A Tisza-kormánynak is fájhat majd Trump legújabb húzása

Király Béla

A múlt hét végén jelentette be Donald Trump, hogy 25 százalékra emeli az Európában gyártott autók vámját. Ez – elsősorban az Audi révén – komoly hatást gyakorolhat a magyar iparra is. Tekintve, hogy Magyar Péter kormánya súlyos örökséggel, komoly gazdasági nehézségek közepette veszi át az ország vezetését, ez igencsak aggasztó hír.

Magyar Péter választási győzelme felfokozott várakozások mellett valósult meg, hiszen a szavazók egy része gyors gazdasági változásokat szeretne. A szakértők ugyanakkor óva intik a kormányt, hogy a választási ígéretek teljesítése előtt mérje fel alaposan a helyzetet, és csak azokat hajtsa valóban végre, amelyre biztosan talál fedezetet. Már csak azért is, mert a magyar gazdaság szerkezeti problémákkal küzd, miközben az államháztartás hosszú évek óta jelentős hiánnyal zár. Hab a tortán, hogy a márciusi adatok alapján kicsi a valószínűsége, hogy az idei hiánycél tartható lesz.

Természetesen a még befagyasztott uniós források visszaszerzése komoly fegyvertény lenne, és a gazdaságnak is lökést adhatna a friss forrás, de közben a geopolitikai helyzet miatt kihívások is lesznek az új kormány előtt. Elég csak az energiaárak az iráni háború miatti jelentős megugrására gondolni, ami a jelenlegi árszabályozás (a földgáz és elektromos áram esetében a rezsivédett ár, az üzemanyagok esetében az ársapka) alapján komoly – további – tehertételt jelent a költségvetésnek.

Ilyen előzmények mellett az amerikai elnök újabb bejelentése meglehetősen rosszkor jött. Donald Trump május elsején közölte, hogy a következő héttől 25 százalékra emeli az Európai Unióból importált autókra és teherautókra kivetett vámokat. Az intézkedés a korábban, 2025 augusztusában kötött kereskedelmi megállapodásban rögzített 15 százalékos szintet váltja fel, mivel az amerikai elnök szerint az EU nem tartja be a vállalt kötelezettségeit. Az Európai Bizottság jelezte, hogy vizsgálják az uniós érdekek védelmében hozható ellenintézkedéseket, amelyek között szerepelnek viszonossági alapon kivetett vámok is.

A legjobb az lenne, ha Trump végül visszavonulót fújna, ahogy azt regnálása alatt olyan sokszor láthattuk tőle – külön jelzőt is alkottak erre, a sajtóban TACO-nak (Trump alwalys chikens out, vagyis Trump mindig megfutamodik) hívják ezt a fordulatot. Ha egy vámlicit beindulna, az a megtépázott népszerűségű elnök számára sem lenne jó hír, ahogy a minimális gazdasági növekedést prognosztizáló európai államoknak sem.

Melyik országokat érintheti az intézkedés?

Donald Trump a vámokat egyrészt büntetésként alkalmazza, másrészt az a célja, hogy a külföldi vállalatok erősítsék az amerikai gyártási tevékenységüket. A most bejelentett tarifaemelés is az Egyesült Államokon kívül gyártott járműveket érintheti – tehát azok a vállalatok, amelyek komoly amerikai gyártóbázist építettek ki az elmúlt években, csak kisebb veszteségek elé néznek.

A nagy német autógyártók közül a BMW, a Mercedes és a Volkswagennek is van nagyobb amerikai üzeme, így az esetükben a beszállított alkatrészek esetén lehet költségnövekedés. Ugyanakkor sem az Audinak, sem a Porschénak nincs tengerentúli gyártóbázisa. Hasonló a helyzet a francia és az olasz márkákat összefogó Stellantis esetében, így ezek számára is komoly kihívást jelenthet a megemelt vám.

A korábbi becslések szerint a német kivitel 4-5, az olasz export pedig 2-3 százalékkal csökkenhet a megemelt vámok miatt. A német autóipari szövetség (VDA) szerint a vámok évente mintegy 2,5 milliárd eurós többletterhet rónak a németországi gyártásra.

Mi a helyzet a magyarországi vállalatokkal?

Persze nemcsak a német és az olasz ipar számára okozhat a plusz vámtétel kihívást, hanem a magyar gazdaságnak is. Trump második elnöki győzelmét követően számos elemzést publikált az Mfor a témában: mivel a direkt magyar export viszonylag kicsi az Egyesült Államok irányába, hazánk inkább közvetett módon, a német autóiparba történő beszállításokon keresztül érintett.

Az Audi számára komoly fejfájást okozhat a megemelt vám
Az Audi számára komoly fejfájást okozhat a megemelt vám
Fotó: Audi Hungaria

Magyarország szempontjából az Audi a legfontosabb kitettség, de nem csak az ilyen márkajelzéssel ellátott, készre szerelt járművek miatt. A magyar autóipar ugyanis a beszállítói láncon keresztül is érintett.

