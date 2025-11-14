A Tisza szakpolitikusa elmondta, mire jó, és mire nem jó az amerikai védőpajzs

„Semmilyen módon nem helyettesítheti a befagyasztott Európai Uniós forrásokat” – írta a Tisza Párt gazdaságpolitikusa, Kármán András az amerikai pénzügyi védőpajzsról közösségi oldalán.

A devizacsere-ügylet, amelyről Orbán Viktor múlt héten állapodott meg Donald Trumppal, lehetővé teszi, hogy a Magyar Nemzeti Bank dollárhoz jusson, ha a forint gyors leértékelődése miatt devizapiaci beavatkozás szükséges. Kármán elismerte, hogy ha kellően nagy összeg hívható le, akkor ennek a devizacsere-ügyletnek már a megléte is segíthet visszatartani a forintot veszélyeztető esetleges spekulációt. „Ebben az értelemben egy ilyen megállapodás akkor tölti be igazán a szerepét, ha soha nem kell felhasználni az ott elérhető devizát” – írta.

Az Európai Unió forrásai vissza nem térítendő támogatások, ezzel szemben a devizacsere-ügylet még csak nem is egy klasszikus hitel, amit fejlesztésre, vagy a költségvetési hiány finanszírozására lehet felhasználni. Kármán szerint a költségvetés idei és megemelt hiányát sem lehet ebből finanszírozni. Ezen a ponton kimondottan zavarosnak és félrevezetőnek tartotta a kormányzati kommunikációt az első napokban.

„Az Európai Központi Banknak is van egyébként ilyen devizacsere megállapodása számos más jegybankkal, például a svájci, a svéd vagy a dán jegybankkal, de ezek között a Magyar Nemzeti Bank nem szerepel. Kézenfekvő lett volna Magyarországnak hozzájuk fordulni, de az Európai Központi Bank üzletszabályzata egyértelműen fogalmaz, hogy ilyen megállapodást csak a legjobb hitelminősítéssel rendelkező országokkal köthet” – tette hozzá a politikus.