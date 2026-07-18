A Tisza-kormány alatt sem jár rosszabbul Orbán Viktor kedvenc sportága

„Lezárult mindegyik, egymással is összefüggő szerződéssel kapcsolatos egyeztetés” – jelentette be honlapján az MLSZ pénteken. A beszámoló szerint az MTVA 6 milliárd forintért vásárolta meg a mérkőzések közvetítési jogait, a Szerencsejáték Zrt. pedig 6 milliárd forintot fizet a marketing és 3 milliárdot a fogadási jogokért. Minden szerződés egy idényre szól.

A befolyt összegből – a klubokkal történt egyeztetés után – a férfi NB I-es csapatok között 10,5 milliárd forintot, az NB II-es csapatok között 3,63 milliárd forintot osztanak szét az év folyamán.

A maradványból a női nagypályás és a futsal szakág első osztályú csapatai, valamint a négy kupasorozatban eredményesen szereplő amatőrcsapatok részesülnek. A teljes összeg 272 csapatot és 1192 mérkőzést érint.

Az első osztályú labdarúgó csapatok között 10,5 milliárd forintot osztanak szét az idény folyamán

Fotó: Facebook/Magyar Labdarúgó Szövetség

Olcsóbb lett a közvetítési jog, de a csapatok majdnem ugyanannyit kapnak

Az új, hatmilliárdos közvetítési díj négymilliárd forinttal, vagyis 40 százalékkal alacsonyabb az előző szezonban kifizetett tízmilliárdnál. Ugyanakkor a Szerencsejáték Zrt. által fizetendő kilencmilliárd forinttal együtt (amit a marketing- és fogadási jogokért tesz le az asztalra) ez nagyságrendileg a korábbihoz hasonló központi bevételt jelent a profi klubok számára – írja a Portfolio.hu.

A megállapodás ugyanakkor csak átmenetileg rendezi a közvetítések sorsát. Mivel valamennyi szerződés mindössze egy idényre szól, a magyar futball televíziós és központi finanszírozásáról legkésőbb jövő nyáron ismét meg kell állapodni.

Az egyezség ugyanakkor azért volt fontos a klubok számára, mert az NB I-es és különösen az NB II-es egyesületek bevételeinek jelentős részét az MLSZ által továbbosztott központi források adják.