Ahogy fent írtuk, az Audinak nincs amerikai gyára; európai és mexikói importra támaszkodik. Nem véletlen, hogy a cég Trump bejelentését követően jelezte, hogy az amerikai vámok erősen nyomják a marzsokat. A győri egységben jelentős számban készülnek Q, Q3 Sportback és Cupra Terramar járművek, de talán ennél is fontosabb az itt nagy számban gyártott motor, amelyek egy része az USA-ba szállított autókba kerül. 

A tavaly indult debreceni BMW-gyárból is szállítanak iX3 modelleket a tengerentúlra, ám az innen exportált darabszám viszonylag csekély, így a magyar gazdaság szempontjából is erősen korlátozott a hatása. Hasonló a helyzet a kecskeméti Mercedes-üzemmel, ahonnan a hírek szerint minimális darabszámba kerülnek kész járművek az USA-ba. Információink szerint a magyar üzemben készülő komponensek, alkatrészek szempontjából sem érdemi piac az Egyesült Államok.  

A fent említett Porsche- vagy Stellantis-csoporthoz tartozó autók esetén a magyar gazdasági érintettség ismét csak kisebb, ugyanakkor regionális beszállítói láncon keresztül így is kerülhetnek itt készülő alkatrészek ezekbe az autókba.

A magyar gazdaság érintettsége szempontjából a sorrend tehát a következő: az Audi (Győr) a leginkább közvetlenül is érintett, utána a VW-csoport (köztük az Audi is) beszállítói, majd Mercedes (Kecskemét), végül a BMW (Debrecen) következnek.  

Tekintve, hogy a magyar ipar az utóbbi években kifejezetten gyengén teljesített, a GDP szempontjából a vámemelés hatása talán nem lenne nagyon drasztikus, hiszen eleve alacsony a bázis. Ugyanakkor a múlt héten napvilágot látott adatok azt jelezték, hogy az első negyedévben a GDP végre bővülni kezdett, így nem lenne jó, ha ez a folyamat éppen Donald Trump vámemelése miatt törne meg.

A rovat támogatója a 4iG

 

Ezt a kritikus nyersanyagot féltik a leginkább: Magyarország is aggódva figyelhet

2009 óta globálisan csaknem az ötszörösére nőtt a különböző exportkorlátozásokban érintett kritikus nyersanyagok köre. Egyre több ország gondolja úgy, hogy korlátozza a világpiacon egyre értékesebb termékeinek kivitelét, leginkább az exportadó megemelésével vagy az előzetes állami engedélyhez kötéssel. Európa és Magyarország különösen aggódva figyelheti ezeket a lépéseket, amik leginkább az akkumulátorgyártáshoz elengedhetetlen kobaltot és mangánt érintik.

Trump háborúja miatt megtorpant a hazai turizmus

A negatív folyamatok mögött Ázsia áll: az onnan érkező vendégek harmadával kevesebb vendégéjszakát töltöttek el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban.

Egyre jobban aggasztja az IMF-et az iráni helyzet

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezetője arra figyelmeztetett hétfőn, hogy az infláció már emelkedik és a globális gazdaság „sokkal rosszabb kimenetellel” nézhet szembe, ha a közel-keleti háború 2027-ig elhúzódik, és az olajár hordónként 125 dollár körüli szintre nő.

Nagyjából stagnált a turizmus márciusban

A külföldi vendégek száma 0,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,5 százalékkal csökkent, a belföldieké viszont nőtt.  

Ezzel a két hatalmas problémával is meg kell küzdenie Magyar Péter kormányának

Az új kormány előtt álló kihívás a csökkenő népesség és foglalkoztatottság a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzése szerint, mivel a régiós trendekkel összhangban Magyarországon sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban.

A Számvevőszék költségvetési csalás gyanúja miatt az illetékes hatósághoz fordult.

Magyar Péter a tojás árát is levitte? Választások utáni árcsökkenés a diszkontokban

Még növekedett is az árcsökkenés üteme laptársunk felmérése szerint.  

Már zajlik a munka a kata átalakításáról: így működne együtt a kamara az új kormánnyal

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) az Orbán-kormány utolsó éveiben egy aktivistább szerepet vállalt fel, amit a Tisza hatalomátvétele után is folytatna. A kamara már dolgozik a Kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) kiszélesítésével kapcsolatos javaslatain. Emellett a részben zárolás alatt lévő európai uniós források hazahozataláról és a belengetett szja-csökkentésekről is kérdeztük az MKIK-t.

A forint próbálja ledolgozni a hosszú hétvége tunyaságát

Enyhe, reményekkel teli erősödés a hazai fizetőeszközben. 

Aligha van a világon még egy olyan nemzetközi vetélkedés, ahol annyira szerepet játszik az aktuális geopolitika, mint az Eurovízió. Talán csak az olimpia hasonlít hozzá. Az idei dalverseny sem mentes a politikai áthallásoktól.

