A Tocsik-ügy mintájára visszaszerezhetők a felhalmozott oligarchavagyonok?

A vagyonvisszaszerzés lehetőségéről, az új Fidesz-frakció friss tagjairól és nagy hiányzóiról, a „poloskázás” miatti bocsánatkérésről, illetve az eddigi kormánypropaganda háttérbe szorulásáról is beszélgetett az ATV Egyenes Beszéd című műsorában kollégánk, Dobos Zoltán Rangos Katalinnal és Rónai Egonnal.

Milyen jogköröket kap a leendő Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal a megalakulás előtt álló parlamenttől? Eredményesebb lesz, mint az elszámoltatási biztosok? Ha Tocsik Mártától sikerült visszaperelni a 804 milliós sikerdíj jó részét, akkor ez alapján lesz esélye az új intézménynek?

Kik a meglepetések és a nagy hiányzók az új Fidesz-frakcióban? Mi alapján történt a „kiválasztás”? Örül-e Gulyás Gergely a frakcióvezetői pozíciónak? Elkerüli-e Orbán Viktor a „gyurcsányosodást” azzal, hogy nem ül be a parlamentbe?

Jönnek-e csőstül a helyreigazítások, bocsánatkérések a közbeszédben eluralkodott dehumanizáló jelzők, például a „poloskázás” miatt? Milyen gyógyírt jelent ez a sértett félnek?

Tényleg „független”, „objektív” sajtómunkatársak lesznek a Fidesz-média propagandistáiból?

A beszélgetést itt lehet megnézni:

Varga Mihály az euróról, Orbán Viktorról, Magyar Péterről és az új kormánytagokról is beszélt

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa a várakozásoknak megfelelően 6,25 százalékon hagyta az irányadó rátát a választások utáni első kamatdöntő ülésén. A 15 órakor kezdődő sajtótájékoztatón Varga Mihály jegybankelnök a monetáris politika irányvonalai mellett számos kérdést kapott a legfontosabb aktuálpolitikai kérdésekkel és a Tisza gazdasági ígéreteivel kapcsolatban is.

Áfacsökkentéssel kezdhet a Tisza-kormány

A leendő agrárminiszter bejelentése szerint a zöldség-gyümölcs ágazatban 5 százalékra csökkenhet az áfa mértéke. Ennek hatásairól beszélt kollégánk, Király Béla az ATV Start című műsorban. Téma volt még a magyar agrárium előtt álló kihívások mellett az is, milyen gazdasági hatása lehet annak, hogy az új kormány elkötelezettséget mutat az euró bevezetésére.

Itt van Varga Mihályék első döntése a kormányváltás után

Megtartotta első kamatdöntő ülését a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa az április 12-i választás és a Tisza Párt kétharmados győzelme óta. Hiába a politikai változás, a jegybank nem módosított, és 6,25 százalékon hagyta az alapkamatot.

A bérnél sokkal nagyobb probléma tizedeli a munkaerőállományt

Hanem a tartós munkahelyi stressz és a mentális túlterheltség.

Kiderült, hogy mennyivel drágul szerdától a tankolás

A védett árak természetesen még maradnak.

Visszaszerzi a NER-től a belvárosi palotákat a Tisza-kormány?

Főleg a Belügyminisztérium épületének eladása verte ki a biztosítékot Magyar Péternél. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő eddigi árverésein nagyon gyakori volt, hogy csak egy ajánlat érkezett.

Elképesztő összegekről vitáznak kedden Strasbourgban – a magyar gazdák számára is óriási a tét

Az Európai Parlament azt szeretné, ha még ebben az évben véglegessé válna az Európai Unió 2028 és 2034 közötti költségvetése. A tervei azonban nagyságrendekkel többe kerülnének, mint az Európai Bizottságé.

Milliárdokat osztott ki a választások előtt a Szerencsejáték Zrt.

A határon túlra is dőltek a milliárdok.

A 4iG Csoport tovább erősíti a Rheinmetall AG-vel stratégiai együttműködését az űr- és védelmi ipar területén

A felek közös célja az európai piaci jelenlét további erősítése.

Megvan, ki lehet Magyar Péterék adóügyi államtitkára?

A szektor ismert szereplője kaphatja a tisztséget.

