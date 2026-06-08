A rakétákkal együtt emelkedik az olajár

Több mint négy százalékkal emelkedett a kőolaj tőzsdei jegyzése hétfő reggel az Iránnal kapcsolatos feszültség fokozódása miatt.

Röviddel 8 óra előtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 4,48 dollár (4,81 százalék) növekedéssel 97,57 dolláron állt.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Hétfő hajnalban Irán és Izrael kölcsönösen rakétacsapást mért egymásra, fenyegetve az amúgy is törékeny tűzszünetet, miközben nincs érdemi előrelépés a Washington és Teherán közötti tárgyalásokon.

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Az izraeli hadsereg (IDF) hétfőn arról számolt be, hogy légicsapásokat hajtott végre katonai célpontok ellen Nyugat- és Közép-Iránban. Az iráni PressTV televíziós csatorna robbanásokról számolt be az ország több városában, köztük Teheránban, Tabrizban és Iszfahánban. Hétfő reggel légiriadó volt Izrael középső részein, miután Jemenből és Iránból több hullámban rakétákat indítottak Izrael területére.

(MTI)