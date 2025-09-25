Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Munkanélküliség

A Tisza még nagyobb munkanélküliséget okozna – reagáltak Nagy Mártonék a romló munkanélküliségre

mfor.hu

A Tisza Párt új adórendszert is bevezetne.

Az Európai Bizottság azt várja, hogy Magyarország vezesse be a magasabb adókulcsos progresszív adózást, szűkítse az adókedvezményeket, számolja fel a rezsicsökkentést, szüntesse meg a kamatstopot és az árrésstopot – írta a legfrissebb munkaerőpiaci adatokhoz fűzött kommentárjában csütörtökön a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Arra is kitértek, hogy a Tisza Párt – Brüsszel utasítására – brutálisan magas, 22 százalékos és 33 százalékos adókulcsokkal, többkulcsos jövedelemadóemelést vezetne be és a magyar vállalkozások társasági adóját is megemelné 9 százalékról 25 százalékra, hogy az így befolyt pénzzel Ukrajnát és a multinacionális nagyvállalatokat támogassa. A Tisza-adó veszélybe sodorná a magyar családok megélhetését és a hazai kkv-szektort! A kormány ezzel szemben a magyar munkavállalók és a vállalkozások pártján áll. 2010-hez képest már 1 millióval dolgoznak többen, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt – hangsúlyozta az NGM.

Egyrészt van egy demográfiai ok: ugyanennyivel csökkent az aktívak száma, ami a munkaképes korú népesség alacsonyabb létszámának eredménye. A 15-74 éves korosztályba az egy évvel korábbinál 67 ezer fővel, a 15-64 évesbe pedig 50 ezer fővel kevesebben tartoztak. Ehhez kapcsolódik viszont a másik ok: a stagnáló, alig növekvő gazdaság, illetve a különösen is gyenge külső kereslet. Ez a vállalkozások munkaerőigényét mindenképp csökkenti, de míg korábban igyekeztek megtartani a munkavállalóikat, most a jelek szerint ha jelentősebb elbocsátásokról a fentiek alapján nem is beszélhetünk, de a nyugdíjba menőket sok esetben nem pótolják

- ragált Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő közgazdásza. 

