5p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzevizcy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Makró árrésstop Infláció Kiskereskedelem Nyugdíjas Árkosár

A Tisza győzelme után így alakul a nyugdíjasok bevásárlása

Dobos Zoltán
Dobos Zoltán

Ahogy várható volt, a választások utáni első, május eleji Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés havi szinten enyhe áremelkedést mutatott. A hipermarketláncok az árréscsökkentésen felül önkéntes árcsökkenést is alkalmaztak, emiatt az árkosárindex továbbra is negatív tartományban áll. Legfrissebb felmérésünk alább olvasható.

Ismét enyhe emelkedésnek indultak az árak a hipermarketekben, az Mfor Nyugdíjas Árkosár értéke egy hónap alatt 1,7 százalékkal, 466 forinttal emelkedett, így május elején 27 752 forintot tett ki.

(A grafikon a cikk közzététele óta frissülhetett.)

Az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index értéke így a múlt havi mínusz 5,5 százalékról enyhén, mínusz 5 százalékra emelkedett, ami azt jelenti, az idősek által jellemzően vásárolt termékek ára összességében 1466 forinttal alacsonyabb, mint egy évvel ezelőtt.

(A grafikon a cikk közzététele óta frissülhetett.)

A fenti grafikon alapján ismét megállapíthatjuk azt, amit múlt hónapban is:

a kereskedők az árréstopon felül önkéntes árcsökkentést is alkalmaztak,

ugyanis a kötelező érvényű rendelkezés hatása már nem érvényesül a most mínusz 5 százalékot jelentő mutatóban.

Beigazolódtak tehát áprilisi várakozásaink, mind az enyhe áremelkedést, mind a kicsit emelkedő indexet tekintve.

Előretekintve azt becsüljük, folytatódik a havi 1-2 százalék közötti áremelkedés (a következő áresésre a nyár végén vagy az ősz elején számítunk), míg az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index értéke mínusz 5,5 és mínusz 4,5 százalék között fog alakulni. Továbbra is fenntartjuk azt a vélekedésünket, hogy az index értéke nyár végén vagy ősszel fordul ismét pozitív tartományba.

A szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár Árkosár-felmérése a teljes árkosárra vonatkoztatva ide kattintva olvasható. >>> 

Módszertan

A Privátbankár immár több mint 19 éve elvégzett Árkosár-felmérésére támaszkodva állítottuk össze az Mfor Nyugdíjas Árkosarát, mely azt hivatott bemutatni, hogy mennyibe kerül egy nyugdíjas havi bevásárlása. Egy aktív-, valamint egy nyugdíjaskorú fogyasztói kosara ugyanis eltér egymástól: bizonyos termékeket nagyobb, míg másokat egyáltalán nem, vagy kisebb mennyiségben vásárolnak idős honfitársaink.

A termékek meghatározásához a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) életszínvonal statisztikáját hívtuk segítségül, mely egyik táblája mennyiségek szerint tartalmazza, hogy miből mennyit vásárol egy nyugdíjas háztartás egy évben, ezt pedig elosztottuk a hónapok számával. Ez alapján állítottuk össze a 21 termékből álló nyugdíjas kosarunkat, melyben a legnagyobb mennyiségben vásárolt alapvető élelmiszerek szerepelnek. Ehhez súlyozva társítottuk a három nagy hipermarket árait laptársunk adatbázisából. Így nemcsak arra kapunk választ, hogy idős honfitársaink melyik hipermarketben mennyiért tudják beszerezni az élelmiszereket, de ennek átlagát véve az is kiderül, mennyit kell fizetniük egy havi nagybevásárlásért.

Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy az Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés csak a hipermarketláncokban megvásárolható élelmiszertermékek árát vizsgálja, azaz nem alkalmas általánosságban a nyugdíjak reálértékének megállapítására.

Nyugdíjas Árkosarunkat egészen 2020 januárjáig visszamenőlegesen is kiszámoltuk, ez lehetőséget ad arra, hogy egy, a mindennapokban érzékelhető árindexet számoljunk.

Nem éneklik ki a szájukból a sajtot!

Havi alapon tekintve 10 százalékot meghaladó mértékben két termék ára nőtt, egy termék ára pedig csökkent. A múlt havi jelentős áresést követően – a választások elmúltával – ismét jelentősen, 38 százalékkal drágult a krumpli, így annak ára meghaladja a márciusi összeget is. Emellett a száraztészta ára nőtt 14,4 százalékkal.

Az egyetlen jelentősen olcsóbbá vált termékért, a sajtért 11,4 százalékkal kell kevesebbet fizetni, mint áprilisban.

Éves összevetésben az ásványvíz ára 12,6 százalékkal, míg a banáné 10,8 százalékkal nőtt.

Ezzel szemben tizenkét hónap alatt egyaránt 36,5-36,5 százalékkal lett olcsóbb a burgonya és a sertésmájas, 26,6 százalékkal kerül kevesebbe a tejföl, 25,1 százalékkal az alma. 15,7 százalékkal kell kevesebbet a kasszáknál hagyni a narancsléért, 13,6 százalékkal a sajtért, illetve a tejet is a tavaly májusinál 11,1 százalékkal kevesebbért vásárolhatjuk meg.


