6p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzevizcy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Makró Kiskereskedelem Tartós fogyasztási cikk Üzemanyagok

A pánikvásárlás és a kampányosztogatás hozta össze az év egyik legnagyobb meglepetését

Gáspár András
Gáspár András
közgazdász, a kiadó lapigazgatója

Minden várakozást felülmúlt a magyar kiskereskedelem márciusi teljesítménye: a benzinkutakon az üzemanyaghiánytól rettegő és a védett áron bespájzoló autósok kiugró forgalmat csináltak. De nem csak innen jött a jó teljesítmény: a lakosság azonnal költeni kezdte a választási kampányban bő kézzel osztott kormányzati juttatásokat is.

Felrobbant a kiskereskedelem márciusban – így kezdte kommentárját Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője. Nem csoda: a kiskereskedelmi forgalom volumenének 8,2 százalékos (kiigazított) növekedése brutálisan meghaladta a konszenzust és az Erste várakozásait is. 

Pánikvásárlások dobtak nagyot a kiskereskedelmi forgalmon

Ahogy azt reggeli gyorshírünkben is jeleztük: az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 8,4, az üzemanyag-kiskereskedelemben 20,6 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Különösen ez utóbbi adat sokkoló – a védett üzemanyagárak bevezetését követően alaposan betárazott a magyar lakosság és minden bizonnyal a fuvarozók, személyszállítók, általában a járművel rendelkező vállalkozások is. Nagy János azt írja: a növekedés nagyobb részt a gázolajnak tudható be.

Molnár Dániel, az MGFÜ Gazdaságelemzési Központ vezetője is azt emeli ki: a kedvező kiskereskedelmi adatban a pánikvásárlások is jelentős szerepet játszottak, az éves alapú emelkedés több mint negyven százalékáért az üzemanyag-forgalom volt felelős. Az iráni háború kitörése, illetve a Barátság kőolajvezeték körüli fennakadások nyomán jelentős pánikvásárlás alakult ki Magyarországon is, ami felhajtotta a forgalmat – ez a hatás ugyanakkor a következő hónapokban kifuthat, ez pedig számottevően lassíthatja a kiskereskedelmi dinamikát, figyelmeztet Molnár Dániel.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza is arra hívta fel a figyelmet: a meglepetés egyik okozója mindenképpen az üzemanyagforgalom 20,6 százalékos növekedése, ami  mögött egyértelműen pánikvásárlás áll.

Nem szabad viszont a növekedés egészét az üzemanyagokra fogni, hiszen jelentős, 8,4 százalékos bővülés történt a nem-élelmiszerüzletek esetében

- írja Regős Gábor. 

Bepótoltuk az elhalasztott vásárlásokat – elköltöttük a kampányjuttatásokat

Ez az a termékcsoport, ahol a forgalom leginkább volatilis lehet, ahol rosszabb időben, például a korábbi évek magas inflációjának korszakában elhalasztják a fogyasztást és így csökken a forgalom, később pedig bepótolják azt. A Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint talán most már ez a bepótlás is megkezdődött, hiszen több termékcsoportnál jelentősebb növekedés történt: az iparcikkeknél 10, a könyveknél, számítástechnikai termékeknél 9,1, a bútoroknál és műszaki cikkeknél 7,3 százalék. A legkevésbé a használtcikkek forgalma nőtt, de azért itt is érdemi volt a volumen bővülése, 4,4 százalék.

Virovácz Péter is egyetért: az ING vezető közgazdásza szerint a kiskereskedelem márciusi jó teljesítményének forrását a nem élelmiszertermék jellegű üzleteknél érdemes keresni. Ebben a szegmensben a havi forgalomnövekedés volumene 1,9 százalékot tett ki. 2023 végén és 2024 elején láttunk ehhez hasonlóan erős egyhavi növekedést. Virovácz szerint az a tény, hogy az élelmiszereknél ezzel egyidejűleg csak kisebb növekedés történt, egyértelműen jelzi a növekedés forrását: 

a kormányzati transzfereket nagy arányban költötte el a lakosság. 

Ezek a tranzakciók egyértelműen a nagyobb értékű kiadások irányába terelték a fogyasztást – írja az ING szakértője.

Azt az Erste elemzése is kiemeli: a következő egy-két hónapban még a választások előtt kiutalt jóléti intézkedések is éreztethetik hatásukat. Az MGFÜ szakértője is felhívja a figyelmet: a családtámogatások bővítése, a kormányzati juttatások (14. havi nyugdíj, fegyverpénz, otthonteremtési támogatás), továbbá a reálbérek dinamikus növekedése nyomán javuló jövedelmi helyzet stabil alapot biztosít a fogyasztási dinamikának.

A lakossági fogyasztás lesz a GDP-húzóerő – csak az energiaválságot kellene valahogy megúszni...

A hosszabb távú trendeket vizsgálva elmondható, hogy 2026 márciusában a kiskereskedelmi forgalom volumene 7,6 százalékkal haladta meg a 2021. évi havi átlagot. Egyrészt tartós bővülésről beszélhetünk, hiszen az emelkedő trend 2023 vége óta fennáll. Másrészt a teljesítmény fokozatosan közelíti a 2022. évi csúcsot:

Mivel elsősorban egyedi, átmeneti tényezők serkentették ilyen nagy mértékben a hazai kiskereskedelmet, a márciusi dinamika fenntarthatóságával kapcsolatban az ING óvatosabb – írta elemzésében Virovácz Péter. Ugyanakkor a javuló fogyasztói bizalom, a továbbra is alacsony inflációs környezet és az erőteljes bérnövekedés összességében olyan fundamentumokat teremthet, amelyek tartósan emelkedő pályán tarthatják a kiskereskedelmi forgalmat; az idei év egészét tekintve így 6,0–6,5 százalék körüli bővülésre számít a kiskereskedelemben az ING.

