A rezsistoppot túllőtte a kormány a célon

Több milliárd forintos többletkiadása lesz az államnak a kompenzáción.

721,7 millió köbméter volt a 2026. januári lakossági gázfogyasztás, ami ugyan 21,7 százalékkal meghaladta a tavaly januári mennyiséget, ám csak 7 százalékkal volt több az elmúlt 10 év januári átlagfogyasztásánál – írja a G7. A kormány a januári „extrém hidegre” való tekintettel már akkor 30 százalékos jóváírást lengetett be, noha maguk is pontosan tudták, hogy ekkora többletet nem fog generálni a januárban talán mégsem szokatlan télies időjárás.

Fontos az összehasonlítási alap
Bár Lantos Csaba energiaügyi miniszter az úgynevezett rezsistop január 29-i bejelentésekor arról beszélt, hogy a kedvezményt a 2025. januári bázishoz fogják igazítani, végül mégis az idei valós fogyasztás 30 százalékát írják jóvá. Így a lakosság végül nagyjából 505 millió köbméter után fizet – teszi hozzá a HVG.

Végeredményben tehát az állami MVM fizeti a valós és a kedvezményes fogyasztás különbözetét, azaz nagyjából 217 millió köbméter földgázt, amelyek a beszerzése a G7 szerint a december–januári időszakra jellemző piaci árakat figyelembe véve 23-36 milliárd forintjába kerülhetett. A kormány korábban 50 milliárdos kiadással számolt.

Ha a kedvezményt a tavalyi mennyiség alapján számolták volna, a lakosságnak 544 millió köbméter után kellett volna fizetnie – teszi hozzá a lap, így a kormány végeredményben jelentősen túlkompenzálja a lakosságot.

