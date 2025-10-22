Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

A százhalombattai tűz után: máris reagálnak az üzemanyagárak

Emelkedés a kutakon, mindkét típusnál.

Az október 23-i nemzeti ünnepen emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal megy feljebb – írja a holtankoljak.hu.

A mai napon még az alábbi árakkal találkozhatunk a kutakon:

  • 95-ös benzin: 576 forint/liter
  • Gázolaj: 579 forint/liter 

Az egyes kutak árai között persze nagy eltérések lehetnek. A benzin esetében a legolcsóbb ár 547 forint, míg a legmagasabb 636 forint. A dízelnél 545 és 645 forint ez a két érték.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Mfor hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>> 

Lázár Jánosnál betelt a pohár, rendkívüli vizsgálatot rendelt el a Strabagnál

Az Építési és Közlekedési Minisztériumot vezető Lázár János rendkívüli auditot rendelt el az AKA Zrt.-vel és a Strabaggal szemben.

AI-központon dolgozik a kormány

A mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos beszélt erről.

A kormány is beismerte, hogy lőttek a korábbi béremelési terveknek

Irreálisnak nevezte a 13 százalékos jövő évi minimálbér-emelésre vonatkozó terveket a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1 műsorában.

Nőtt a munkanélküliség Magyarországon

3 ezerrel, illetve 1 százalékponttal augusztushoz képest – közölte a KSH.

Csak úgy kipattant ma reggel az ágyból a forint

Erősödött a forint reggel a fő devizákkal szemben.

Százhalombattai Mol-tűzeset: pont a legnagyobb desztilláló üzem gyulladt ki

Ma még házon belül és kívül is abban van konszenzus, hogy a magyar ellátást nem veszélyezteti a tűzeset.

Balog Zoltán ökumenikus kurátorként dönthet a jegybank által utalt tízmilliókról

Találtunk még egy alapítványt, ahol még mindig a pedofilbotrányba belebukott Balog Zoltán a kurátor. Ide utalt a jegybank 97 millió forintot.

Egyelőre nem lesz euró Magyarországon, Varga Mihály azt is elmondta, miért

Óvatos és türelmes a jegybank, az inflációs cél fenntartása a legfontosabb feladat – mondta Varga Mihály jegybankelnök. Aranyat a rekord árfolyamon nem vásárolnak tovább, euró pedig továbbra sem lesz Magyarországon.

Új szabályok az egyedi kormánydöntés útján megítélt támogatásokra

Október 18-tól új szabályok léptek életbe az egyedi kormánydöntés (EKD) útján megítélt támogatási rendszerben – közölte a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség kedden.

Varga Mihály behúzta a kéziféket

  Októberben is maradt a 6,5 százalékos alapkamat. A jegybank monetáris tanácsa ismét óvatos maradt, tavaly szeptember óta nem nyúlt az irányadó rátához. 

