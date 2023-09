A politika miatt távoznak többen a KSH-ból?

Egy ideje hasonló szerepfelfogással dolgozik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), mint az MSZMP 19770-es politikai bizottsági határozata, miszerint:

A magyar valóság összes fontos adatát gyűjtő és feldolgozó intézményben kötelező elvárás lett az adatoknak a lehetőségekhez képest legpozitívabb közreadása - írja a Szabad Európa.

Követelmény lett például, hogy a sűrűn publikált, különböző gazdasági, demográfiai és más területek aktuális helyzetét bemutató Gyorstájékoztatók alcímeiben pozitív adatot is kiemeljenek a munkatársak. Ezt a fontos (világlapoknál külön címszerkesztő dolgozik) – bár a KSH-nál eddig ismeretlen – munkát az új elnök és az általa kinevezett, a kommunikációért felelős elnökhelyettes végezte eddig, de ezután már így kell hozzájuk eljuttatni az anyagokat lektorálásra.

Ilyen változtatás történt például a 2023. júniusi ipari termelésről augusztus 15-én megjelent Gyorsjelenésnél is. Az eredetileg 3,8 százalékkal csökkent az ipari termelés című anyag árnyaltabb címmel jelent meg: Az ipari termelés 3,8 százalékkal csökkent, viszont a legnagyobb súlyú járműgyártásban 19,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Aztán: meglehetősen megkésve, augusztus végén megjelent, 2023. első negyedévéről szóló összefoglaló eredeti címe ez volt: Magyarország, 2023. I. negyedév – Recesszióban a gazdaság.

Végül ez lett: Magyarország, 2023. I. negyedév – Tetőzött az infláció.

A cikk még számos példát is felsorol, és azt írja, hogy a Magyarország számára nem előnyös nemzetközi összehasonlító adatokat már Vukovich Gabriella elnöksége alatt is óvatosan lehetett csak publikálni; a helyzet rohamosan romlott már az ő utolsó időszakában is.