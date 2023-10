A parlamenten kívül szinte mindent szívesen eladna az állami vagyonkezelő

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. eddig sem lustálkodott, ha az állami vagyon eladásáról volt szó, de október végén még fokozni tudták a tempót. Csak október 27-én legalább tucatnyi licitálás kezdődött az elektronikus árverési felületén: balatoni üdülőkre, lerobbant kórházakra és egykori gyermekotthon épületére is lehet ajánlatokat tenni.

A kórház kategóriába tartozik például a szombathelyi SZTK volt épülete. A nyugat.hu már 2021. novemberben megírta, hogy az épületegyüttes olyan rossz állapotban van, hogy gyakorlatilag semmire sem használható. Felújítása is milliárdokba kerülne, kialakítása miatt a célját is nehéz lenne meghatározni. Egészen 2012-ig a megyei önkormányzaté volt, ahol még 2007-ben döntöttek arról, hogy a szakrendeléseket a Markusovszky kórházba költöztetik át. A szakrendelések 2016-ben találtak új otthonra, csak néhány háziorvosi és fogorvosi rendelő maradt a földszinten. A lap szerint közben a kórháztól teljesen az államhoz került az épület, így már a kórháznak sincs hozzá semmi köze. Az MNV most 783 millió forintért árulja.

Minden eladó. Fotó: MTI

Lapunk már júniusban megírta, hogy árverezi az állam az újpesti szellemkórházat, de az Árpád Kórház 1,4 milliárd forintért nem kellett senkinek. 2013-ban a tiltakozások ellenére zárták be, a balesetet szenvedett sérültek attól kezdve csak a főváros távolabbi pontjain juthattak ellátáshoz. A bezárás miatt Újpest lakói elsősorban a Honvéd Kórházra zúdultak rá. Most már csak 1,1 milliárd forintot kér érte az MNV.

Szintén tipikusan magyar történet húzódik meg az egykori soproni gyermekotthon eladása mögött. Ennek hátterét az enyugat.hu írta meg 2021-ben. Az egykor gyönyürű épület 1928-ban épült, bánya- és erdőmérnök egyetemisták számára. Évtizedekig állami gondozott gyerekek otthonaként működött, végül tarthatatlanná vált a helyzet, a gyerekeket 2009-ben kiköltöztették, az épület magára maradt. Felújítása hatalmas összeg lenne. Most 316,4 millió forintot szeretne érte kapni az MNV.

És akkor a balatoni szekció, kizárólag a déli partról. Siófok Ezüstpart elnevezésű városrészében található a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Képzési- és Pihenő Központja, a víz 200 méterre van tőle. Itt a jövőben vélhetően már mások fognak képződni és pihenni, mert az államnak nem kell: 470,5 millió forintért vihető. Kicsivel olcsóbban lehet megszerezni egy balatonlellei 3468 négyzetméteres üdülőt, csak 409 millió forint kell hozzá. A víz mindössze 150 méterre van, de közel megy a vonat.

A legizgalmasabb árverés azonban novemberben érkezik Budapest szívéből. Lapunk írta meg, hogy november 6-tól mindössze két napig lehet licitálni a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) négyemeletes központjára a Kossuth tér tövében: 7,5 milliárd forint minimum kell hozzá. Az épület eddig része volt a kormány Steindl Imre-programjának. A főváros legfrekventáltabb részéről van szó, a parlament mintegy 200 méterre van tőle. Kérdeztük az MFB-t, hogy miért válnak meg a csodaszép épülettől, de nem válaszoltak.

Emlékezetes, hogy a kormánymédia hónapokig azzal vádolta az ellenzéki vezetésű Fővárosi Önkormányzatot, hogy el akarják adni a Városházát. Pedig ilyen terv valójában nem volt, ellenben az MNV valóban sorra adja el az állami ingatlanokat.

Az júniusban derült ki, hogy a jövőben az állami vagyonért felelős miniszter, vagyis a gazdaságfejlesztési tárcát irányító Nagy Márton rendeletben jelöli ki, melyek azok az állami ingatlanok, amelyeket el kell adni. A miniszter hatásköre nemcsak az MNV-hez tartozó ingatlanokra terjed ki, hanem a kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévőkre is.