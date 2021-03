A nigériai vírusváltozat is terjedni kezdett a világban

A koronavírusnak már az a variánsa is terjed a világban, amelyet először Nigériában fedeztek fel: csütörtökön Algériában 13 ember szervezetében azonosították a kórokozót - adta hírül az arab ország Pasteur Intézete.

A 13 esetet a fővárosban, Algírban, továbbá az ország déli és keleti tartományaiban jegyezték fel, előtte egyszer sem azonosították Algériában a nigériai változatot.

Újabb megbetegedéseket észleltek csütörtökön Algériában a brit vírusváltozattól is, ám mindössze hetet, és ezekkel együtt is csak 15 paciens esetében bizonyosodott be eddig a 42 millió lakosú országban, hogy az angliai eredetű kórokozótól betegedett meg.