A parlamenti ülés árnyékában döntöttek Varga Mihályék az alapkamatról

Május 26-i ülésén sem változtatott a 6,25 százalékon álló alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa.

A várakozásoknak megfelelően 6,25 százalékon maradt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapkamata. A kamatfolyosó két széle sem változott: az egynapos jegybanki betét 5,25 százalékon áll, míg az egynapos fedezett hitel kamata 7,25 százalékon. A Monetáris Tanács sorozatban a harmadik alkalommal döntött a kamattartás mellett, azt követően, hogy februárban 25 bázisponttal mérsékelte az irányadó rátát.

A lapunk által megkérdezett elemzők többsége a döntést megelőzően úgy vélte, hogy a jegybank az esetleges újabb kamatcsökkentéssel megvárhatja a júniusi Inflációs Jelentés adatait.

A forint erősödése az április 12-i országgyűlési választások óta még nagyobb fordulatszámra kapcsolt (az euró jegyzése a 360-as szint alá is betört), ami a kamatcsökkentés irányába mutatna. Az iráni háború miatti energiaválság ugyanakkor külső inflációs kockázatokkal jár, ami pedig inkább óvatosságra intheti az MNB-t.

Ennek a kettősségnek a fényében különösen érdekes lesz figyelni 15 órától Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatóját és a jövőbe mutató üzeneteit, amikről természetesen az Mfor hasábjain is beszámolunk majd.

Ezen múlik a magyar uniós pénzek sorsa

Brüsszel feltételt szabott.

Magyar Péter mélyen belenyúlna a rendszerbe: több politikusi posztnál is jöhet a cikluskorlát

Új cikluskorlátozásokat vizsgálnak. 

Nagy bejelentés érkezett a Revolut Banktól

Még jobban alkalmazkodnak a helyi igényekhez.

A NER ugyan megbukott, de a győri kaszinó 450 millió forint profitot pörgetett ki

A győri kaszinó koncessziós engedélye szeptember közepén lejár, így gyorsan változhat a piaci helyzet. A kormány keddi ülésén tárgyalja a kaszinókhoz kapcsolódó koncessziós jogok felülvizsgálatát és megadóztatását is.

4iG: 118 milliárdos rekorderedmény 2025-ben

A nyereséget a társaság arra fordítja, hogy tovább növelje értékét: a nemzetközi növekedésének támogatására és saját tőkéjének erősítésére.

Hová tűnt több ezer magyar dolgozó Ausztriából?

Így alakultak az áprilisi munkaerőpiaci számok.

Jelentősen olcsóbb lesz a tankolás piaci áron

Szerdán a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára is csökken.

Leszerelik a parkolóautomatákat Budapesten

Túl drága a működtetésük.

Már május végén is Varga Mihály júniusi szavaira kell figyelni

Az elemzők többsége úgy véli, a jegybank most még megvárja a júniusi Inflációs Jelentés adatait, de van olyan szakértő, aki szerint már a keddi kamatdöntő ülésen is lazításról dönthet a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Noha mind az inflációs mutatók, mind a forint árfolyama, mind a magyar hozamok csökkenő szintje bizakodásra ad okot, és az uniós forrásokról szóló tárgyalások is erősítik az optimizmust, a jövő – elsősorban az iráni háború miatt – még meglehetősen kockázatos. Itt a friss Mfor Elemzői Konszenzus.

Fontos figyelmeztetést adott ki a NAV

Akár egymillió forintos mulasztási bírságot is kiszabhatnak.

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

