A NER ugyan megbukott, de a győri kaszinó 450 millió forint profitot pörgetett ki

Vég Márton
A győri kaszinó koncessziós engedélye szeptember közepén lejár, így gyorsan változhat a piaci helyzet. A kormány keddi ülésén tárgyalja a kaszinókhoz kapcsolódó koncessziós jogok felülvizsgálatát és megadóztatását is.

Mintegy 450 millió forint nyereséget termelt a győri kaszinó, derül ki a Casino Win Kft. 2025-ös beszámolójából. Hogy ennek pontosan ki örülhet, azt csak sejteni lehet. A kaszinó koncessziója a Casino Win csoporthoz tartozik, a cégek tulajdonosa Rákosfalvy Zoltán volt a Treff-Klub Kft.-n keresztül. A múlt idő azért indokolt, mert a Treff-Klub tulajdonosa 2023. október 25-e óta a budapesti központú Treff-Center Vagyonkezelő Alapítvány.

Sokáig zárt alapítványról volt szó, ez azt jelenti, hogy az alapító nem engedi meg csatlakozást az alapítványhoz. Bírósági papírokból csak annyit lehetett látni, hogy az alapítvány képviselője és kuratóriumi tagja Kruppa Zsolt András, aki a kaszinós cégek ügyvezetője is.

Ez változott meg 2024 márciusban: a kaszinós alapítvány nyílt lett. Az alapítvány egyedüli tagja Rákosfalvy Zoltán ügyvéd. Ő sokak számára lehet ismerős. Győrben a Borkai-ügy kapcsán lett a napnál is világosabb a politika és a gazdaság összefonódása, hiszen a volt fideszes polgármester és a helyi vállalkozói elit együtt jachtozott az Adriai-tengeren. A szexbotrányról elhíresült jachton ott volt Rákosfalvy Zoltán ügyvéd is, aki a győri önkormányzatnak, egyetemnek és az államnak is dolgozott.

Tavaly még jól pörgött a győri kaszinó
Fotó: Pixabay

A győri kaszinót terelgető Casino Win Kft.-nek 2023-ban 2,3 milliárd forint bevétele volt, ebből mindössze 34,3 millió forint nyereséget termelt, osztalékot pedig nem fizetett. Aztán 2024-ben kicsivel jobb évük volt: a forgalom 2,5 milliárd forintra ugrott, amiből 282 millió forint profit jött össze, de ezúttal sem fizettek osztalékot.

Tavaly megint tudtak egy kicsit fejlődni: a beszámolójuk szerint a bevétel 2,7 milliárd forintra növekedett, amiből ezúttal 449 millió forint nyereség született. Osztalékot nem fizettek.

A cég jelenleg jó piaci helyzetet mondhat magának. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse)

- szerepel a dokumentumban, amiből még egy fontos részlet teljesen világosan kiderül: a megbukott Orbán-kormány furcsa adózási kedvezményeket nyújtott a kaszinóknak. A beszámoló szerint a magyar állam, mint koncesszióba adó 2025. október 21-én módosította a 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 évekre megállapított koncessziós díjat. Ennek következtében mintegy 164 millió forint még fizetendő koncessziós díjat állapítottak meg.

A koncessziós díj összegével ugyanakkor csökkenthető a kaszinó fizetendő játékadója. Tehát az egyik ráfordítás, kötelezettség (fizetendő koncessziós díj) ugyanannyival nő, mint amennyivel a másik ráfodítás, kötelezettség (játékadó) csökken.

Érdekes szál a győri kaszinó esetében, hogy a Casino Win ügyvezetője Kruppa Zsolt, aki a kisvárdai TFK-IMPEX PLUSZ Kft.-t is vezeti. Utóbbi egyik tulajdonosa Sesztákné Berecz Marianna, Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő felesége (aki az országos listáról bekerülve változatlanul országgyűlési képviselő maradt).

