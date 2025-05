A recesszió sem akadály: zsíros profit jött össze a NER örző-védő cégének

Bár a magyar gazdaság 2024 nagy részében recesszióban volt, ez nem jelenti azt, hogy minden vállalkozás veszteséget szenvedett el tavaly. A májusban érkező céges beszámolók közül az első, amelyet megvizsgáltunk, jelentős nyereséggel zárt: az ESG Holding Zrt. többségi tulajdonosa 2024 novemberéig a BLK Corporation Kft.-n keresztül Tasnádi László volt, a III/II-es operatív tisztből lett rendészeti államtitkár, Pintér Sándor belügyminiszter egykori helyettese.

A beszámoló szerint az ESG Holding Zrt. 2024-ben 9,2 milliárd forintos árbevételt ért el, ami jelentős növekedés a 2023-as 7,1 milliárdhoz képest. Ugyanakkor így sem közelítik meg a piac két legnagyobb szereplője, a Civil Zrt. és a Valton-Sec Zrt. 20 milliárd forint feletti forgalmát. A bevétel zöme, mintegy 8,8 milliárd forint vagyonvédelmi szolgáltatásokból származott, emellett közel 250 millió forintot hozott a jegy- és bérletellenőrzés is.

Az ESG Holdingnak saját honlapja szerint többek között a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, több egyetem, kórház és nagy multinacionális áruházlánc is a megbízója. A Volánbusz járatain évek óta ők végzik az utasok jegy- és bérletellenőrzését.

A 9,2 milliárdos forgalom 628 millió forintos nyereséget eredményezett, de a közgyűlési jegyzőkönyv nem tér ki arra, hogy ebből fizetnek-e osztalékot a tulajdonosnak.

Sokat ér a biztonság

Fotó: Depositphotos

A tulajdonos személye pedig mostanában elég gyakran változik. Korábban megírtuk: Tasnádi László sorra adja el cégeit. Az Opten adatbázisa szerint novemberben már nem ő volt a tulajdonosa az örző-védő cégnek, hanem Fischer József, aki addig csak 20 százalékos tulajdonosa és vezérigazgatója volt a közbeszerzéseken nagyot szakító vállalkozásnak. November 28-án történt meg a váltás, addig Tasnádi László a BLK Corporation Kft. nevű társaságán keresztül birtokolta a holdingot.

Idén januárban újabb tulajdonosváltás történt: az ESG Holding többségi tulajdonosa a Flex Management Zrt. lett, amely Petti Csaba érdekeltsége. Ő onnan lehet ismerős, hogy tavaly októberben egyhangú döntéssel beválasztották a győri Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumába. Ez a szavazás azért is volt jelentős, mert előtte lemondott az elnöki posztról Palkovics László kormánybiztos, valamint a kuratóriumi tagságról Dézsi Csaba András, Győr korábbi polgármestere.

Az ő utódja lett Petti Csaba, az Indupro Kft. tulajdonosa, az Innova-X Befektetési Alapkezelő Zrt. tulajdonos-vezérigazgatója.

Az egyetem alapítványa által kiadott közlemény szerint Petti Csaba az autó-, az energia- és a védelmi ipar számára fém alkatrészeket és mérnöki megoldásokat szállító, a lézermegmunkálásban nagy szakértelemmel bíró Indupro Kft. tulajdonosaként jelentős tapasztalatokkal rendelkezik műszaki fejlesztésekben és innovációkban, és kiváló kapcsolatokat ápol a hazai járműipar szereplőivel.

A Budapesti Értéktőzsde oldalán is írnak Petti Csabáról és cégéről, az Indupro Kft.-ről. Innen kiderül, hogy bérmunkában lézeres vágással, lézeres hegesztéssel és -fúrással, fém alkatrészek sorozatgyártásával foglalkozik, fő megrendelőik között van az Audi és a Lamborghini, akiknek karosszéria elemeket gyártanak, főleg nagyon drága luxuskocsikhoz. Az autóipari kitettségüket kicsivel több mint 30 százalékra tudták redukálni, most már vannak ügyfeleik az építőiparból, a Magyar Zene házának aranyszínű fémlemez dekorburkolatát például ők készítették. Dolgoztak emellett az új Néprajzi Múzeum, a MOL torony, az M3-as metró egyes megállóinak fém burkolati elemein is.

Tehát Petti Csaba tényleg kiváló kapcsolatokkal rendelkezik, amit az ESG Holding átvétele is bizonyít. A Hvg.hu írt arról először, hogy a 71 éves Tasnádi László a visszavonulására készül. Egy másik cégénél Csányi Sándor, OTP Bank elnök-vezérigazgatója lett a vevő, ő szerezte meg az A.B.Y.11 Kft.-t, amelynek egyik végső tulajdonosa eddig Tasnádi László volt.