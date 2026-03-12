A Széchenyi Kártya Program portfoliója új agrár hiteltermékkel bővül

A legkisebb agrárvállalkozások támogatása kulcsfontosságú a hazai agrárgazdaság erősítésében. A KAVOSZ Zrt. a Széchenyi Kártya Programon keresztül meghatározó szerepet vállal a hazai kis- és középvállalkozások, köztük az agrárszektor vállalkozásainak támogatott finanszírozáshoz jutásában. A Széchenyi Kártya Program új eleme a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával, az Agrárminisztériummal egyeztetett feltételrendszer mellett megvalósuló Széchenyi Agrár Mikro Forgóeszközhitel Konstrukció, amely márciustól szabad felhasználású forrást biztosít a mikro- és kisvállalkozásoknak fix évi 3 százalékos nettó kamattal, saját erő nélkül, egyszerűsített feltételekkel.

Hamarosan a kisebb volumenű forrásokhoz nehezebben hozzáférő, agrárágazati mikro- és kisvállalkozások is fix évi 3 százalékos nettó kamatszint melletti forgóeszközhiteleket igényelhetnek. A Széchenyi Kártya Programon belül bevezetésre kerülő Széchenyi Agrár Mikro Forgóeszközhitel két új alkonstrukcióval segíti az agrár vállalkozásokat. A „Zöld út” elnevezésű alkonstrukciót a mikrovállalkozások, köztük a kezdő vállalkozások is igénybe vehetik max. 5 millió forint hitelösszegig, míg az akár 50 millió forintos hitelkonstrukcióra a legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező mikro- és kisvállalkozások jogosultak. Mindkét alkonstrukcióban szabad felhasználású hitelről van szó, azaz a felhasználását nem szükséges számlákkal, bizonylatokkal igazolni. Az új finanszírozási lehetőség javítja a kisebb agrárvállalkozások likviditását, stabil működését és a helyi termelői piacok ellátását.

A hitelkérelmek benyújtására 2026. március 11-ét követően van lehetőség a Széchenyi Kártya Program keretében megszokott eljárásrendnek megfelelően a területi kereskedelmi és iparkamarák, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a KAVOSZ Zrt. regisztráló irodáiban.

„A Széchenyi Kártya Program hosszú évek óta kiemelt szerepet tölt be a hazai kis- és középvállalkozások finanszírozásában, az agrárszektorban működő mikro- és kisvállalkozások számára pedig különösen fontos a kedvező és kiszámítható finanszírozási lehetőség. Az új konstrukció célja, hogy gyors és kiszámítható likviditási lehetőséget biztosítson a gazdálkodóknak, hozzájárulva a stabil működéshez és a termelési folyamatok folyamatosságához.” – nyilatkozta Végh Richárd a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója.

A konstrukcióban a hitelt a Széchenyi Agrár Mikro Forgóeszközhitel Konstrukció forgalmazásához csatlakozott pénzügyi vállalkozások nyújtják és az agrár mikro- és kisvállalkozások hitelhez jutását az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) készfizető kezességvállalása segíti. A legújabb konstrukcióval tovább erősödik az a szövetség, amelyet a Kormány a Széchenyi Kártya Programon keresztül kötött a hazai vállalkozásokkal, biztosítva számukra a finanszírozási igényekhez igazodó, államilag támogatott kedvező feltételrendszerű pénzügyi megoldásokat.