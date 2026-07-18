A rakétákkal együtt az üzemanyagárak is kilőttek

Donald Trump és az iráni fundamentalisták ismét komoly felfordulást okoztak az olaj piacán. A Brent árfolyama hétfő óta közel 15 százalékkal emelkedett, és péntekre 85 dollár felett is járt a kurzus. Ez az elmúlt hónapok legnagyobb heti emelkedése, a változásokat pedig egyértelműen a geopolitika generálta.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus új szakaszba lépett, Irán rakétacsapásokkal válaszolt az amerikai támadásokra, miközben ismét napirendre került a Vörös-tenger, illetve a Bab el-Mandeb-szoros hajózási útvonalának esetleges korlátozása. Bár a Hormuzi-szoros teljes lezárása továbbra sem történt meg,a hírügynökségi beszámolók szerint csütörtökön is több tanker haladt át a kritikus tengerszoroson, a piac ismét jelentős ellátási kockázatot kezdett árazni.

A szakértők szerint a Brent emelkedése mögött tehát nem a fizikaiolaj-hiány áll, hanem az a félelem, hogy a világ tengeri olajkereskedelmének jelentős része veszélybe kerülhet. A biztosítási díjak, a tankerfuvardíjak és a szállítási kockázatok egyaránt emelkedtek, ami önmagában is felfelé hajtotta a határidős árakat.

Rossz hír az autósok számára, hogy a finomított termékek, vagyis az üzemanyagok az olajnál is jobban drágultak. A tőzsdei árfolyammozgás pedig a kutakon is visszaköszönt, hiszen a héten a legtöbb helyen a benzin ára meghaladta immár a 600 forintos szintet. Mivel az Mfor Üzemanyagár-figyelő korábban több alkalommal írt az árstop, valamint a védett árak káros hatásairól, most eltekintenénk ennek megismétlésétől, és nem is javasolnánk a kormánynak ennek bevezetését.

Az Európai Unióban jellemzően felfele mozogtak a benzinárak, az átlaghoz képest a magyar drágulás visszafogottnak volt tekinthető. Míg egy hete 11 olyan ország volt a Weekly Oil Bulletin rangsorában, ahol a magyarországinál alacsonyabb árak voltak, most csak 8.

Mindez régiós szinten is egy pozíciójavulást jelentett. Így ezúttal 4-4 olyan ország volt Közép-Európában, ahol a magyar áraknál magasabbat és alacsonyabbat találunk.

A Weekly Oil Bulletin rangsorában a gázolajnál is annyit javítottunk, mint a benzinnél. Míg egy hete 13 olyan ország volt, ahol a hazainál alacsonyabb árakat láthattunk, most csak 10.

A dízel esetén – hasonlóan a benzinhez – a régiós lista közepére kerültek a magyar árak.

Merre mozdulhatnak az árak?

Az elemzők szerint hiába voltak heves harcok az utóbbi napokban Iránban és a környező országokban, számos elemző szerint egyfajta „kontrollált eszkalációt” látunk, egyik félnek sincs meg az ereje és az akarat, hogy ennél tovább menjenek. (Az legalábbis teljesen irracionális lenne, ha az USA szárazföldi csapatokat vetne be, még ha a héten ez fel is merült.) Így az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy az inga a következő napokban visszalendül, esetleg Donald Trump bejelenti ismét, hogy nagyon közel van egy nagy megállapodás. Így viszonylag kicsi annak az esélye, hogy 90 dollár fölé drágulna az olaj.

Ugyanakkor az üzemanyagok ára ettől függetlenül az autósok szempontjából még alakulhat rosszul. Az elemzők szerint ugyanis a világ számos finomítójában továbbra is korlátozott a szabad kapacitás. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy az orosz finomítói kiesések, valamint a közel-keleti export bizonytalansága miatt eleve feszes volt a dízelpiac. Erre rakódott rá a nyári utazási szezon magas benzinkereslete. Emiatt a finomítói árrések újra jelentősen emelkedtek, ez magyarázza azt a tényt, hogy az olaj ármozgását meghaladó drágulás volt az üzemanyagok piacán.

Ha mindez nem lenne elég, akkor hozzátehetjük, hogy a forint is gyengült, ami az olaj és üzemanyagok szempontjából negatívum, már csak azért is, mert az alapanyagot és a finomított termékek egy részét is külföldről szerzi be a Mol és más forgalmazók. Így ez is a drágulás irányába hatott.

Összefoglalva, az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint az olajnál a mostani nagy drágulás után korrekciót várunk, ugyanakkor ettől függetlenül a benzin és a gázolaj ára tovább növekedhet a következő napokban. Igaz, drasztikus drágulás nagy valószínűséggel nem várható.

A grafikonok a cikk megjelenésekor aktuális adatokat mutatják, ezek azonban később frissülhetnek.