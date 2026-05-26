A parlamenti ülés árnyékában döntöttek Varga Mihályék az alapkamatról

A várakozásoknak megfelelően 6,25 százalékon maradt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapkamata. A kamatfolyosó két széle sem változott: az egynapos jegybanki betét 5,25 százalékon áll, míg az egynapos fedezett hitel kamata 7,25 százalékon. A Monetáris Tanács sorozatban a harmadik alkalommal döntött a kamattartás mellett, azt követően, hogy februárban 25 bázisponttal mérsékelte az irányadó rátát.

A lapunk által megkérdezett elemzők többsége a döntést megelőzően úgy vélte, hogy a jegybank az esetleges újabb kamatcsökkentéssel megvárhatja a júniusi Inflációs Jelentés adatait.

A forint erősödése az április 12-i országgyűlési választások óta még nagyobb fordulatszámra kapcsolt (az euró jegyzése a 360-as szint alá is betört), ami a kamatcsökkentés irányába mutatna. Az iráni háború miatti energiaválság ugyanakkor külső inflációs kockázatokkal jár, ami pedig inkább óvatosságra intheti az MNB-t.

Ennek a kettősségnek a fényében különösen érdekes lesz figyelni 15 órától Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatóját és a jövőbe mutató üzeneteit.