A nyugdíjas parlament elnöke szerint gyalázatosan kevés pénzt költ a kormány nyugdíjakra

„Választás lesz, és a nyugdíjasok a legaktívabb csoport, akik részt vesznek. A kormány szempontjából minden pénzt megér, hogy ennek a csoportnak a szimpátiáját megnyerje” – mondta a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületének elnöke, Karácsony Mihály a Klubrádiónak.

Karácsony Mihály szerint a legfontosabb gond, hogy a kormány „gyalázatosan kevés” pénzt költ nyugdíjakra: Magyarország a GDP mindössze 6,4 százalékát fordítja erre, miközben az uniós átlag 10,2 százalék, Olaszországban és Franciaországban pedig 14 százalék. A nyugdíjas parlament elnöke szerint ez a forráshiány okozza, hogy folyamatosan nő az átlagbér és az átlagnyugdíj közötti szakadék. Míg 2008-ban az átlagnyugdíj az átlagkereset 69,1 százaléka volt, mára 48 százalék alá esett.

Komoly feszültséget okoz az is, hogy 400 ezer nyugdíjasnak elkeserítően alacsony az ellátása. Hiába a 13. havi részletek vagy az élelmiszerutalványok, Karácsony szerint ezek nem oldják meg a régen nyugdíjba vonult emberek mindennapi megélhetési gondjait, akiknek a nyugdíja elinflálódott. A nyugdíjasok már kedden megkapták a decemberi ellátást, de a következő kifizetés csak január 12-én érkezik. „December végén, január elején a nyugdíjasok egy része ott fog dideregni a hideg kályha mellett, mert nem lesz pénze. Sokan december végére pénz nélkül maradnak” – tette hozzá. Ezt szerinte úgy lehetne megoldani, ha a kormány gyorssegélyt adna ennek a 400 ezer embernek.

400 ezer emberen már csak a gyorssegély segítene

Fotó: DepositPhotos.com

További megoldást jelenthetne a nyugdíjas parlament elnöke szerint az ingyenes készpénzfelvétel az átlagnyugdíj mértékéig, az SZJA 1 százalékának felajánlási lehetősége a saját nyugdíjas szülők számára, illetve a bent maradó, fel nem ajánlott 1 százalékok egy részének automatikus átirányítása a rászorult idősek megsegítésére.

Karácsony Mihály elmondta: Orbán Viktor rendszeresen emlegeti, hogy 2010-ben szövetséget kötöttek a nyugdíjasokkal, de úgy látja, senki nem tud semmit erről a szövetségről. Nem világos, kik képviselték az időseket, milyen tartalommal, vagy egyáltalán létezett-e valódi partnerség.