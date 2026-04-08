A nyugdíjasok megint jobban jártak, mint a bérből és fizetésből élők

2026. márciusban a fogyasztói árak átlagosan 1,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal. Egy hónap alatt átlagosan 0,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak.

12 hónap alatt, 2025. márciushoz viszonyítva:

Az élelmiszerek ára stagnált (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3,2 százalékkal csökkent). Ezen belül nőtt

a sütőipari lisztesárué 13,3,

a büféáruké 9,7,

a cukorka, mézé, illetve a halkonzervé 7,9-7,9,

a friss hazai és déligyümölcsé 7,5,

a házon kívüli étkezésé 7,4 és a jégkrémé 6,6 százalékkal,

csökkent

a húskonzerv ára 26,1,

a margariné 24,9,

a burgonyáé 18,5,

a sertészsiradéké 18,4,

a vaj, vajkrémé 18,2,

a tejtermékeké (sajt nélkül) 15,3,

a liszté 13,4,

míg a tejé 13,1 százalékkal.

A szolgáltatások 4,1 százalékkal drágultak, ezen belül

a színház 18,8,

a külföldi üdülés 17,8,

a belföldi üdülés 8,7,

a sport, múzeumi belépők 8,4,

míg a testápolási szolgáltatás, valamint a járműjavítás, -karbantartás 7,8-7,8 százalékkal.

A szeszes italok, dohányáruk ára 5,5 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 7,2 százalékkal.

A háztartási energiáért 4,3, ezen belül a vezetékes gázért 7,9, az elektromos energiáért 2,4 százalékkal többet kellett fizetni.

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,7 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 29,1, a motorkerékpárok 6,7, a használt személygépkocsik 4,4 és a szobabútorok 4,3 százalékkal többe kerültek.

A gyógyszer, gyógyáruk 6,0 százalékkal drágultak.

A járműüzemanyag ára 3,0 százalékkal mérséklődött.

1 hónap alatt, 2026. februárhoz viszonyítva:

Az élelmiszerek ára átlagosan 0,1 százalékkal mérséklődött (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,6 százalékkal). Ezen belül többe került

a jégkrém 1,3,

a szalonna 1,2,

az egyéb hús és a tea 1,1-1,1,

a húskonzerv és a büféáruk 1,0-1,0, a tojás 0,8,

az étolaj 0,3 százalékkal,

Kevesebbe

a száraz hüvelyesek 3,6,

a vaj, vajkrém 3,2,

a kávé (bolti) 2,5,

a sertészsiradék 2,1,

a száraztészta 2,0,

a cukor 1,8,

a tartósított gyümölcs 1,6,

a sertéshús, a tejtermékek (sajt nélkül) 1,3-1,3,

a tej 0,9,

a csokoládé, kakaó 0,4 százalékkal.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,2 százalékkal nőtt, ezen belül a teherszállítás 5,5 százalékkal többe, az utazás egyéb távolsági úti céllal 0,9 százalékkal kevesebbe került.

A háztartási energia ára stagnált, ezen belül a távfűtésé 18,4 százalékkal emelkedett, a vezetékes gázé 3,3 százalékkal csökkent.

A szeszes italok, dohányáruk ára 0,2 százalékkal emelkedett, ezen belül a szeszes italoké 0,4 százalékkal.

A járműüzemanyagok ára 4,6 százalékkal nőtt, míg a ruházkodási cikkek 1,9 százalékkal többe kerültek.

A szezonális árváltozásokat kiszűrő maginfláció csökkent, éves szintje a februári 2,1 százalékkal szemben márciusban 1,9 százalék lett.

Bár egy hónap alatt a nyugdíjas infláció is gyorsult, a februári 1,3-ról 1,6 százalékra, ez így is 0,2 százalékponttal alacsonyabb lett az általános rátánál.

Részletesebb elemzéssel, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a hazai makrogazdasági elemzők első reakcióival hamarosan jelentkezünk.