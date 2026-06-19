A nyári szezonban napi 1200 járatot indít a Wizz Air

A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást – közölte a légitársaság pénteken az MTI-vel.

A Wizz Air 15 új útvonallal, 19 új géppel, és közel hárommillió ülőhellyel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest – írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járatüzemeltetési központban, amely fennakadás esetén azonnal reagálni fog.

A szakemberek éjjel-nappal forródróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival és azonnal képesek reagálni. Az operációt mesterséges intelligencia is segíti, emellett az elmúlt évhez hasonlóan a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.-vel együttműködésben előrébb hozzák a hajnali első járatok indulását, ezzel kiszámíthatóbbá és stabilabbá téve az egész napos menetrendet. Emellett a Wizz Air a járatok szervezését is úgy módosítja, hogy késés esetén könnyebben tudja korrigálni a felmerülő problémákat – ismertették.

(MTI)