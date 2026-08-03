6p

Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?

Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest

Foglalja le helyét most >>

Makró Energiapiac Energiatakarékosság Gáz Iráni válság

A rezsicsökkentést is veszélyeztetheti Trump háborúja

Király Béla
Király Béla

Az iráni háború kapcsán elsősorban az üzemanyagárak kerültek reflektorfénybe, hiszen a Hormuzi-szoros lezárása miatt az olaj jelentősen drágult. A konfliktus azonban a földgáz árát is magasba hajtotta, ami komoly nehézséget okozhat a magyar gazdaságnak. A költségvetés problémái miatt a megduplázódó gázár akár még a rezsicsökkentést is veszélybe sodorhatja.

Az elmúlt év során az európai gázárak jelentősen emelkedtek, az irányadó tőzsdei kurzus (TTF) elérte a 60 euró/MWh szintet. Ez a drágulás komoly kihívást jelent a magyar gazdaság számára, hiszen a gáz nemcsak a lakossági fűtés szempontjából fontos, kiemelt szerepe van az iparban és az energiatermelésben is. Az elmúlt években a lakosságot részben tehermentesítették a rezsicsökkentett ár révén, ugyanakkor azt az összeget, amennyivel kevesebbe került a fűtés a piaci árnál máshonnan kellett elvenni. Ez részben különböző adókkal, részben a vállalatokra rakott extra költségekkel valósult meg. Az előző kormány által okozott gigantikus költségvetési hiány miatt az államkassza aligha terhelhető tovább, miközben a magasabb ár és a plusz adók a vállalatok versenyképességét rontják.

Jelentősen nőtt a földgáz ára
Jelentősen nőtt a földgáz ára
Fotó: Tradingeconomics

Milyen problémákat okoz a magas gázár?

Az elmúlt években a magyar energiamix ugyan jelentős változáson ment át, hiszen az elektromos áram előállításában érdemben nőtt a napenergia szerepe. Ugyanakkor – részben a Paks II. beruházás jelentős csúszása miatt – a földgáz szerepe továbbra is jelentős. Tekintettel arra, hogy a hazai felhasználás döntő része importból származik, az árak megugrásának számos hatása van.

Ezek közül jelen pillanatban a költségvetési hatás kaphatja a legnagyobb figyelmet, tekintettel arra, hogy az előző kormány a választások előtt a „lovak közé dobta a gyeplőt”, és a költségvetési törvényt és terveket figyelmen kívül hagyva brutálisan felduzzasztotta a hiányt. Miközben optimális esetben a GDP-arányos deficit 3 százalék alatt kellene, hogy legyen, a tervekben már eleve 5 százalék körüli hiánnyal számoltak. Ám ez sem lesz tartható az idén, hiszen az eddig megismert adatok alapján – további korrekció nélkül – 8 százalékhoz közelíthet a költségvetés hiánya. Ez már olyan arány, amelynek a finanszírozhatósága is komoly kérdéseket vet fel, de az ilyen mértékű deficit az ország hitelminősítését is a bóvli kategóriába taszíthatja, illetve a forint árfolyamát is megrengetheti.

A vállalatok szempontjából is fontos kérdés az energia költsége, hiszen ez – főleg az energiaintenzív iparvállalatok esetében – a termelési költségeket is meglökheti. Így a magas gázárak miatt a magyar termékek drágábbá válnak. Ez különösen érzékenyen érintheti a járműipari vagy az akkumulátorgyártó vállalatokat, amelyekre az elmúlt években egyébként is rájárt a rúd. Ha pedig ezek a szektorok gyengébben teljesítenek, akkor az a magyarországi exportban is visszaköszön.

Ha az áremelkedés rontja a versenyképességet és a vállalatok teljesítményét, az a GDP növekedését is visszafoghatja. A gyengébb növekedés pedig kisebb adóbevételekkel jár, ami a költségvetésen keresztül megint csak problémát jelent.

