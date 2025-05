A Szijjártó Pétert jachtoztató milliárdos ezentúl tanácsokat is osztogat

A Transparency Magyarország által márciusban publikált Tenderbajnok című elemzés Szíjj Lászlót a harmadik helyre hozta ki a 2021-2023 közötti időszak közbeszerzéseit vizsgálva. Az útépítésben taroló Szíjj László esetében az elemzés szerint a keretmegállapodások tették ki a hét érintett, általa tulajdonolt vállalaton keresztül elnyert, összesen 758 milliárd forint értékű eljárás zömét. Mindez arra is rávilágít a Transparency szerint, hogy a közbeszerzési rendszeren belül a keretmegállapodások értékének aránya jelentősen növekedett. Ezt azért látják aggasztónak, mert az ilyen eljárások hosszú évekre lezárhatják a versenyt, és sokszor nem biztosítják az átláthatóságot.

A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány 2024-es összesítése szerint Szíjj László a hatodik leggazdagabb magyar 300 milliárd forintra becsült vagyonnal. Ő volt a tulajdonosa a Lady MRD nevű luxusjachtnak, aminek a fedélzetén korábban Mészáros Lőrinc és Szijjártó Péter külügyminiszter is megfordult. A biztos jövő szite borítékolható: a Mészáros Lőrinc és Szíjj László konzorciuma alapította Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 2022-ben 35 évre nyerte el a hazai gyorsforgalmi úthálózat kezelését.

Szíjj László viszonylag ritkán gründol vagy vásárol magának új vállalkozást, de azért mostanában viszonylag aktív. Lapunk írta meg, hogy tavaly decemberben szerezte meg a Duna Aszfalt Zrt. a cseh hátterű Subterra-Raab Kft.-t. Az alagútfúró cégnek azóta más nevet adott, ma már Duna Rába Építő Kft. formában működik. Így még könnyebb lesz összetéveszteni egymással a NER oszlopos tagjának különböző vállalkozásait, ugyanis létezik Duna Hídépítő Kft. és Duna Útépítő Kft. nevű cége is.

A Lunea Global Kft.-ről egyelőre annyi tudható, hogy ügyvezetője Csíkos Ágnes lett. Az Opten adatbázisa szerint jelenleg más cégben nem tölt be vezető szerepet, korábban azonban éppen az említett Minerva Zrt.-nél dolgozott felelős pozícióban, és ott már hozzájárult Szíjj László vállalkozásainak működéséhez.

Bár a milliárdos vállalkozó az elmúlt években főként az építőiparban ért el látványos sikereket – elsősorban a Duna Aszfalt Zrt. révén –, a tanácsadás sem áll tőle távol. Új cége központja ezúttal nem Tiszakécskén, hanem a budai üzleti élet szívében, a XII. kerületi Nagy Jenő utca 12. szám alatt található. Ugyanez az épület ad otthont több ingatlanos érdekeltségének, valamint a Minerva Zrt.-nek is, amely elsősorban vagyonkezeléssel foglalkozik, de igény szerint tanácsadást is végez.

Szíjj László tanácsokat is ad Fotó: Duna Aszfalt

Főtevékenységén kívül egyéb másra nem is vállalkozik a Lunea Global Kft., így kizárólag üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadással kívánnak foglalkozni a jövőben. Ez egy közkedvelt és kellően tág tevékenységi kategória. A hivatalos meghatározás szerint ebbe az szakágazatba tartozik az üzleti vállalkozások és egyéb szervezetek számára nyújtott tanácsadás, útmutatás és közreműködő segítségnyújtás a vezetést érintő kérdésekben, mint például társasági stratégia és szervezeti tervezés, az üzleti folyamat áttervezése, a vezetés korszerűsítése, költségcsökkentés és más pénzügyi kérdések, marketingpolitika, humánerőforrás-politika kialakítása, gyakorlati alkalmazása és tervezése, bér- és nyugdíjazási stratégia tervezése, termelés ütemezése és ellenőrzés tervezése. Azt egyelőre nem tudni, hogy Szíjj László kinek akar tanácsokat adni, azt sem lehet kizárni, hogy leginkább a saját többi cége számára fog.

Szíjj László is mindent elkövet annak érdekében, hogy egyre nagyobb legyen a cégbirodalma. Az Opten adatbázisa szerint a főleg az építőiparban terjeszkedő NER-milliárdos új korlátolt felelősségű társasággal jelentkezett: április 28-án jegyezték be a Lunea Global Kft. névre keresztelt vállalkozását. Nem bonyolította túl a tulajdonosi viszonyokat a tiszakécskei üzletember, hanem közvetlenül a saját nevére vette a szervezetet.