A beszámolóban említett jó piaci helyzet azonban gyorsan megváltozhat: a győri kaszinónak ugyanis szeptember közepén lejár a koncessziója. Ennek sorsáról már Vitézy Dávid minisztériuma dönthet. Az első kormányülés után ugyanis május közepén megjelent az új kormány tagjainak feladat- és hatásköreit tartalmazó kormányrendelet a Magyar Közlönyben. 62 oldalon keresztül részletezik, hogy a kormány mely tagjai milyen feladatkörökkel és milyen hatáskörökkel rendelkeznek majd. A közlekedési és beruházási miniszter feladatai között feltűnik az állami beruházások és a közlekedés kérdése mellett például az építésügyi szabályozás, a lakáspolitika, és hozzá kerülnek a koncessziók a Nemzeti Koncessziós Iroda (NKI) alatt. Az NKI az Orbán-kormány alatt Rogán Antal kabinetminiszter felségterülete volt.

Azt sem lehet kizárni, hogy az új parlament érdemben hozzányúl majd például a nemzeti vagyonról szóló törvényhez. Ez egy kulcsfontosságú törvény, mert például ez a jogszabály mondja ki, hogy milyen állami gazdasági tevékenységeket lehet koncesszióba kiszervezni. Ezzel a lehetőséggel a megbukott Orbán-rezsim előszerettel élt is az elmúlt 16 évben, előbb a dohánypiac, majd a kaszinók, végül pedig az autópályák és a hulladékgazdálkodás területén.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

4iG: 118 milliárdos rekorderedmény 2025-ben

A nyereséget a társaság arra fordítja, hogy tovább növelje értékét: a nemzetközi növekedésének támogatására és saját tőkéjének erősítésére.

Hová tűnt több ezer magyar dolgozó Ausztriából?

Így alakultak az áprilisi munkaerőpiaci számok.

Jelentősen olcsóbb lesz a tankolás piaci áron

Szerdán a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára is csökken.

Leszerelik a parkolóautomatákat Budapesten

Túl drága a működtetésük.

Már május végén is Varga Mihály júniusi szavaira kell figyelni

Az elemzők többsége úgy véli, a jegybank most még megvárja a júniusi Inflációs Jelentés adatait, de van olyan szakértő, aki szerint már a keddi kamatdöntő ülésen is lazításról dönthet a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Noha mind az inflációs mutatók, mind a forint árfolyama, mind a magyar hozamok csökkenő szintje bizakodásra ad okot, és az uniós forrásokról szóló tárgyalások is erősítik az optimizmust, a jövő – elsősorban az iráni háború miatt – még meglehetősen kockázatos. Itt a friss Mfor Elemzői Konszenzus.

Fontos figyelmeztetést adott ki a NAV

Akár egymillió forintos mulasztási bírságot is kiszabhatnak.

Reagált a Wizz Air a HungaroControl kerozinhiányról szóló állításaira

Határozottan cáfolta a Wizz Air a HungaroControl vezérigazgatójának esetleges nyári járattörlésekről szóló mondatait. A légitársaság szerint a HungaroControl működési nehézségei miatt késtek a gépeik az előző nyarak során.

Így tűnnek el az italboltok és a szórakozóhelyek Magyarországról

Kevesebb, mint a felére esett vissza a magyarországi italboltok száma 2010 óta, zenés-táncos szórakozóhelyből is alig a fele maradt meg az akkori kínálatnak. Átalakulnak a fogyasztói szokások, és az elöregedés is meghatározó tényező.

A HungaroControl vezetője szerint ekkor üthet be a kerozinválság

Július környékére kiderülhet, tovább mélyül-e a légi közlekedés válsága a HungaroControl vezérigazgatója, Turi Ferenc szerint. Elmondta azt is, hogy a mesterséges intelligencia szerinte kiváltja-e majd a légiforgalmi irányítók munkáját.

Megállapodás nincs, de az olajpiac elkezdte beárazni a békehangulatot

Több mint 5 százalékkal csökkent a Brent nyersolaj ára a lehetséges Egyesült Államok és Irán közötti békeegyezmény hírére. A megállapodás egyelőre nem jött létre, de hétfő délutánig minimálisan még tovább csökkent az ár.