NYUGDÍJ KALKULÁTOR
Számolja ki mennyit kell havonta félreraknia, hogy nyugodt időskora legyen!

Ezek a számok rendben vannak

Mint cikkünk elején jeleztük, egy év alatt az árkosárban szereplő termékek ára 5 százalékkal esett, ezzel párhuzamosan a nyugdíjak 7,3 százalékkal (a 14. havi nyugdíj egyheti része nélkül 5,3 százalékkal) nőttek.

Kétéves időtávot nézve az idős honfitársaink által jellemzően vásárolt termékek 3,4 százalékkal kerültek többe, míg az időskori ellátások összege 10,7 százalékkal (a 14. havi nyugdíj negyedét figyelmen kívül hagyva 8,6 százalékkal) nőtt.

Ha három évet vizsgálunk, azt tapasztaljuk, a 2022-2023-as gigainfláció után az idősek árkosarában szereplő élelmiszerek 5,6 százalékkal lettek olcsóbbak. Eközben a nyugdíjak összege 21 százalékkal, a 14. havi ellátástól eltekintve pedig 18,7 százalékkal nőttek.

Négy évre visszatekintve a nyugdíjasok élelmiszer-vásárlása 19,7 százalékkal drágult, az időskori ellátások összege pedig 51,1 százalékkal (a 14. havi nyugdíj első részlete nélkül 48,2 százalékkal) emelkedtek.

Ötéves időszakot vizsgálva azt tapasztaljuk, az árkosár termékein az árcédulák 57,7 százalékkal magasabb árat mutatnak. Emellett az idősek bukszájába nyugdíj címén 70,6 százalékkal (a 13. és 14. havi juttatás nélkül 57,5 százalékkal) több pénz kerül.

Hat év alatt az árkosárban levő élelmiszerek ára 50,4 százalékkal, míg a nyugdíjak 81,5 százalékkal, a 13. és 14. havi nyugdíjtól eltekintve pedig 64,2 százalékkal emelkedtek.

Az Mfor Nyugdíjas Árkosár korábbi cikkei ide kattintva olvashatók. >>> 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

GKI: javult az üzemanyagok megfizethetősége

GKI: javult az üzemanyagok megfizethetősége

Másfélszer annyi üzemanyagra volt elég egy uniós átlagkereset

Hadat üzent Brüsszel a szegénységnek – itt az új EU-s javaslat

Hadat üzent Brüsszel a szegénységnek – itt az új EU-s javaslat

2050-ig számolnák fel a szegénységet.

Véget ért az ukrán pénzszállítók ügye – Zelenszkij fontos bejelentést tett

Véget ért az ukrán pénzszállítók ügye – Zelenszkij fontos bejelentést tett

Magyarország visszaadta a pénzt.

Mire számíthatnak a hazai befektetők? Szalay-Berzeviczy Attilával beszélgetünk a Klasszis Klub Live-ban

A Budapesti Értéktőzsde volt elnöke május 14-én, csütörtökön délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Megint megtörténik: ez várja a kutakon

Alig hihető, de megint megtörténik: ez várja a kutakon

Újra egy ritka együttállás köszön vissza az üzemanyagok áránál. 

Trendfordulás történt a magyar iparban?

Itt az elmúlt évek egyik legnagyobb meglepetése – trendfordulás történt a magyar iparban?

Az elemzői vélemények szerint jelentős pozitív meglepetést hozott a KSH által közölt márciusi ipari termelési adat.

Statisztika: nőnek ki a földből az új lakások

Statisztika: nőnek ki a földből az új lakások

Budapesten néhány kisebb terület dominál.

Márciusban végre magára talált a magyar ipar

Márciusban végre magára talált a magyar ipar

Az ipari kibocsátás 3,1 százalékkal nagyobb volt márciusban a februárinál a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) becslése szerint.

A Tisza-kormányt a megalakulása előtt nyomaszthatja Trump intézkedése

A Tisza-kormánynak is fájhat majd Trump legújabb húzása

A múlt hét végén jelentette be Donald Trump, hogy 25 százalékra emeli az Európában gyártott autók vámját. Ez – elsősorban az Audi révén – komoly hatást gyakorolhat a magyar iparra is. Tekintve, hogy Magyar Péter kormánya súlyos örökséggel, komoly gazdasági nehézségek közepette veszi át az ország vezetését, ez igencsak aggasztó hír.

Ezt a kritikus nyersanyagot féltik az országok a leginkább

Ezt a kritikus nyersanyagot féltik a leginkább: Magyarország is aggódva figyelhet

2009 óta globálisan csaknem az ötszörösére nőtt a különböző exportkorlátozásokban érintett kritikus nyersanyagok köre. Egyre több ország gondolja úgy, hogy korlátozza a világpiacon egyre értékesebb termékeinek kivitelét, leginkább az exportadó megemelésével vagy az előzetes állami engedélyhez kötéssel. Európa és Magyarország különösen aggódva figyelheti ezeket a lépéseket, amik leginkább az akkumulátorgyártáshoz elengedhetetlen kobaltot és mangánt érintik.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak


MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG