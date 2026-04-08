A nyugdíjasok megint jobban jártak, mint a bérből és fizetésből élők

2026. márciusban a fogyasztói árak átlagosan 1,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal. Egy hónap alatt átlagosan 0,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak.
12 hónap alatt, 2025. márciushoz viszonyítva:
Az élelmiszerek ára stagnált (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3,2 százalékkal csökkent). Ezen belül nőtt
- a sütőipari lisztesárué 13,3,
- a büféáruké 9,7,
- a cukorka, mézé, illetve a halkonzervé 7,9-7,9,
- a friss hazai és déligyümölcsé 7,5,
- a házon kívüli étkezésé 7,4 és a jégkrémé 6,6 százalékkal,
csökkent
- a húskonzerv ára 26,1,
- a margariné 24,9,
- a burgonyáé 18,5,
- a sertészsiradéké 18,4,
- a vaj, vajkrémé 18,2,
- a tejtermékeké (sajt nélkül) 15,3,
- a liszté 13,4,
- míg a tejé 13,1 százalékkal.
A szolgáltatások 4,1 százalékkal drágultak, ezen belül
- a színház 18,8,
- a külföldi üdülés 17,8,
- a belföldi üdülés 8,7,
- a sport, múzeumi belépők 8,4,
- míg a testápolási szolgáltatás, valamint a járműjavítás, -karbantartás 7,8-7,8 százalékkal.
A szeszes italok, dohányáruk ára 5,5 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 7,2 százalékkal.
A háztartási energiáért 4,3, ezen belül a vezetékes gázért 7,9, az elektromos energiáért 2,4 százalékkal többet kellett fizetni.
A tartós fogyasztási cikkek ára 2,7 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 29,1, a motorkerékpárok 6,7, a használt személygépkocsik 4,4 és a szobabútorok 4,3 százalékkal többe kerültek.
A gyógyszer, gyógyáruk 6,0 százalékkal drágultak.
A járműüzemanyag ára 3,0 százalékkal mérséklődött.
1 hónap alatt, 2026. februárhoz viszonyítva:
Az élelmiszerek ára átlagosan 0,1 százalékkal mérséklődött (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,6 százalékkal). Ezen belül többe került
- a jégkrém 1,3,
- a szalonna 1,2,
- az egyéb hús és a tea 1,1-1,1,
- a húskonzerv és a büféáruk 1,0-1,0, a tojás 0,8,
- az étolaj 0,3 százalékkal,
Kevesebbe
- a száraz hüvelyesek 3,6,
- a vaj, vajkrém 3,2,
- a kávé (bolti) 2,5,
- a sertészsiradék 2,1,
- a száraztészta 2,0,
- a cukor 1,8,
- a tartósított gyümölcs 1,6,
- a sertéshús, a tejtermékek (sajt nélkül) 1,3-1,3,
- a tej 0,9,
- a csokoládé, kakaó 0,4 százalékkal.
A szolgáltatások ára átlagosan 0,2 százalékkal nőtt, ezen belül a teherszállítás 5,5 százalékkal többe, az utazás egyéb távolsági úti céllal 0,9 százalékkal kevesebbe került.
A háztartási energia ára stagnált, ezen belül a távfűtésé 18,4 százalékkal emelkedett, a vezetékes gázé 3,3 százalékkal csökkent.
A szeszes italok, dohányáruk ára 0,2 százalékkal emelkedett, ezen belül a szeszes italoké 0,4 százalékkal.
A járműüzemanyagok ára 4,6 százalékkal nőtt, míg a ruházkodási cikkek 1,9 százalékkal többe kerültek.
A szezonális árváltozásokat kiszűrő maginfláció csökkent, éves szintje a februári 2,1 százalékkal szemben márciusban 1,9 százalék lett.
Bár egy hónap alatt a nyugdíjas infláció is gyorsult, a februári 1,3-ról 1,6 százalékra, ez így is 0,2 százalékponttal alacsonyabb lett az általános rátánál.
Részletesebb elemzéssel, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a hazai makrogazdasági elemzők első reakcióival hamarosan jelentkezünk.