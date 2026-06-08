A nyugdíjasok meglepő hírt kaptak a hipermarketekből

Egy hónap alatt 231, egy évre visszatekintve pedig 2183 forinttal lett olcsóbb egy nyugdíjas havi nagybevásárlása a hazai hipermarketláncoknál az Mfor Nyugdíjas Árkosár június elején készült felmérése szerint. Így az árkosárérték a nyár első hónapjában 27 522 forint volt.

(A grafikon a cikk közzététele óta frissülhetett!)

Az egy hónap alatt mért árcsökkenés 0,8 százaléknak felel meg, míg az éves alapon mért Mfor Nyugdíjas Árkosár-index 7,4 százalékos esést mutat.

(A grafikon a cikk közzététele óta frissülhetett!)

A Tisza-kormány egyelőre hatályban hagyta az elődjétől megörökölt árrésstop intézményét (sőt, a háborús veszélyhelyzeti jogrend megszűnésével azt törvényi erőre is kellett emelnie), de ahogy azt rovatunk korábbi cikkeiben is jeleztük, a mutató negatív tartományban maradása azt jelenti,

a hipermarketláncok az árkosárban szereplő termékekre nem csupán a kötelező árrésstopot alkalmazták, hanem önkéntes árcsökkentést is végrehajtottak.

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Ezúttal tehát nem az történt, amit május eleji cikkünkben jósoltunk, a havi szintű enyhe áresés csaknem 2,5 százalékponttal lejjebb vitte az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index értékét is.

A nyár közepére azt várjuk, most megint kisebb áremelkedés következik, ám mivel tavaly ilyenkor az idősek által jellemzően vásárolt élelmiszerek ára tetőzött, szerintünk a mutató nem fog emelkedni, annak értéke mínusz 7,5 és mínusz 9 százalék között fog alakulni.

Az új kabinet egyelőre kerüli az árszabályozások módosításának kérdését. Most úgy látjuk, a tendenciák alapján nem várható jelentős drágulás a nyugdíjasok nagybevásárlásában, így korábbi álláspontunkat felülvizsgálva azt mondjuk, jelen ismereteink szerint az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index augusztusra már emelkedni fog, de legkorábban ősz végén vehet fel ismét pozitív értéket.

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A szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár Árkosár-felmérése a teljes árkosárra vonatkoztatva ide kattintva olvasható. >>>

Módszertan A Privátbankár immár több mint 19 éve elvégzett Árkosár-felmérésére támaszkodva állítottuk össze az Mfor Nyugdíjas Árkosarát, mely azt hivatott bemutatni, hogy mennyibe kerül egy nyugdíjas havi bevásárlása. Egy aktív-, valamint egy nyugdíjaskorú fogyasztói kosara ugyanis eltér egymástól: bizonyos termékeket nagyobb, míg másokat egyáltalán nem, vagy kisebb mennyiségben vásárolnak idős honfitársaink.



A termékek meghatározásához a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) életszínvonal statisztikáját hívtuk segítségül, mely egyik táblája mennyiségek szerint tartalmazza, hogy miből mennyit vásárol egy nyugdíjas háztartás egy évben, ezt pedig elosztottuk a hónapok számával. Ez alapján állítottuk össze a 21 termékből álló nyugdíjas kosarunkat, melyben a legnagyobb mennyiségben vásárolt alapvető élelmiszerek szerepelnek. Ehhez súlyozva társítottuk a három nagy hipermarket árait laptársunk adatbázisából. Így nemcsak arra kapunk választ, hogy idős honfitársaink melyik hipermarketben mennyiért tudják beszerezni az élelmiszereket, de ennek átlagát véve az is kiderül, mennyit kell fizetniük egy havi nagybevásárlásért.



Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy az Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés csak a hipermarketláncokban megvásárolható élelmiszertermékek árát vizsgálja, azaz nem alkalmas általánosságban a nyugdíjak reálértékének megállapítására.



Nyugdíjas Árkosarunkat egészen 2020 januárjáig visszamenőlegesen is kiszámoltuk, ez lehetőséget ad arra, hogy egy, a mindennapokban érzékelhető árindexet számoljunk.

Már megint a krumpli

Május elejéhez képest mindössze egyetlen terméket találtunk a nyugdíjasok árkosarában, melynek ára 10 százalékot meghaladó mértékben változott: az egyébként elég hektikus árú burgonyáért harmadával, egész pontosan 33,2 százalékkal többet kellett a hipermarketek kasszáinál hagynunk június elején. A havi szintű árcsökkenés okát tehát a többi termék között kell keresni, és valóban, a kenyér, a tej, a száraztészta és a jeges tea árának 7-8 százalékos csökkenése ellensúlyozta a krumpli áremelkedését.

Tavaly június elejéhez viszonyítva két termék ára emelkedett jelentősen: a joghurtért 14,7, míg a banánért 10,3 százalékkal kell többet fizetni. Ezzel párhuzamosan hét termék ára 10 százalékot meghaladó mértékben csökkent:

a májas 43,9,

43,9, az alma 42,4,

42,4, a narancslé 26,4,

26,4, a tej 19,2,

19,2, a tejföl 19,1,

19,1, a burgonya 13,3,

13,3, a cukor 12,7 százalékkal lett olcsóbb egy év alatt.

Több jut élelmiszerre

Az elmúlt tizenkét hónap alatt az időskori juttatások 7,3 százalékkal (a 14. havi nyugdíj egyheti része nélkül 5,3 százalékkal) nőttek, miközben az árkosárban szereplő termékek ára 7,4 százalékkal csökkent.

Két év alatt a nyugdíjak összege 10,7 százalékkal (a 14. havi nyugdíj negyedét figyelmen kívül hagyva 8,6 százalékkal) emelkedett, ezzel párhuzamosan az idősek által jellemzően vásárolt élelmiszerekért 0,5 százalékkal kevesebbet kell fizetni.

Ha három évet vizsgálunk, akkor a 21 százaléknyi (a 14. havi nyugdíj nélkül 18,7 százaléknyi) nyugdíjemelés mellett az idősek árkosarában lévő termékek ára a kiugró infláció után 5,5 százalékkal csökkent.

Négyéves időtávon az időskori ellátások összege 51,1 százalékkal (a 14. havi nyugdíj első részlete nélkül 48,2 százalékkal) emelkedtek, míg a nyugdíjas árkosár termékeiért 15,2 százalékkal kell többet fizetni.

Ötéves időintervallumot nézve az időseket nyugdíj címén 70,6 százalékkal (a 13. és 14. havi juttatás nélkül 57,5 százalékkal) több pénz illeti meg, mely birtokában a hipermarketekben a jellemző élelmiszerekért 42,6 százalékkal mélyebben kell a pénztárcába nyúlniuk.

Hat év alatt a nyugdíjak 81,5, a 13. és 14. havi nyugdíjtól eltekintve pedig 64,2 százalékkal emelkedtek. Ugyanezen idő alatt az árkosár termékeinek ára 50,3 százalékkal lett magasabb.

Az Mfor Nyugdíjas Árkosár korábbi cikkei ide kattintva olvashatók. >>>