Regős Gábor is hasonlóan kalkulál: tekintettel arra, hogy a mostani bővülésben nagy szerepet játszott az üzemanyagforgalom növekedése, ehhez a szinthez képest mindenképpen várható némi korrekció a következő hónapokban. Ugyanakkor éves alapon a fogyasztás és így a kiskereskedelmi forgalom bővülése fennmaradhat.

Az elmúlt félév alapján már a fogyasztói bizalom tendenciózus javulásáról beszélhetünk Nagy János szerint is, ami párhuzamosan alakult a jelentős, pozitív reálbérváltozással és segítette a kiskereskedelmi forgalom bővülését. Az Erste szakértője szerint a nyár folyamán tetőzhet a hangulat, és az emelkedő inflációs számok következtében korrekció történhet, ami lassíthatja a fogyasztás növekedését az év második felében. 

Ezt Molnár Dániel is megemlíti: kockázatot szerinte a fogyasztásra és a kiskereskedelem bővülési ütemére az inflációs folyamatok jelentenek, az iráni háború energiapiacra gyakorolt hatása várhatóan fokozatosan begyűrűzik majd a gazdaságba, miközben az árszabályozások (árrésstop, védett üzemanyagárak) jövője is bizonytalanságot jelent. A pozitív oldalon a javuló jövedelmi helyzet mellett azt is kiemeli az MGFÜ szakértője: a konjunktúraindexek alapján a fogyasztói bizalom is az orosz-ukrán háború kitörése óta nem látott szintre emelkedett, vagyis az óvatossági motívum szerepe is egyre kisebb lehet. 

Amiben egyetértenek a szakértők: a vártnál kedvezőbb első negyedéves GDP-adatban (az ipar nemrég közölt, szintén meglepően jó teljesítménye mellett) nagy szerepe lehetett a fogyasztás alakulásának, és ez a szerep a jövőben is megmaradhat – a háztartások fogyasztásbővülése marad a GDP-növekedés legfontosabb támasza az idei évben is. 

Virovácz Péter szerint így az év hátralévő részében a fő kérdés továbbra sem az lesz, hogy húz-e a fogyasztás, hanem az, hogy az ipar és az ipari export képes-e tartós növekedési pályára állni, végre elmozdul-e a mélypontról felfelé a beruházás, valamint elkerülhető lesz-e egy újabb energiaválság.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

A német ipar is magára talál végre?

A német ipar is magára talál végre?

Ez a magyar gazdaságnak is jó hír lenne.

A cafeteria nem bérpótlék, hanem a lojalitás kulcsa?

A cafeteria nem bérpótlék, hanem a lojalitás kulcsa?

Ahol van juttatás, ott magasabb az elégedettség és alacsonyabb a váltási szándék.

4 éve nem láttunk ilyet – kilőtt a kiskereskedelem

4 éve nem láttunk ilyet – kilőtt a kiskereskedelem

A védett üzemanyagárak bevezetésének hónapjában rohamot indítottak a magyar autósok a benzinkutakon, de az élelmiszereknél és a nem-élelmiszerek kategóriájában is szépen nőtt a forgalom

Többmilliós szja-visszaigénylések akadtak fenn a NAV szűrőjén

Többmilliós szja-visszaigénylések akadtak fenn a NAV szűrőjén

A NAV két magánszemélynél végzett kiutalás előtti vizsgálatot.

Tényleg megszünteti a TV2 a Tényeket

Tényleg megszünteti a TV2 a Tényeket

A Napló magazinműsor sem éli túl az újjászervezést.

GKI: javult az üzemanyagok megfizethetősége

GKI: javult az üzemanyagok megfizethetősége

Másfélszer annyi üzemanyagra volt elég egy uniós átlagkereset

A Tisza győzelme után így alakul a nyugdíjasok bevásárlása

A Tisza győzelme után így alakul a nyugdíjasok bevásárlása

Ahogy várható volt, a választások utáni első, május eleji Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés havi szinten enyhe áremelkedést mutatott. A hipermarketláncok az árréscsökkentésen felül önkéntes árcsökkenést is alkalmaztak, emiatt az árkosárindex továbbra is negatív tartományban áll. Legfrissebb felmérésünk alább olvasható.

Hadat üzent Brüsszel a szegénységnek – itt az új EU-s javaslat

Hadat üzent Brüsszel a szegénységnek – itt az új EU-s javaslat

2050-ig számolnák fel a szegénységet.

Véget ért az ukrán pénzszállítók ügye – Zelenszkij fontos bejelentést tett

Véget ért az ukrán pénzszállítók ügye – Zelenszkij fontos bejelentést tett

Magyarország visszaadta a pénzt.

Mire számíthatnak a hazai befektetők? Szalay-Berzeviczy Attilával beszélgetünk a Klasszis Klub Live-ban

A Budapesti Értéktőzsde volt elnöke május 14-én, csütörtökön délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak


MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG