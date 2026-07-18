A Tisza-kormány alatt sem jár rosszabbul Orbán Viktor kedvenc sportága

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Makró Magyar Péter

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mfor.hu

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) egy évre 15 milliárd forintot kap az MTVA-tól és a Szerencsejáték Zrt-től a hazai versenysorozatokhoz kapcsolódó jogokért. A következő szezonban is az M4 Sport közvetíti a hazai versenysorozatokat: az OTP Bank Liga (NB I), a Merkantil Bank Liga (NB II), a női NB I, a férfi és a női labdarúgó Magyar Kupa, a férfi és a női futsal NB I, a férfi és a női futsal Magyar Kupa mérkőzéseit, valamint az európai szövetség által nem kizárólagosan értékesített magyar válogatott meccseket.

„Lezárult mindegyik, egymással is összefüggő szerződéssel kapcsolatos egyeztetés” – jelentette be honlapján az MLSZ pénteken. A beszámoló szerint az MTVA 6 milliárd forintért vásárolta meg a mérkőzések közvetítési jogait, a Szerencsejáték Zrt. pedig 6 milliárd forintot fizet a marketing és 3 milliárdot a fogadási jogokért. Minden szerződés egy idényre szól.

A befolyt összegből – a klubokkal történt egyeztetés után – a férfi NB I-es csapatok között 10,5 milliárd forintot, az NB II-es csapatok között 3,63 milliárd forintot osztanak szét az év folyamán.

A maradványból a női nagypályás és a futsal szakág első osztályú csapatai, valamint a négy kupasorozatban eredményesen szereplő amatőrcsapatok részesülnek. A teljes összeg 272 csapatot és 1192 mérkőzést érint.

Az első osztályú labdarúgó csapatok között 10,5 milliárd forintot osztanak szét az idény folyamán
Az első osztályú labdarúgó csapatok között 10,5 milliárd forintot osztanak szét az idény folyamán
Fotó: Facebook/Magyar Labdarúgó Szövetség

Olcsóbb lett a közvetítési jog, de a csapatok majdnem ugyanannyit kapnak

Az új, hatmilliárdos közvetítési díj négymilliárd forinttal, vagyis 40 százalékkal alacsonyabb az előző szezonban kifizetett tízmilliárdnál. Ugyanakkor a Szerencsejáték Zrt. által fizetendő kilencmilliárd forinttal együtt (amit a marketing- és fogadási jogokért tesz le az asztalra) ez nagyságrendileg a korábbihoz hasonló központi bevételt jelent a profi klubok számára – írja a Portfolio.hu.

A megállapodás ugyanakkor csak átmenetileg rendezi a közvetítések sorsát. Mivel valamennyi szerződés mindössze egy idényre szól, a magyar futball televíziós és központi finanszírozásáról legkésőbb jövő nyáron ismét meg kell állapodni.

Az egyezség ugyanakkor azért volt fontos a klubok számára, mert az NB I-es és különösen az NB II-es egyesületek bevételeinek jelentős részét az MLSZ által továbbosztott központi források adják.

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