A Spar bepanaszolta a kormányt Brüsszelnél a különadó miatt

Az Spar azzal vádolta a magyar kormányt, hogy megszegi az uniós jogot, és felszólította Brüsszelt, hogy avatkozzon be a működését érintő "pusztító" hatások enyhítése érdekében. A cégcsoport azt állította, hogy az Orbán Viktor miniszterelnök kormánya által 2022-ben bevezetett különadó („extraprofitadó”) diszkriminatív volt, és számos uniós jogszabályt sértett, többek között az áruk szabad mozgásával kapcsolatosakat - írta a Financial Timesra (FT) hivatkozva a Portfolio.

A Spar az árstopot is kifogásolta. A brit lap megjegyezte, hogy emiatt a boltoknak több terméket is alacsonyabb áron kellett értékesíteni, mint amennyiért beszerezték azokat. Nem tetszett a láncnak kifogásolja, hogy egyes intézkedések még úgy is érvényben tartottak, hogy az infláció jelentősen csökkent. Állítólag a kormány beavatkozása mintegy 90 millió euróval növelte a hálózat költségeit, és 2023-ban közel 50 millió eurós veszteséget okozott a vállalkozásnak.

A Spar a második legnagyobb kiskereskedő Magyarországon a forgalom alapján. Orbán Viktor már régóta a külföldi vállalatokat okolja a magasabb élelmiszerárakért, tavaly azt állította, hogy azok „az indokoltnál jobban megemelték az árakat”, írja az FT.