Ha mindez nem lenne elég, akkor megemlíthetjük, hogy az energiaáraknak az infláció szempontjából is komoly szerepük van. Az ipari és lakossági energiaköltségek növekedése általános áremelkedést hoz magával, ami csökkenti a vásárlóerőt és visszafogja a fogyasztást.

Mennyi lehet a számla?

A fentiekben az általános hatásokat részleteztük. Az áremelkedés komoly kockázatot jelent, a jó hír, hogy a költségnövekedés ugyan nagy, de egyelőre nem tűnik finanszírozhatatlannak.

Ha az árak nem változnak érdemben a következő hónapokban, akkor abból kiindulva, hogy a betárolási időszakban, április és október között, nagyságrendileg 4 milliárd köbméter (1 m3 nagyjából 0,01 MWh-nak felel meg) gázt vásárol az ország, a 30 eurós drágulás 400-450 milliárd forint plusz költséget jelent makroszinten. Ez nominálisan ugyan óriási összeg, de a magyar költségvetés szempontjából még kezelhetőnek tűnik, bár ahogy fent jeleztük a büzsdé mozgástere finoman szólva is beszűkült.

Ha azonban a közel-keleti helyzet még rosszabbra fordulna, és a földgáz ára ennél is magasabbra szökne, az óriási kihívás elé állíthatná Magyar Péter kormányát. Egy 800-1000 milliárdos extra költség kezelése vagy a rezsirendszer átalakítását vonná magával, vagy a gazdaság számára összességében fájdalmas adók bevezetésével járhatna.

Az uniós pénzek nem segítenek?

Az utóbbi hetekben a kormány büszkén jelezte, hogy megegyezés született az Európai Unióval, és jelentős források érkezhetnek Brüsszelből. Ezek egy jelentős része ráadásul az energetika területén landolhat, így felmerül a kérdés, milyen segítséget jelenthet ez a mostani helyzetben?

A válasz sajnos egyrészt-másrészt típusú lesz, hiszen rövidtávon az uniós források nem segítenek. Már csak azért sem, mert ártámogatásra nem lehet ezeket felhasználni, a hatékonyság- és kapacitásnövelő beruházások pedig várhatóan idén még nem is fognak megvalósulni. Így az uniós pénzeknek elsősorban hosszabb távon lesz jelentőségük, úgy viszont okos felhasználás esetén érezhető hatásuk lehet. A különböző jogcímen érkező források egy része ugyanis részben az energiaellátás hatékonyságának növelését, a diverzifikációt és a megújuló energia felhasználását ösztönzi.

Azok a részben az uniós forrásokhoz, részben azoktól függetlenül meghirdetett lépések, amelyek a hálózat fejlesztését, az szélenergia jelentős növelését vagy az energiatárólást célozzák, mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a jövőben kevesebb földgázra legyen szükség. Ez pedig végső soron a földgáz esetén meglévő importfüggőségünk egyik ellenszere lehet.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az európai gázárak drágulása makroszinten a magyar gazdaság számára komoly kihívást jelent. Ha tartósan magasan maradnak az árak, netán a mostani szinthez képest tovább emelkednének, akkor az a költségvetési többletkiadások és a gazdasági szereplők terheinek növekedését, a versenyképesség romlását és a GDP visszaesését is okozhatják. Ebben az esetben, ahogy azt a 2022-es energiasokk idején is láthattuk, valószínűleg a rezsirendszerhez is hozzá kellene nyúlni, ami praktikusa azt jelentheti, hogy vagy a kedvezményesen vásárolható mennyiség csökkenne, vagy a kedvezményezettek köre szűkülne.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

A paksi atomerőmű

Mínusz 133 centin áll a Duna Paksnál, így oldhatják meg az erőmű hűtését

Szükség van a paksi erőműre és Paks II.-re is szükség lesz, de újra kell gondolni az erőművek hűtését – mondta Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének tanára a Trend FM adásában. A hűtőtornyok helyett azonban egyelőre csak a Pajtás szivattyúk állnak rendelkezésre, amik az álló blokkokat hűtik lényegesen kevesebb vízzel.

