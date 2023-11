A recessziónak vége, bajok maradtak bőséggel

Követi az EBRD az Orbán-kormányt?

Váratlanul érte a kívülállókat, hogy a kormány eladja az Erstében meglévő 15 százalékos részesedését annak osztrák anyabankjának. Most már azt is tudjuk, hogy az azért kapott mintegy 87 milliárd forint a nagyjából 1500 milliárdos értékűre taksált Budapest Airport meg- (pontosabban: vissza)vételéhez kell. De vajon mi lesz az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) ugyancsak 15 százalékos Erste-pakettjével, amely ugyanakkor, 2016 tavaszán került a londoni székhelyű nemzetközi pénzügyi intézményhez, mint a kormányhoz. A lehetséges kimenetekről is beszélt lapunk főszerkesztője, Csabai Károly a Trend FM hétfő délelőtti műsorában.