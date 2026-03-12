3p

A Széchenyi Kártya Program portfoliója új agrár hiteltermékkel bővül

Szabad felhasználású forrást biztosítanak.

A legkisebb agrárvállalkozások támogatása kulcsfontosságú a hazai agrárgazdaság erősítésében. A KAVOSZ Zrt. a Széchenyi Kártya Programon keresztül meghatározó szerepet vállal a hazai kis- és középvállalkozások, köztük az agrárszektor vállalkozásainak támogatott finanszírozáshoz jutásában. A Széchenyi Kártya Program új eleme a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával, az Agrárminisztériummal egyeztetett feltételrendszer mellett megvalósuló Széchenyi Agrár Mikro Forgóeszközhitel Konstrukció, amely márciustól szabad felhasználású forrást biztosít a mikro- és kisvállalkozásoknak fix évi 3 százalékos nettó kamattal, saját erő nélkül, egyszerűsített feltételekkel.

Hamarosan a kisebb volumenű forrásokhoz nehezebben hozzáférő, agrárágazati mikro- és kisvállalkozások is fix évi 3 százalékos nettó kamatszint melletti forgóeszközhiteleket igényelhetnek. A Széchenyi Kártya Programon belül bevezetésre kerülő Széchenyi Agrár Mikro Forgóeszközhitel két új alkonstrukcióval segíti az agrár vállalkozásokat. A „Zöld út” elnevezésű alkonstrukciót a mikrovállalkozások, köztük a kezdő vállalkozások is igénybe vehetik max. 5 millió forint hitelösszegig, míg az akár 50 millió forintos hitelkonstrukcióra a legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező mikro- és kisvállalkozások jogosultak. Mindkét alkonstrukcióban szabad felhasználású hitelről van szó, azaz a felhasználását nem szükséges számlákkal, bizonylatokkal igazolni. Az új finanszírozási lehetőség javítja a kisebb agrárvállalkozások likviditását, stabil működését és a helyi termelői piacok ellátását.

A hitelkérelmek benyújtására 2026. március 11-ét követően van lehetőség a Széchenyi Kártya Program keretében megszokott eljárásrendnek megfelelően a területi kereskedelmi és iparkamarák, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a KAVOSZ Zrt. regisztráló irodáiban.

„A Széchenyi Kártya Program hosszú évek óta kiemelt szerepet tölt be a hazai kis- és középvállalkozások finanszírozásában, az agrárszektorban működő mikro- és kisvállalkozások számára pedig különösen fontos a kedvező és kiszámítható finanszírozási lehetőség. Az új konstrukció célja, hogy gyors és kiszámítható likviditási lehetőséget biztosítson a gazdálkodóknak, hozzájárulva a stabil működéshez és a termelési folyamatok folyamatosságához.” – nyilatkozta Végh Richárd a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója.

A konstrukcióban a hitelt a Széchenyi Agrár Mikro Forgóeszközhitel Konstrukció forgalmazásához csatlakozott pénzügyi vállalkozások nyújtják és az agrár mikro- és kisvállalkozások hitelhez jutását az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) készfizető kezességvállalása segíti. A legújabb konstrukcióval tovább erősödik az a szövetség, amelyet a Kormány a Széchenyi Kártya Programon keresztül kötött a hazai vállalkozásokkal, biztosítva számukra a finanszírozási igényekhez igazodó, államilag támogatott kedvező feltételrendszerű pénzügyi megoldásokat.

A BKV-nak persze nem jár az árstopos üzemanyag, 1,5 milliárddal fizethetnek többet

Tavaly 11 milliárd forintot költött a BKV üzemanyagra.

170 ezer ember jelentkezett az EU 1500 álláshelyére

170 ezer ember jelentkezett az Európai Unió versenyvizsgájára, az EPSO szervezésében, amellyel később az EU szerveinél dolgozhatnak. Nem ez az egyetlen mód, ahogy az EU-nál dolgozni lehet, de ez a legbiztosabb mind közül.

Ismét berobbanhatnak az élelmiszerárak? Az első intő jel már meg is érkezett

Több hónapnyi csökkenés után februárban ismét emelkedett a globális élelmiszerárak alakulását az 5 legfontosabb termékkategóriában mérő, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által közölt élelmiszerárindex. Pedig az iráni háború hatásai, a Hormuzi-szoros blokádja és a világpiaci energiaárak robbanása még csak most kezdhetnek el begyűrűzni az egyéb szektorok áraiba.

Itt a döntés: rekordmennyiségű olajtartalékot szabadítanak fel fel

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) rekordmennyiségű olajtartalékot szabadít fel, hogy ellensúlyozza az iráni konfliktus hatását az energiapiacokra – jelentette be szerdán a párizsi székhelyű szervezet.

Mészáros Lőrinc bankja is hitelez Budapestnek

15 milliárd forintot ad márciusban.

Felszólítást küldött az Európai Bizottság Magyarországnak

Egy lépésre a büntetéstől: Magyarországnak meg kell szüntetnie az építőanyagok exportjának korlátozását.

Páncélautók és milliós bőröndök: mit enged a törvény a határokon átnyúló készpénzszállításnál?

Az Ausztriából Ukrajnába tartó, hatalmas készpénzt és aranyat szállító konvoj ügye újra ráirányította a figyelmet arra, milyen szigorú szabályok vonatkoznak a pénz határon átnyúló mozgatására. Az Európai Unióban 10 ezer euró felett kötelező bejelenteni a készpénzt az EU külső határán, és a hatóságoknak meg kell adni a pénz eredetét és a szállítás célját – mondta Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász, a pénzmosás elleni eljárások szakértője. 

Milliárdos profitot termeltek, de most törlik a kaszinós cégeket

A Cívis Grand Casino Kft. és az Onyx Casino Kft. is már végelszámolás alatt áll. Ez logikus következménye az elmúlt hónapok történéseinek, amelyek alaposan átalakították a hazai kaszinópiacot.

Korszakváltás jön a magyar építőiparban

A magyar építőipar szereplői számára a digitalizáció és az adatalapú működés szintje többé nem önkéntes vállalás vagy távoli jövőkép kérdése. Egy friss hazai jogszabályi környezet ugyanis egyértelműen az egységes, digitális azonosítás felé tereli a szektort, ahol a talpon maradás záloga a pontos és szabványos adatkezelés.

Ütemesen fogy a magyar állam idei évre tervezett devizakötvény-kerete

Bár még csak alig három hónap telt el az évből, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) máris teljesítette az idei évre előirányzott devizakötvény- és devizahitel-kibocsátási tervének több mint 60 százalékát. A múlt héten egy meglepő bejelentést tett az ÁKK, amely ráemelt a korábbi dollárkötvényekre, és 6 százalékos kamatozás mellett vont be újabb forrást. A magyar államadósság devizaaránya növekszik, ezért is lenne fontos a stabilan tartott forint. Amit viszont a közel-keleti háború fenyeget.

