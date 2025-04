A rendszerváltás óta nem látott számokat emlegetnek a magyar munkaerőpiacról

A kormány részéről Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár értékelte az adatokat – azt írta közleményében, hogy hazánk – a foglalkoztatottsági adatok tekintetében – továbbra is Európa élmezőnyéhez tartozik. A rendszerváltás óta nem volt ilyen alacsony a regisztrált álláskeresők száma, mint idén márciusban – hívta fel a figyelmet.

Az aktívak száma az idei év elején kismértékben csökkent. Az inflációs időszakban megfigyelhető volt, hogy nőtt a háztartások munkaerőpiaci aktivitása, többen így próbálták meg ellensúlyozni az áremelkedés nyomán romló jövedelmi helyzetüket. Várható volt ugyanakkor, hogy a jövedelmi helyzet javulásával, amely a bérek dinamikus emelkedéséből következik az aktivitás is csökkenésnek indulhat, a 68,2 százalékos aktivitási ráta azonban ezzel együtt is rendkívül magas, érdemben meghaladja az uniós átlagot.

Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet: A stabil foglalkoztatási szint mindenképpen kedvező a gazdasági kilátások bizonytalansága mellett, ugyanakkor a gazdasági helyzet kettőssége a foglalkoztatottak számának alakulásában is visszatükröződik. A külső kereslet gyengélkedésének leginkább kitett iparban foglalkoztatottak száma éves alapon csökkent az idei első negyedévben. Itt feltehetően inkább a természetes fluktuáció (felmondások, nyugdíjba vonulás) hatása jelenhetett meg, amely nyomán megüresedő álláshelyeket nem feltétlenül töltötték fel a vállalatok az alacsony keresletre tekintettel. Az iparban dolgozók számának csökkenését ugyanakkor ellensúlyozta, hogy a szolgáltatások körében bővült a foglalkoztatás. Ez utóbbin belül is elsősorban az állami szférában nőtt a létszám.

Összeségében azonban továbbra is kedvezőtlen tényező Németh Dávid szerint, hogy a munkaképes korú lakosság folyamatosan csökken, azaz a bevonható munkaerő limitált. Ezért a fellendüléssel párhuzamosan újra előtérbe kerülhet az is, hogy külföldi munkavállalókkal kell majd bővíteni a foglalkoztatottak számát.

A külföldi munkaerőpiacon dolgozók száma stagnál, 102 ezer főt tesz ki – ők azok, akik itthoni háztartás tagjai, de külföldi telephelyen dolgoznak. A stagnálás talán érthető is, hiszen a legfontosabb befogadó országok (Ausztria és Németország) gazdasága sem erős mostanában, így nincs akkora munkaerőigényük sem. Fontos cél lenne viszont a további kiáramlás megakadályozása, amihez jó és jól fizető itthoni munkahelyekre van szükség – írja a Gránit Alapkezelő szakértője.

A magyar munkanélküliségi adat az eurózóna 6,1 százalékos (februári adat) és az Európai Unió 5,7 százalékos átlagánál kisebb, tehát Magyarországon a munkanélküliség az uniós átlagnál kisebb probléma. Ugyanakkor több régiós országban van a magyarnál kisebb munkanélküliség (Csehország 2,7 százalék, Lengyelország 2,6 százalék), ami arra utal, hogy azért még a magyar ráta is lejjebb szorítható, még van tartalék a munkaerőpiacban, bár a szabad munkaerő munkába állításához sokszor képzésre van szükség.

