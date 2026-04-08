Az iráni tűzszünet miatt zuhan a kőolaj világpiaci ára

Jóval 100 dollár alá esett a kőolaj ára a világpiacon szerda reggel, miután az Egyesült Államok és Irán a Hormuzi-szoros újranyitását is tartalmazó kéthetes tűzszünetben állapodott meg.

Röviddel 7 óra után az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 95,10 dolláron állt, 14,18 dollár (12,97 százalék) eséssel. Ugyanekkor a nyugati féltekén irányadó WTI amerikai olajfajta hordónkénti ára 16,20 dollár (14,35 százalékkal) 96,75 dollárra zuhant. Előzőleg azért ugrottak meg az olajárak, mert a közel-keleti háború akadályozta a nyersolaj termelését és szállítását a Perzsa-öbölben. A kőolaj nagy része a Hormuzi-szoroson keresztül hagyta el az öblöt, hogy eljusson a világ minden tájára a vásárlókhoz, de Irán elzárta ezt az utat a vele ellenséges országok hajói elől.

(MTI)