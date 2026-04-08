Makró Infláció Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

A nyugdíjasok megint jobban jártak, mint a bérből és fizetésből élők

Márciusban ugyan az éves infláció az egy hónappal korábbinál magasabb lett, 1,8 százalék, de a nyugdíjasoknak csak 1,6 százalékosra gyorsul.

2026. márciusban a fogyasztói árak átlagosan 1,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal. Egy hónap alatt átlagosan 0,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak.

12 hónap alatt, 2025. márciushoz viszonyítva:

Az élelmiszerek ára stagnált (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3,2 százalékkal csökkent). Ezen belül nőtt

  • a sütőipari lisztesárué 13,3,
  • a büféáruké 9,7,
  • a cukorka, mézé, illetve a halkonzervé 7,9-7,9,
  • a friss hazai és déligyümölcsé 7,5,
  • a házon kívüli étkezésé 7,4 és a jégkrémé 6,6 százalékkal,

csökkent

  • a húskonzerv ára 26,1,
  • a margariné 24,9,
  • a burgonyáé 18,5,
  • a sertészsiradéké 18,4,
  • a vaj, vajkrémé 18,2,
  • a tejtermékeké (sajt nélkül) 15,3,
  • a liszté 13,4,
  • míg a tejé 13,1 százalékkal.

A szolgáltatások 4,1 százalékkal drágultak, ezen belül

  • a színház 18,8,
  • a külföldi üdülés 17,8,
  • a belföldi üdülés 8,7,
  • a sport, múzeumi belépők 8,4,
  • míg a testápolási szolgáltatás, valamint a járműjavítás, -karbantartás 7,8-7,8 százalékkal.

A szeszes italok, dohányáruk ára 5,5 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 7,2 százalékkal.

A háztartási energiáért 4,3, ezen belül a vezetékes gázért 7,9, az elektromos energiáért 2,4 százalékkal többet kellett fizetni.

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,7 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 29,1, a motorkerékpárok 6,7, a használt személygépkocsik 4,4 és a szobabútorok 4,3 százalékkal többe kerültek.

A gyógyszer, gyógyáruk 6,0 százalékkal drágultak.

A járműüzemanyag ára 3,0 százalékkal mérséklődött.

1 hónap alatt, 2026. februárhoz viszonyítva:

Az élelmiszerek ára átlagosan 0,1 százalékkal mérséklődött (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,6 százalékkal). Ezen belül többe került

  • a jégkrém 1,3,
  • a szalonna 1,2,
  • az egyéb hús és a tea 1,1-1,1,
  • a húskonzerv és a büféáruk 1,0-1,0, a tojás 0,8,
  • az étolaj 0,3 százalékkal,

Kevesebbe

  • a száraz hüvelyesek 3,6,
  • a vaj, vajkrém 3,2,
  • a kávé (bolti) 2,5,
  • a sertészsiradék 2,1,
  • a száraztészta 2,0,
  • a cukor 1,8,
  • a tartósított gyümölcs 1,6,
  • a sertéshús, a tejtermékek (sajt nélkül) 1,3-1,3,
  • a tej 0,9,
  • a csokoládé, kakaó 0,4 százalékkal.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,2 százalékkal nőtt, ezen belül a teherszállítás 5,5 százalékkal többe, az utazás egyéb távolsági úti céllal 0,9 százalékkal kevesebbe került.

A háztartási energia ára stagnált, ezen belül a távfűtésé 18,4 százalékkal emelkedett, a vezetékes gázé 3,3 százalékkal csökkent.

A szeszes italok, dohányáruk ára 0,2 százalékkal emelkedett, ezen belül a szeszes italoké 0,4 százalékkal.

A járműüzemanyagok ára 4,6 százalékkal nőtt, míg a ruházkodási cikkek 1,9 százalékkal többe kerültek.

A szezonális árváltozásokat kiszűrő maginfláció csökkent, éves szintje a februári 2,1 százalékkal szemben márciusban 1,9 százalék lett.

Bár egy hónap alatt a nyugdíjas infláció is gyorsult, a februári 1,3-ról 1,6 százalékra, ez így is 0,2 százalékponttal alacsonyabb lett az általános rátánál.

Részletesebb elemzéssel, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a hazai makrogazdasági elemzők első reakcióival hamarosan jelentkezünk.

Februárban is bővült a kiskereskedelmi forgalom

Februárban is bővült a kiskereskedelmi forgalom

Az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma 4,1 százalékkal bővült, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 4,3 százalékkal csökkent.

Gyorsan szembejött a valóság a magyar iparban

Gyorsan szembejött a valóság a magyar iparban

Az előző év azonos időszakához képest 1,5, az előző hónaphoz viszonyítva 1,8 százalékkal csökkent az ipari termelés februárban Magyarországon – közölte első becslésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Pedig januárban a kiigazított adatok szerint még éves alapon is 0,3 százalékkal bővült az ágazat teljesítménye.

A tűzszünet miatt zuhan a kőolaj világpiaci ára

Az iráni tűzszünet miatt zuhan a kőolaj világpiaci ára

Újranyílik a Hormuzi-szoros, olcsóbb az olaj.

Óriásit ugrott az egészségpénztári megtakarításból törlesztett lakáshitelek összege

Óriásit ugrott az egészségpénztári megtakarításból törlesztett lakáshitelek összege

Ötmilliárd forint közelébe nőtt tavaly a lakáshitelek törlesztésére fordított egészségpénztári megtakarítások összege.

A magyar gazdaság a partvonalról nézi hogyan tarolnak a kínai autók

A magyar gazdaság a partvonalról nézi, hogyan tarolnak a kínai autók

A kínai járműgyártók, különösen a BYD exportoffenzívája már most beindult, és a jövőben tovább erősödhet. Ezt bizonyítják Európában az erősödő értékesítési számok. Magyarország azonban egyelőre kimarad ennek pozitív hatásaiból, hiszen a szegedi gyárnak még hosszú hónapok kellenek, hogy meginduljon az ottani termelés.

Romániában az energiaellátás B-tervére készülnek

Nicusor Dan szerint jelenleg még nincsenek ellátási problémák, azonban vészforgatókönyvvel kell készülniük egy esetleges válság kezelésére.

Szlovéniában megemelik az üzemanyagárakat

Kedd éjféltől emelkednek a szabályozott üzemanyagárak Szlovéniában az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli benzinkutakon – közölte kedden a környezetvédelmi, klíma- és energiaügyi minisztérium.

Tömegesen zárhatnak be a kis benzinkutak

Nem bírják májusig a kis magyarországi benzinkutak – mondja Gépész László, az érdekképviseletüket ellátó Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) új elnöke.

Soha ennyi tisztán elektromos gépkocsi nem állt forgalomba, mint márciusban

Többszörös csúcsdöntést hozott az elmúlt hónap a hazai flotta klímabarát megújításában. Márciusban a valaha volt legtöbb tiszta és csendes gépjármű kapott zöld rendszámot – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium (EM) kedden.

Most már tényleg jön a háborús infláció, az IMF is megerősítette

Most már tényleg jön a háborús infláció, az IMF is megerősítette

A közel-keleti konfliktus a Nemzetközi Valutaalap (IMF) értékelése szerint magasabb inflációt és lassabb globális növekedést fog eredményezni – közölte hétfőn Kristalina Georgieva, az IMF vezetője.

