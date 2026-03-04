4p
Makró Külker

A szolgáltatásokban nőtt a kiviteli többlet

mfor.hu

3,1 milliárd euró volt a szolgáltatás-külkereskedelmi többlet a IV. negyedévben. Az aktívum 469 millió euróval volt több a 2024. IV. negyedévinél.

2025 IV. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 7,6 százalékkal, importja 3,6 százalékkal bővült az előző év azonos időszakihoz képest. Az előző negyedévhez mérten az export értéke 4,8 százalékkal kevesebb, az importé pedig 6,6 százalékkal több volt, ami 930 millió eurós egyenlegcsökkenést eredményezett – jelentette a KSH.


Fotó: KSH

A negyedik negyedévben:

  • Az export értéke 10 milliárd euró (3,9 ezer milliárd forint), az importé 6,9 milliárd euró (2,7 ezer milliárd forint) volt. A szolgáltatás-külkereskedelem aktívuma 3,1 milliárd eurót (1,2 ezer milliárd forintot) tett ki.
  • A szolgáltatáscsoportok közül a turizmus 1036 millió, a szállítási szolgáltatások 848 millió, az üzleti szolgáltatások pedig 658 millió euróval járult hozzá az aktívumhoz.
  • Szolgáltatásexportunk 64, -importunk 73 százalékát az Európai Unió tagországaival bonyolítottuk le, mely viszonylatban 1,5 milliárd eurós többlet keletkezett.
  • Ebben a negyedévben is Németország volt a legfontosabb partnerünk, mely 20 százalékkal részesedett az összforgalomból. A második helyet az Egyesült Államok foglalta el 8,3 százalékkal, míg a harmadikat Ausztria 6,4 százalékkal.
  • A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 46 százalékot (ezen belül az egyéb üzleti szolgáltatásoké 25 százalékot), a szállítási szolgáltatásoké 25 százalékot tett ki.
  • Az importban is az üzleti szolgáltatások domináltak 58 százalékkal (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatások részaránya 29 százalék volt), míg a szállítási szolgáltatások 25 százalékkal részesedtek a teljes importforgalomból.


Fotó: KSH

A negyedik negyedévében az egy évvel korábbihoz képest:

  • A szolgáltatásexport euróban számított értéke 7,6 százalékkal (forintban számítva 2,0 százalékkal), az importé 3,6 százalékkal bővült (forintban számítva 1,7 százalékkal mérséklődött). Az aktívum 469 millió euróval (125 milliárd forinttal) haladta meg az előző év azonos időszaki többletet.
  • Az aktívum növekedéséhez legnagyobb mértékben a turizmus 276 millió, a szállítási szolgáltatások 135 millió és a bérmunka szolgáltatások 69 millió eurós egyenleg javulása járult hozzá, miközben egyes szolgáltatáscsoportok egyenlege (köztük a személyes, kulturális és szórakoztatási szolgáltatásoké 73 millió euróval) romlott.
  • Aktívumunk értéke az uniós forgalomban 360 millió euróval vált kedvezőbbé, ami elsősorban a Németországgal és Ausztriával szemben realizált 234 és 135 millió eurós egyenlegnövekedésre vezethető vissza.
  • Az EU-n kívüli országok esetében az aktívumunk 109 millió euróval javult. A változás hátterében meghúzódó legjelentősebb tényezők közül, az Izraellel, az Egyesült Államokkal és a Koreai Köztársasággal szemben realizált 52 millió, 32 millió és 22 millió eurós egyenlegjavulás emelhető ki.


Fotó: KSH

2025-ben:

  • A kivitel értéke 38 milliárd euró (15 ezer milliárd forint), a behozatalé 26 milliárd euró (10 ezer milliárd forint) volt.
  • Az egy évvel korábbihoz képest a kivitel értéke 2,6 százalékkal (983 millió euróval) nőtt, miközben a behozatalé 1,5 százalékkal (387 millió euróval) csökkent.


Fotó: KSH

Adatrevízió

A 2024. I–IV. negyedévi és a 2025. I–III. negyedévi adatok (bérmunka-szolgáltatási díj, turizmus, javítási és karbantartási, szállítási, üzleti és kormányzati szolgáltatási adatok) a vállalati adatjavítások alapján módosultak. A korábban közzétett euróadatokhoz képest a 2024. évi export értéke 2,9 százalékkal, az importé 3,6 százalékkal emelkedett, míg a 2025. I–III. negyedéves export 4,3 százalékkal, az import pedig 4,5 százalékkal lett magasabb.

