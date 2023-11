A Pintér család céghálójába is megérkezett egy magántőkealap

Állítólag az offshore-ozás már a múlté, ma már inkább magántőkealapot hoznak létre azok a vállalkozások, amelyek nem szeretnék a külvilág orrára kötni, ki és mi is áll a pénzeik hátterében. Sőt, sokan már „új offshore-metódusként” is emlegetik a módszert. Nem csoda, ha az elmúlt években egyre többször kerültek szóba a gombamód szaporodó hazai magántőkelapok, amelyek számos iparágba bevásárolták magukat cégek megvételével, ám az alapok mögött álló befektetők kilétét többnyire jótékony homály fedi.

Abban tehát már nincs semmi meglepő, ha új magántőkealapot hoznak létre (a Magyar Nemzeti Bank már közel 200 ilyet tart nyilván - a szerk.), az viszont már újdonság, hogy a Pintér Sándor családja által vitt céghálóban is megjelent idén egy új társaság, amelyet vagyonkezelésre és -mozgatásra hoztak létre.

Egy ismert magyar milliomos cége alapította a magántőkealapot. Fotó: MTI

A GL2100 Magántőkealapot az Axiom Alapkezelő Zrt. alapította, s a Pintérné Eötvös Ildikó, valamint a lányai által vitt cégek közül a Szilhát Wellness Kft. az, ahol a tulajdonosi struktúrát megváltoztatták azzal, hogy bejegyezték a GL2100 Magántőkealapot idén júniusban.

A Pintér família céghálójának részleges magántőkésítése mögött álló cégre a Magyar Nemzeti Bank (MNB) már év elején, februárban megadta az engedélyt:

„A GL2100 Magántőkealap nevében eljáró Axiom Alapkezelő Zrt., mint kibocsátó meghatalmazása értelmében a Codex Értékpapírnyomda Zrt. által a Magyar Nemzeti Bankhoz benyújtott kérelem alapján indult eljárásban a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézetének szakhatósági állásfoglalása szerint az értékpapír – benyújtott védelmi terv alapján történő – nyomdai előállításának végleges engedélyezéséhez hozzájárult”.

A magántőkealapok tulajdonosi hátterét halandó ember Magyarországon ma az érvényben lévő szabályozás szerint nem láthatja, minden titkok tudója egyedül az MNB. Ennek ellenére sokszor arra lehet következtetni, hogy a magántőkealap tulajdonosi köre (nagyjából) megegyezik az alapítóéval - ezt nem egy esetben már az érintettek, jelesül Mészáros Lőrinc, nyilvánosan el is ismerték.

Az Axiom idén februárban készült éves beszámolójában a korábbi négy magántőkealap mellett egyébként már szerepel is a GL2100, mégpedig 1,8 milliárd forintos eszközértékkel. Az Axiom Alapkezelő forgalma nem sokkal az alapítása után ugrott nagyot: 2018-ban még 30,8 millió forintos nettó forgalmat bonyolított, 2019-ben már 203 milliót. Ehhez képest a 2022-es 177 milliós forgalma némi visszaesésnek számít. (Bár egyes években meg a nyereség kerülte el a céget). Egyébként 2018 júliusában az ő nevükhöz fűződött az első olyan nyilvános magyar alap, amely kizárólag devizaopciókkal kereskedett.

A cég többségi tulajdonosa a 77 milliárd forintra becsült vagyonnal rendelkező, 22. leggazdagabb magyar, az információink szerint immár Monacóban élő Emőri Gábor, míg 25 százalékkal Koncz Péter, a cég vezérigazgatója.

A Pintér család ingatlanos cégcsoportja egyébként pár évvel ezelőtt értékesített egy közel 2 milliárd forint értékű budai, Bécsi úti irodaházat, ahol a vevő nem más, mint épp Emőri Gábor volt, akinek i-Cell informatikai csoportja rendszeres beszállítója az állami szervezeteknek, köztük a belügyminiszter irányítása alatt álló rendőrségnek. Mondhatni: így lehet vevőből magántőkealap-tulajdonosként átavanzsálni a Pintér család ingatlancégének részvényesévé. Emőri neve egyébként a közelmúltban akkor is sokszor elhangzott, amikor a konkurenciához képest töredékáron építette ki a magyar sztrádákon működő e-útdíj rendszert.

A Szilhát Wellness Kft. másik részét tulajdonló Ingatlanok 2006 Kft. egyébként továbbra is a Pintér családé, amelyben az ügyvezető nem más, mint a belügyminiszter felesége, részvényesei pedig a három lánya: Pintér Hajnalka, Brindzáné Pintér Csillag, és Pintér Ildikó. (Bár 2022-ben, Pintér Sándor a kulturális bizottsági meghallgatásán, ahol arról számolt be, milyen közoktatást képzel el azután, hogy belügyminiszterként rá osztották a közoktatási feladatokat is, még jelen időben beszélt arról, hogy felesége óvónő, aki nyilatkozatait „górcső alá veszi”).

Év elején az Átlátszó egyébként részletesen foglalkozott a magántőkealapokkal. „Mintha kényszeres magántőkealap-gründolásba kezdett volna a hatalmi gazdasági elit, akik úgy érzik, szükségük van tulajdonosrejtegető-adóoptimalizáló egységekre” – írta a lap 2023 februárjában.

A cikk tételesen felsorolta az alapkezelőket és azok magántőkealapjait, és a az Axiom Alapkezelőt Zrt.-t és az általa létrehozott GL2100 Magántőkealapot a „függetlennek látszó” kategóriába sorolta be.