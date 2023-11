A sok építkezés után Mészáros Lőrincnek végre lett egy saját építészirodája is

Nincs is annál optimálisabb helyzet, amikor egy építkezés esetében a megrendelőnek, a tervezőnek és a kivitelezőnek is azonos a végső tulajdonosa. Ez nagyban megkönnyítheti az esetleges szakmai vagy finanszírozási viták megoldását. A Mészáros-birodalmon belül már eddig is adva volt ez a lehetőség, de úgy döntöttek, hogy megduplázzák az alternatívák számát.

Mészáros Lőrinc egyik építőipari zászlóshajója, a zalaegerszegi ZÁÉV Zrt. ugyanis november 7-én többségi tulajdonosa lett az ArchiNEST Építész és Mérnökiroda Kft.-nek.

Az ArchiNest Kft. 2017-ben azzal a céllal jött létre, hogy egyesítse az építészeti tervezéssel az épületek, illetve az épített műtárgyak létrehozásának mérnök szolgáltatásaival összefüggő feladatok hasznos és magas színvonalú tudását

- szól a cég bemutatkozása, amelynek eddig a nagykanizsai Telona Építő Zrt. volt a többségi tulajdonosa.

A Telona Boros László tulajdonában áll, aki korábban a ZÁÉV-nél dolgozott. Mészáros Lőrincnek és Boros Lászlónak pedig van egy közös cégük is: a Dunántúli Magasépítő Kft.-nek a Telona mellett a Mészáros-birodalomba tartozó Pannon Speed Pro Vagyonkezelő Zrt. a birtokosa. Az ArchiNEST Építész és Mérnökiroda Kft.-nek. pedig egyelőre továbbra is Boros László maradt az ügyvezetője. Tehát azt nem lehet mondani, hogy a mérnökiroda eddig távol lett volna a felcsúti gazdagembertől, de most már ténylegesen a nevére vette.

Családi tervezés. Fotó: Pixabay

Az elmúlt években szépen fejlődött a cég, de éppen 2022-ben következett be egy törés: 245 millió forintos bevétele mellett 48,7 millió forintos veszteséggel zártak.

Leginkább színházak felújítási terveivel foglalkoznak. Lapunk is megírta júliusban, hogy a budapesti József Attila Színházra kiírt közbeszerzést Mészáros Lőrinc gyerekeinek a cége, a Fejér-B.Á.L., valamint a vele közösen pályázó Építő- és épületkarbantartó Zrt., rövidítve Épkar nyerte el. A felújítás tervei nem kevesebb, mint nettó egymilliárd forintba kerültek. A terveket pedig az akkor még nem a Mészáros-birodalomba tartozó ArchiNEST készítette el két másik irodával közösen.

Egyelőre nem tudni, hogy miért kellett még egy tervező iroda a céghálóba. A Mészáros családnak ugyanis már van ilyen profilú társasága: a felcsúti FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Kft, amelyet FEJÉR-B.Á.L. Zrt. alapított 2017-ben.

A cégműködés során tapasztalt tervezési feladatok mennyisége, komplexitása és ágazati sajátosságai néhány év után indokolttá tették az önálló tervezőcég alapítását, így a tervezési és kivitelezési tevékenység elválasztásához 2017 folyamán megalapította a FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Kft-t

- szól a cégalapítás indoklása.

Ez a vállalkozás szépen fejlődik: tavaly már 2,5 milliárd forintos bevétel mellett egymilliárd forintos profittal zártak. Leginkább az állami szektorból kapnak megbízásokat, illetve Mészáros Lőrinc egyéb cégeitől.

Eddig a családi építkezésnek a legszebb példája a Balatonról származik. A Hunguest Hotels Zrt. a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által kiosztott vissza nem térítendő állami támogatást is felhasználva a Fejér-B.Á.L. Zrt.-vel újíttathatta fel a szállodáját Balatonalmádiban. Ez azért érdekes, mert a Hunguest Mészáros Lőrinc, míg a Fejér-B.Á.L. a felcsúti milliárdos gyerekeinek érdekeltsége, így a családi hálón belül maradhattak a közpénzből is finanszírozott felújítás költségei.