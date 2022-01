A pénzügyekben is magasabb szintre kerülnek a felvételizők

Diákok tízezrei érkeztek mérföldkőhöz a január 22–én tartott középiskolai felvételin, hiszen a következő tanévtől már magasabb szintű oktatásban részesülnek majd. Az előzetes hivatalos adatok szerint 73 ezer diák vett részt az írásbeli felvételin annak érdekében, hogy bejusson az ország mintegy kétezer középiskolájának egyikébe. A most folyó 2021/2022-es tanévben egyébként összesen közel 400 ezer diák vett részt a középiskolai képzésben a számuk több mint 12 ezer fővel csökkent az egy évvel korábbihoz képest.

A középiskolai tanulmányok megkezdése nemcsak az oktatás terén jelent nagy lépést a diákok életében, hanem a mindennapokban is, hiszen megkezdődik a felnőtté válás. Ennek részeként önállóbban kezelhetik a pénzügyeiket vagy kezdhetnek hozzá annak érdekében, hogy 18 éves korukban ne "zöldfülűként" nézzenek szembe a mindennapi pénzügyekkel - áll a K&H összeállításában. 14 éves kortól ugyanis már nyithatnak ifjúsági számlát, amely ingyenes és a bankkártyázást is megkezdhetik, egyben a takarékoskodáshoz is hozzáláthatnak.



Ugyanakkor a tudatos pénzügyi magatartás elsajátítása nem mindig könnyű feladat, kulcskérdés ebből a szempontból az oktatás. Egy, az Állami Számvevőszék szakértői által készített kutatás* összefoglalója szerint "bár a Nemzeti Alaptanterv a célok között megjelölte a gazdasági és pénzügyi nevelést, a szakgimnáziumokon kívül azonban kötelező tantárgyként nem oktatnak ilyen ismereteket".

Választható tantárgyként azonban egyre több iskolában kerül fel a menüre gazdasági-pénzügyi ismeretek oktatása. A Magyar Nemzeti Bank támogatásával 2020-ban több mint 430 ezer diák tanulhatta az általános és a középiskolákban a mindennapi élethez szükséges pénzügyi-gazdálkodási ismereteket az általános iskola 3. osztályától kezdve egészen érettségiig.

A pénzügyi képzés azért is lényeges, mert bár a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) még 2015-ben készült felmérése szerint a magyar felnőtt lakosság a pénzügyi ismereteket tekintve a legjobban teljesítők között volt, azonban a tudás gyakorlati alkalmazásában, a pénzügyi szemlélet és a pénzügyekhez való hozzáállás tekintetében az utolsó harmadban szerepelt. Terták Elemér, a K&H Csoport felügyelőbizottságának elnöke egy rövidesen megjelenő írásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a pénzügyi oktatás keretében a lexikális ismeretek átadása helyett azt a készséget kell kialakítani, hogy az emberek adott esetben képesek legyenek felismerni azt, hogy mi mindennek és hol lehet utánajárni ahhoz, hogy megalapozott döntést tudjanak hozni. Lehetőséget kell továbbá teremteni ahhoz, hogy az ismeretanyagot legalább az érdeklődők rendszeresen felfrissíthessék.

Ehhez rendszeres a pénzügyi tudatosságot fejlesztő oktatási programokra, képzésekre van szükség. Jól mutatja ezt, hogy a K&H Vigyázz, kész, pénz! - évtizedes múltra visszatekintő - vetélkedőjére a február 1-jén lejáró határidő előtt több mint 7,5 ezer diák jelentkezett 1850 csapatot alkotva az ország minden tájáról, összesen 585 iskolából. Ők fognak versenyezni az értékes nyereményekért, miközben elsajátítják a tudatos pénzügyi döntések meghozatalához szükséges tudást. Olyan témák is terítékre kerülnek, mint hogy mi is az gyerekinfláció? Az első forduló továbbjutó csapatait további, közösen megoldható online feladatok várják, a legjobbak pedig a tanév végén az országos döntőben mérik össze tudásukat.