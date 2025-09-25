A Tisza még nagyobb munkanélküliséget okozna – reagáltak Nagy Mártonék a romló munkanélküliségre

Az Európai Bizottság azt várja, hogy Magyarország vezesse be a magasabb adókulcsos progresszív adózást, szűkítse az adókedvezményeket, számolja fel a rezsicsökkentést, szüntesse meg a kamatstopot és az árrésstopot – írta a legfrissebb munkaerőpiaci adatokhoz fűzött kommentárjában csütörtökön a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Arra is kitértek, hogy a Tisza Párt – Brüsszel utasítására – brutálisan magas, 22 százalékos és 33 százalékos adókulcsokkal, többkulcsos jövedelemadóemelést vezetne be és a magyar vállalkozások társasági adóját is megemelné 9 százalékról 25 százalékra, hogy az így befolyt pénzzel Ukrajnát és a multinacionális nagyvállalatokat támogassa. A Tisza-adó veszélybe sodorná a magyar családok megélhetését és a hazai kkv-szektort! A kormány ezzel szemben a magyar munkavállalók és a vállalkozások pártján áll. 2010-hez képest már 1 millióval dolgoznak többen, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt – hangsúlyozta az NGM.

Kapcsolódó cikk Az infláció és a recesszió után kezd beütni a munkanélküliség is Kevesebben dolgoznak, mint egy éve.

Egyrészt van egy demográfiai ok: ugyanennyivel csökkent az aktívak száma, ami a munkaképes korú népesség alacsonyabb létszámának eredménye. A 15-74 éves korosztályba az egy évvel korábbinál 67 ezer fővel, a 15-64 évesbe pedig 50 ezer fővel kevesebben tartoztak. Ehhez kapcsolódik viszont a másik ok: a stagnáló, alig növekvő gazdaság, illetve a különösen is gyenge külső kereslet. Ez a vállalkozások munkaerőigényét mindenképp csökkenti, de míg korábban igyekeztek megtartani a munkavállalóikat, most a jelek szerint ha jelentősebb elbocsátásokról a fentiek alapján nem is beszélhetünk, de a nyugdíjba menőket sok esetben nem pótolják

- ragált Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő közgazdásza.