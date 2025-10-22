A százhalombattai tűz után: máris reagálnak az üzemanyagárak

Az október 23-i nemzeti ünnepen emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal megy feljebb – írja a holtankoljak.hu.

A mai napon még az alábbi árakkal találkozhatunk a kutakon:

95-ös benzin: 576 forint/liter

Gázolaj: 579 forint/liter

Az egyes kutak árai között persze nagy eltérések lehetnek. A benzin esetében a legolcsóbb ár 547 forint, míg a legmagasabb 636 forint. A dízelnél 545 és 645 forint ez a két érték.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Mfor hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>