A nyugdíjasok októberig ne is számítsanak áfa-visszatérítésre!

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Joint Venture Szövetség Companies for the Future Award című rendezvényén részleteket árult el Orbán Viktor miniszterelnök bejelentéseivel, így a nyugdíjasok áfa-visszatérítésével kapcsolatban is. A Világgazdaság beszámolója szerint a tárcavezető a gálán azt mondta, az idősek

október 1-jétől áfa-visszatérítést fognak kapni: a zöldség-, a gyümölcs- és a tejtermékek vásárlását követően 30 nap után a nyugdíjakkal együtt visszakapják ezen termékek áfatartalmát egy meghatározott összegig.

Csak októbertől fog élni a kedvezmény

Fotó: Depositphotos

Mint azt lapunk az Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés február eleji adatai alapján kiszámította, ha idős honfitársaink a három nagy hipermarketláncban vásárolják meg a zöldségeket, gyümölcsöket, tejtermékeket, akkor nekik

havonta 1459 forint általános forgalmi adó (áfa) járna vissza.

Nagy Márton bejelentéséből több dolog is következik:

az idősek nem azonnal a vásárlás után (esetleg a vásárlás összegéből levonva) kapják vissza az érintett termékek áfáját, hanem csak nyugdíjukkal együtt, ami a tárgyhónapot követő 12-éig érkezik;

idős honfitársainknak nem a kereskedő, hanem a nyugdíjat is folyósító államkincstár fog utalni;

emiatt a nyugdíjasoknak az élelmiszerek megvásárlásakor a köznyelvben áfás számlaként ismert egyszerűsített számlát kell kérniük, amihez nevükön és lakcímükön kívül adóazonosító jelüket is meg kell adniuk;

az igénylés nem lesz automatikus, hanem azt a visszaigénylőknek – vélhetően a számla vagy annak másolata megküldésével – valamilyen formanyomtatványon kell majd kérniük.

