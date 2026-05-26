A NER ugyan megbukott, de a győri kaszinó 450 millió forint profitot pörgetett ki

Mintegy 450 millió forint nyereséget termelt a győri kaszinó, derül ki a Casino Win Kft. 2025-ös beszámolójából. Hogy ennek pontosan ki örülhet, azt csak sejteni lehet. A kaszinó koncessziója a Casino Win csoporthoz tartozik, a cégek tulajdonosa Rákosfalvy Zoltán volt a Treff-Klub Kft.-n keresztül. A múlt idő azért indokolt, mert a Treff-Klub tulajdonosa 2023. október 25-e óta a budapesti központú Treff-Center Vagyonkezelő Alapítvány.

Sokáig zárt alapítványról volt szó, ez azt jelenti, hogy az alapító nem engedi meg csatlakozást az alapítványhoz. Bírósági papírokból csak annyit lehetett látni, hogy az alapítvány képviselője és kuratóriumi tagja Kruppa Zsolt András, aki a kaszinós cégek ügyvezetője is.

Ez változott meg 2024 márciusban: a kaszinós alapítvány nyílt lett. Az alapítvány egyedüli tagja Rákosfalvy Zoltán ügyvéd. Ő sokak számára lehet ismerős. Győrben a Borkai-ügy kapcsán lett a napnál is világosabb a politika és a gazdaság összefonódása, hiszen a volt fideszes polgármester és a helyi vállalkozói elit együtt jachtozott az Adriai-tengeren. A szexbotrányról elhíresült jachton ott volt Rákosfalvy Zoltán ügyvéd is, aki a győri önkormányzatnak, egyetemnek és az államnak is dolgozott.

Tavaly még jól pörgött a győri kaszinó

Fotó: Pixabay

A győri kaszinót terelgető Casino Win Kft.-nek 2023-ban 2,3 milliárd forint bevétele volt, ebből mindössze 34,3 millió forint nyereséget termelt, osztalékot pedig nem fizetett. Aztán 2024-ben kicsivel jobb évük volt: a forgalom 2,5 milliárd forintra ugrott, amiből 282 millió forint profit jött össze, de ezúttal sem fizettek osztalékot.

Tavaly megint tudtak egy kicsit fejlődni: a beszámolójuk szerint a bevétel 2,7 milliárd forintra növekedett, amiből ezúttal 449 millió forint nyereség született. Osztalékot nem fizettek.

A cég jelenleg jó piaci helyzetet mondhat magának. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse)

- szerepel a dokumentumban, amiből még egy fontos részlet teljesen világosan kiderül: a megbukott Orbán-kormány furcsa adózási kedvezményeket nyújtott a kaszinóknak. A beszámoló szerint a magyar állam, mint koncesszióba adó 2025. október 21-én módosította a 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 évekre megállapított koncessziós díjat. Ennek következtében mintegy 164 millió forint még fizetendő koncessziós díjat állapítottak meg.

A koncessziós díj összegével ugyanakkor csökkenthető a kaszinó fizetendő játékadója. Tehát az egyik ráfordítás, kötelezettség (fizetendő koncessziós díj) ugyanannyival nő, mint amennyivel a másik ráfodítás, kötelezettség (játékadó) csökken.

Érdekes szál a győri kaszinó esetében, hogy a Casino Win ügyvezetője Kruppa Zsolt, aki a kisvárdai TFK-IMPEX PLUSZ Kft.-t is vezeti. Utóbbi egyik tulajdonosa Sesztákné Berecz Marianna, Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő felesége (aki az országos listáról bekerülve változatlanul országgyűlési képviselő maradt).

Kapcsolódó cikk Milliárdos NER-es pénzcsapokat zárhat el a tiszás kétharmad 35 évre kiosztott koncessziókat vehetnek vissza.

A beszámolóban említett jó piaci helyzet azonban gyorsan megváltozhat: a győri kaszinónak ugyanis szeptember közepén lejár a koncessziója. Ennek sorsáról már Vitézy Dávid minisztériuma dönthet. Az első kormányülés után ugyanis május közepén megjelent az új kormány tagjainak feladat- és hatásköreit tartalmazó kormányrendelet a Magyar Közlönyben. 62 oldalon keresztül részletezik, hogy a kormány mely tagjai milyen feladatkörökkel és milyen hatáskörökkel rendelkeznek majd. A közlekedési és beruházási miniszter feladatai között feltűnik az állami beruházások és a közlekedés kérdése mellett például az építésügyi szabályozás, a lakáspolitika, és hozzá kerülnek a koncessziók a Nemzeti Koncessziós Iroda (NKI) alatt. Az NKI az Orbán-kormány alatt Rogán Antal kabinetminiszter felségterülete volt.

Azt sem lehet kizárni, hogy az új parlament érdemben hozzányúl majd például a nemzeti vagyonról szóló törvényhez. Ez egy kulcsfontosságú törvény, mert például ez a jogszabály mondja ki, hogy milyen állami gazdasági tevékenységeket lehet koncesszióba kiszervezni. Ezzel a lehetőséggel a megbukott Orbán-rezsim előszerettel élt is az elmúlt 16 évben, előbb a dohánypiac, majd a kaszinók, végül pedig az autópályák és a hulladékgazdálkodás területén.