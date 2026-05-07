A Tisza győzelme után így alakul a nyugdíjasok bevásárlása

Ismét enyhe emelkedésnek indultak az árak a hipermarketekben, az Mfor Nyugdíjas Árkosár értéke egy hónap alatt 1,7 százalékkal, 466 forinttal emelkedett, így május elején 27 752 forintot tett ki.

(A grafikon a cikk közzététele óta frissülhetett.)

Az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index értéke így a múlt havi mínusz 5,5 százalékról enyhén, mínusz 5 százalékra emelkedett, ami azt jelenti, az idősek által jellemzően vásárolt termékek ára összességében 1466 forinttal alacsonyabb, mint egy évvel ezelőtt.

(A grafikon a cikk közzététele óta frissülhetett.)

A fenti grafikon alapján ismét megállapíthatjuk azt, amit múlt hónapban is:

a kereskedők az árréstopon felül önkéntes árcsökkentést is alkalmaztak,

ugyanis a kötelező érvényű rendelkezés hatása már nem érvényesül a most mínusz 5 százalékot jelentő mutatóban.

Beigazolódtak tehát áprilisi várakozásaink, mind az enyhe áremelkedést, mind a kicsit emelkedő indexet tekintve.

Előretekintve azt becsüljük, folytatódik a havi 1-2 százalék közötti áremelkedés (a következő áresésre a nyár végén vagy az ősz elején számítunk), míg az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index értéke mínusz 5,5 és mínusz 4,5 százalék között fog alakulni. Továbbra is fenntartjuk azt a vélekedésünket, hogy az index értéke nyár végén vagy ősszel fordul ismét pozitív tartományba.

Módszertan A Privátbankár immár több mint 19 éve elvégzett Árkosár-felmérésére támaszkodva állítottuk össze az Mfor Nyugdíjas Árkosarát, mely azt hivatott bemutatni, hogy mennyibe kerül egy nyugdíjas havi bevásárlása. Egy aktív-, valamint egy nyugdíjaskorú fogyasztói kosara ugyanis eltér egymástól: bizonyos termékeket nagyobb, míg másokat egyáltalán nem, vagy kisebb mennyiségben vásárolnak idős honfitársaink.



A termékek meghatározásához a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) életszínvonal statisztikáját hívtuk segítségül, mely egyik táblája mennyiségek szerint tartalmazza, hogy miből mennyit vásárol egy nyugdíjas háztartás egy évben, ezt pedig elosztottuk a hónapok számával. Ez alapján állítottuk össze a 21 termékből álló nyugdíjas kosarunkat, melyben a legnagyobb mennyiségben vásárolt alapvető élelmiszerek szerepelnek. Ehhez súlyozva társítottuk a három nagy hipermarket árait laptársunk adatbázisából. Így nemcsak arra kapunk választ, hogy idős honfitársaink melyik hipermarketben mennyiért tudják beszerezni az élelmiszereket, de ennek átlagát véve az is kiderül, mennyit kell fizetniük egy havi nagybevásárlásért.



Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy az Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés csak a hipermarketláncokban megvásárolható élelmiszertermékek árát vizsgálja, azaz nem alkalmas általánosságban a nyugdíjak reálértékének megállapítására.



Nyugdíjas Árkosarunkat egészen 2020 januárjáig visszamenőlegesen is kiszámoltuk, ez lehetőséget ad arra, hogy egy, a mindennapokban érzékelhető árindexet számoljunk.

Nem éneklik ki a szájukból a sajtot!

Havi alapon tekintve 10 százalékot meghaladó mértékben két termék ára nőtt, egy termék ára pedig csökkent. A múlt havi jelentős áresést követően – a választások elmúltával – ismét jelentősen, 38 százalékkal drágult a krumpli, így annak ára meghaladja a márciusi összeget is. Emellett a száraztészta ára nőtt 14,4 százalékkal.

Az egyetlen jelentősen olcsóbbá vált termékért, a sajtért 11,4 százalékkal kell kevesebbet fizetni, mint áprilisban.

Éves összevetésben az ásványvíz ára 12,6 százalékkal, míg a banáné 10,8 százalékkal nőtt.

Ezzel szemben tizenkét hónap alatt egyaránt 36,5-36,5 százalékkal lett olcsóbb a burgonya és a sertésmájas, 26,6 százalékkal kerül kevesebbe a tejföl, 25,1 százalékkal az alma. 15,7 százalékkal kell kevesebbet a kasszáknál hagyni a narancsléért, 13,6 százalékkal a sajtért, illetve a tejet is a tavaly májusinál 11,1 százalékkal kevesebbért vásárolhatjuk meg.

Ezek a számok rendben vannak

Mint cikkünk elején jeleztük, egy év alatt az árkosárban szereplő termékek ára 5 százalékkal esett, ezzel párhuzamosan a nyugdíjak 7,3 százalékkal (a 14. havi nyugdíj egyheti része nélkül 5,3 százalékkal) nőttek.

Kétéves időtávot nézve az idős honfitársaink által jellemzően vásárolt termékek 3,4 százalékkal kerültek többe, míg az időskori ellátások összege 10,7 százalékkal (a 14. havi nyugdíj negyedét figyelmen kívül hagyva 8,6 százalékkal) nőtt.

Ha három évet vizsgálunk, azt tapasztaljuk, a 2022-2023-as gigainfláció után az idősek árkosarában szereplő élelmiszerek 5,6 százalékkal lettek olcsóbbak. Eközben a nyugdíjak összege 21 százalékkal, a 14. havi ellátástól eltekintve pedig 18,7 százalékkal nőttek.

Négy évre visszatekintve a nyugdíjasok élelmiszer-vásárlása 19,7 százalékkal drágult, az időskori ellátások összege pedig 51,1 százalékkal (a 14. havi nyugdíj első részlete nélkül 48,2 százalékkal) emelkedtek.

Ötéves időszakot vizsgálva azt tapasztaljuk, az árkosár termékein az árcédulák 57,7 százalékkal magasabb árat mutatnak. Emellett az idősek bukszájába nyugdíj címén 70,6 százalékkal (a 13. és 14. havi juttatás nélkül 57,5 százalékkal) több pénz kerül.

Hat év alatt az árkosárban levő élelmiszerek ára 50,4 százalékkal, míg a nyugdíjak 81,5 százalékkal, a 13. és 14. havi nyugdíjtól eltekintve pedig 64,2 százalékkal emelkedtek.