Még mindig komoly bérszakadékok tátonganak Magyarországon – A hét ábrája

Még mindig komoly bérszakadékok tátonganak Magyarországon – A hét ábrája

Az országon belül is nagy az egyenlőtlenség.

Hirtelen a benzin ára már nem is olyan fontos

Akkora a baj, hogy az emelkedő benzinár már nem is aggasztja az embereket

Az elmúlt és az előttünk álló napok olyan extrém időjárási viszonyokat teremtettek, amely miatt a hazai közfigyelem a lehetséges áram- és vízkorlátozásokra fókuszált. Így az üzemanyagok áráról kevesebb szó esik, pedig, mint az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális írásából kiderül, itt is érdekes dolgok történnek.

Románia mindent megpróbál, hogy ne kelljen lekapcsolnia az atomerőművét

Mindent megpróbál Románia, hogy ne kelljen lekapcsolnia az atomerőművét

Készenléti állapotot hirdetettek Romániában a szárazság, a Duna alacsony vízállása és az energiahiány miatt, a cernavodai atomerőmű kettes blokkjának üzemben tartását pedig vízszabályozási beavatkozással próbálják lehetővé tenni – jelentette be pénteken Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök.

Ezt jó lenne elkerülni, de így néz ki a lekapcsolási rend, ha már nem bírja a villamosenergia-rendszer

Ezt jó lenne elkerülni, de így néz ki a vészforgatókönyv, ha már nem bírja a villamosenergia-rendszer

A kényszerű korlátozás eljárásrendje a Rotációs Kikapcsolási Rend, itt a Mavir döntései nyomán elsősorban a hat magyarországi áramelosztó társaságra hárulnak konkrét feladatok. Az áramkorlátozásra 18 úgynevezett rotációs kör létezik – tudta meg a 24.hu Hiezl Tamástól, a Magyar Energiakereskedők Szövetségének (MEKSZ) elnökétől.

Európai szintre emelkedhet a Paksi Atomerőmű ügye

Európai szintre emelkedhet a Paksi Atomerőmű ügye

Az Európai Bizottság kész arra, hogy összehívja az úgynevezett villamosenergia-koordinációs csoport rendkívüli ülését a paksi atomerőmű leállítása miatt – közölte az Euronews uniós hírcsatorna kérdésére Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője pénteken.

Reagált az EXIM arra, hogy négy ügyletükben is feljelentést tett Kapitány István minisztériuma

Reagált az EXIM arra, hogy négy ügyletükben is feljelentést tett Kapitány István minisztériuma

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium még július 23-án közölte, hogy a 100 százalékban állami tulajdonú Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) átvilágítása során négy gyanús ügyletet azonosítottak, amelyek miatt a tárca büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen. Az EXIM írásban reagált az ezzel kapcsolatos megkeresésünkre.

Éves szinten továbbra is csökkennek az ipari árak

Éves szinten továbbra is csökkennek az ipari árak

Júniusban az ipari termelői árak az egy évvel korábbihoz viszonyítva átlagosan 0,4 százalékkal alacsonyabbak voltak, míg az előző hónaphoz képest 0,1 százalékkal magasabbak lettek – közölte a KSH.

Több ágazatban is bővítené albániai jelenlétét a 4iG

Több ágazatban is bővítené albániai jelenlétét a 4iG

A fókuszban a versenyképes energetikai infrastruktúra fejlesztése volt. 

Vezércsere: új elnök az MVM Zrt. igazgatóságának és felügyelőbizottságának élén

Vezércsere: új elnök az MVM Zrt. igazgatóságának és felügyelőbizottságának élén

Tótth András lett az új elnök. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG