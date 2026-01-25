2p

Penny

A Penny sem vitte túlzásba a béremelést

mfor.hu

Juttatási csomagot is kapnak a munkavállalók.

A Penny az értékesítés és a logisztika területén átlagosan 8 százalékkal, a központi területeken átlagosan 6 százalékkal emeli dolgozói bérét – közölte az áruházlánc pénteken.

A tájékoztatás szerint a bérfejlesztésen túl a vállalat 2026-ban is biztosít juttatási csomagot a munkavállalóknak. Ennek része a többi között a SZÉP-kártya, a 10 százalékos munkatársi vásárlási kedvezmény a Penny-üzletekben, valamint a munkába járás támogatása. A vállalat a helyi bérletek árának 86 százalékát téríti, saját gépkocsi használata esetén pedig kilométerenként 30 forint költségtérítést vállal.

Ezen felül a Penny tovább erősíti a rugalmas juttatási szemléletet, és olyan új rendszert vezet be, ahol a munkatársak az egyedi élethelyzetükhöz igazodva választhatnak a különböző juttatási elemek közül. Ezek között említették a mindennapi kiadások támogatását, a lakhatást, az egészségmegőrzést vagy a hosszabb távú megtakarítást.

A közleményben Silke Janz, a Penny Magyarország HR-területért felelős vezetője ismertette: több mint 5400 dolgozót foglalkoztatnak országszerte, az elmúlt három évben több mint 10 milliárd forintot fordítottak béremelésre. A nyilvános cégadatok szerint a Penny Market Kft. nettó árbevétele 2024-ben 518,626 milliárd forint volt.

(MTI)

Óriási lépésekkel halad a Volán a versenyképesség felé.

Pénteken a GDP 2025. utolsó negyedévi első becslését adja ki a KSH.

A közbeszerzéseken továbbra is sikeres a Civil Zrt., így zökkenőmentesen zsilipelt át Pintér Sándor belügyminiszter volt cége az új tulajdonoshoz.

Pogi

Százmilliós nagyságrendben készülnek Európába Afrikából, a 2015-ös menekülthullám enyhe előszele volt annak, ami jön – erről is beszélt Pogátsa Zoltán közgazdász a Magyar Közgazdasági Társaság eseményén. Van olyan ország, ahol a következő 74 évben nyolcszorosára bővülhet a népesség, eközben Spanyolország és Olaszország néhány régiója kihalási pályára állt. Dél-Európában a népesség több mint harmada nyugdíjaskorú lesz 2050-ben, a 70 éves nyugdíjkorhatárt mégis a kontinens másik részén jelentették be először.

A hazai politikai életben az elmúlt napokban ismét téma volt, hogy az olcsó orosz energiahordozókról nem lehet lemondani. Ugyanakkor, ahogy arról Mfor Üzemanyagár-figyelő rendszeresen beszámol, a hazai benzinárak a legmagasabbak között vannak a régióban. Ráadásul a jövő héten további drágulás várható.

Nem várja meg április 12-ét a Magyar Nemzeti Bank a kamatcsökkentések elkezdésével – erre számítanak az Equilor Befektetési Zrt. elemzői. Összességében idén 3 kamatvágás várható a testület részéről. A forint nem feltétlenül ezért, de 2026-ban egy lassú leértékelő pályán haladhat, aminek végén 392 forintba kerülhet egy euró.  

Nagyobb mértékben drágult az étolaj Magyarországon, mint a környező országokban, az árrésstop mellett is. A GVH ágazati vizsgálatot indított a markáns áremelkedés miatt.

Szinte minden elemző megerősíti, hogy idén is elsősorban a belső fogyasztásra támaszkodhat a magyar gazdaság, amit leginkább a keresetek bővülése hajt. A legfrissebb, 2025 novemberi adatok ezt visszaigazolják: a nettó jövedelmek ismét kétszámjegyű emelkedést mutattak, a reálbérek növekedési üteme pedig gyorsult. A kormány nem rejtette véka alá a büszkeségét, ennek ellenére továbbra is alacsonynak számítanak a magyar fizetések európai uniós összehasonlításban.

A fiatal felnőttek többségének ugyan van megtakarítása, de jellemzően csak rövidtávra elegendő mértékben. Egyre kevesebben vannak olyanok is a 19-29 éves korosztályban, akik legalább hat hónapra elég megtakarítással rendelkeznek. 

2025 decemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 624 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 211 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt.

