebből a tulajdonosok végül 1,1 milliárd forint osztalék kifizetését hagyták jóvá. A 2024-es számok egyelőre nem ismertek, de 2022-ben és 2021-ben is hasonló eredményeket tudtak beírni a mérlegbe.

Jó pénzt termel az építményüzemeltetés is Fotó: Depositphotos

Az építményüzemeltetés nagyon beleillik a milliárdos portfóliójába. A Transparency Magyarország által márciusban publikált Tenderbajnok című elemzés Kis-Szölgyémi Ferencet a második helyre hozta ki a 2021-2023 közötti időszak közbeszerzéseit vizsgálva. Vállalkozásai – mindenekelőtt a B+N Referencia Zrt. – összesen 836 milliárd forintnyi megbízáshoz jutottak, zömében az állami egészségügyi létesítmények takarítására, üzemeltetésére, illetve karbantartására irányuló keretmegállapodások formájában. Mindez arra is rávilágít, hogy a közbeszerzési rendszeren belül a keretmegállapodások értékének aránya jelentősen növekedett. Ez azért aggasztó, mert az ilyen eljárások hosszú évekre lezárhatják a versenyt, és sokszor nem biztosítják az átláthatóságot.

