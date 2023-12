A nyugdíjasok máris búcsút mondhatnak a jövő évi plusz juttatásnak?

Könnyen előfordulhat, hogy nem lesz lehetőség a 2024-es nyugdíjprémium kifizetésére. Mint arról a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kedd délutáni sajtótájékoztatójáról beszámoltunk, a jegybank közzétette a 2023. decemberi Inflációs jelentés inflációra és gazdasági növekedésre vonatkozó alap-előrejelzéseit. Matolcsy Györgyék a december közepéig ismert adatok alapján úgy látják,

2024-ben a bruttó hazai össztermék 2,5-3,5 százalékkal fog növekedni.

Ám a nyugdíjprémium kifizetését a törvény csak akkor teszi kötelezővé, ha a GDP növekedése az adott év novemberében várhatóan meghaladja a 3,5 százalékot. A jegybanki előrejelzésnek azonban még az optimista forgatókönyve is épphogy eléri ezt a mértéket.

A rossz hír az, hogy ez a prognózis immár egymás után második alkalommal alacsonyabb, mint amit az előző negyedévben jósolt az MNB. A jövő évre először 2021 decemberében mondtak prognózist, akkor 3-4 százalékos növekedést vetítettek előre, a kilátások a 2022. szeptemberi előrejelzésben 3,5-4,5 százalékra javultak. Ezt idén júniusig tartotta is a jegybank, ám szeptemberben, majd most, decemberben is 0,5-0,5 százalékkal csökkentették a növekedés várható ütemének alsó és felső határértékét.

A nyugdíjtörvénybe még Bajnai Gordon miniszterelnöksége alatt, 2009 tavaszán került be az a módosítás, mely szerint ha a tárgyévi GDP-növekedés várhatóan meghaladja a 3,5 százalékot, és a költségvetési hiánycél teljesülése is várható, akkor novemberben a kormányzat köteles nyugdíjprémiumot fizetni. E juttatásra azok jogosultak, akik már az előző évben is (legalább egy napig) és a tárgyév novemberében is nyugdíjasok voltak.

Hírét sem hallani a nyugdíjprémiumnak. Fotó: Depositphotos

A nyugdíjprémiumot úgy kell kiszámítani, hogy a tárgyévi várható növekedés mértékéből le kell vonni 3,5-et, a különbözetet (de legfeljebb 4-et) pedig meg kell szorozni a november havi nyugdíj 25 százalékával, de legfeljebb 20 ezer forinttal.

A kormány a 2024-es költségvetést elég kirívóan optimista forgatókönyvvel, 4,1 százalékos gazdasági növekedéssel tervezte. Ha ez a kedvező forgatókönyv válna be, akkor idős honfitársaink novemberben várhatóan 12 ezer forint körüli plusz juttatásra számíthatnának. Ennek érdekében a 2024-es költségvetésben 20,5 milliárd forintot el is különítettek erre a célra. Ám ha a jegybank jelenlegi prognózisát vesszük figyelembe, akkor még a leginkább derűlátó forgatókönyv esetén sem lenne kötelező nyugdíjprémiumot fizetni.

Ez pedig elég fájdalmas lenne a nyugdíjastársadalomnak. Mint arról nemrégiben beszámoltunk, az Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérésben szereplő termékek ára két év alatt csaknem 40 százalékkal emelkedett, miközben a nyugdíjakat ennél kisebb mértékben, mindössze 35 százalékkal emelte meg Orbán Viktor. Az inflációt utánkövető nyugdíj-kiegészítésen felül a gazdasági teljesítményhez igazodó nyugdíjprémium szépségtapaszt jelenthetne ennek a különbözetnek az elfedésére.

Kapcsolódó cikk A nyugdíj-kiegészítés sem elég az áremelkedések fedezetére Hiába az éves szintű áresés, kétéves időtávon nézve csökken a nyugdíjak értéke.

Persze a törvény nem tiltja meg a plusz juttatás kifizetését akkor sem, ha nem teljesülnek a feltételek, csupán azt mondja ki, hogy ha azok teljesülnek, akkor kötelező adni. Bizonyára sokan emlékeznek arra, hogy a választások előtt, 2021 őszén Orbán Viktor miniszterelnök maga közölte, minden nyugdíjas egységesen 80 ezer forint összegű nyugdíjprémiumot fog kapni. Az intézkedés jóval nagyvonalúbb volt, mint amit a nyugdíjtörvény előír. Ugyanis a 2021-es GDP-növekedés 7,1 százalék volt, vagyis az általános szabályok szerint a legfeljebb 20 ezer forintot 3,6-del szorozva kellett volna kiszámolni az adott személynek járó nyugdíjprémium összegét. A vonatkozó kormányrendelet azonban azt rögzítette, hogy a szorzószám 4, az egyszeri juttatás összege pedig 80 ezer forint.

A kormány eredetileg még 2023-ra is tervezett nyugdíjprémiumot fizetni, a 2022 tavaszán elfogadott költségvetésben a 4,1 százalékra tervezett gazdasági növekedés után erre a célra még 24,9 milliárd forintot különítettek el. Miután 2022 végén kiderült, hogy a büdzsé már hatályba lépése előtt megbukott, az újratervezett 2023-as költségvetésben már csak 1,5 százalékos bővüléssel számoltak, nyugdíjprémiumra jelképesnek nevezhető 1 milliárd forintos tartalékot képeztek.

Kapcsolódó cikk Már Orbán Viktorék is érzik, nem tudnak majd nyugdíjprémiumot fizetni Az egészségügy pedig a rendeleti büdzsé vesztese lesz.

A megint megér egy misét, hogy a 1,5 százalékos növekedés is csak álom maradt. Akárcsak az idei nyugdíjprémium.