Makró Energiapiac

Az iráni tűzszünet miatt zuhan a kőolaj világpiaci ára

Újranyílik a Hormuzi-szoros, olcsóbb az olaj.

Jóval 100 dollár alá esett a kőolaj ára a világpiacon szerda reggel, miután az Egyesült Államok és Irán a Hormuzi-szoros újranyitását is tartalmazó kéthetes tűzszünetben állapodott meg.

Röviddel 7 óra után az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 95,10 dolláron állt, 14,18 dollár (12,97 százalék) eséssel. Ugyanekkor a nyugati féltekén irányadó WTI amerikai olajfajta hordónkénti ára 16,20 dollár (14,35 százalékkal) 96,75 dollárra zuhant. Előzőleg azért ugrottak meg az olajárak, mert a közel-keleti háború akadályozta a nyersolaj termelését és szállítását a Perzsa-öbölben. A kőolaj nagy része a Hormuzi-szoroson keresztül hagyta el az öblöt, hogy eljusson a világ minden tájára a vásárlókhoz, de Irán elzárta ezt az utat a vele ellenséges országok hajói elől.

(MTI)

Februárban is bővült a kiskereskedelmi forgalom

Februárban is bővült a kiskereskedelmi forgalom

Az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma 4,1 százalékkal bővült, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 4,3 százalékkal csökkent.

Gyorsan szembejött a valóság a magyar iparban

Gyorsan szembejött a valóság a magyar iparban

Az előző év azonos időszakához képest 1,5, az előző hónaphoz viszonyítva 1,8 százalékkal csökkent az ipari termelés februárban Magyarországon – közölte első becslésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Pedig januárban a kiigazított adatok szerint még éves alapon is 0,3 százalékkal bővült az ágazat teljesítménye.

A nyugdíjasok jobban jártak, mint a bérből és fizetésből élők

A nyugdíjasok megint jobban jártak, mint a bérből és fizetésből élők

Márciusban ugyan az éves infláció az egy hónappal korábbinál magasabb lett, 1,8 százalék, de a nyugdíjasoknak csak 1,6 százalékosra gyorsul.

Óriásit ugrott az egészségpénztári megtakarításból törlesztett lakáshitelek összege

Óriásit ugrott az egészségpénztári megtakarításból törlesztett lakáshitelek összege

Ötmilliárd forint közelébe nőtt tavaly a lakáshitelek törlesztésére fordított egészségpénztári megtakarítások összege.

A magyar gazdaság a partvonalról nézi hogyan tarolnak a kínai autók

A magyar gazdaság a partvonalról nézi, hogyan tarolnak a kínai autók

A kínai járműgyártók, különösen a BYD exportoffenzívája már most beindult, és a jövőben tovább erősödhet. Ezt bizonyítják Európában az erősödő értékesítési számok. Magyarország azonban egyelőre kimarad ennek pozitív hatásaiból, hiszen a szegedi gyárnak még hosszú hónapok kellenek, hogy meginduljon az ottani termelés.

Romániában az energiaellátás B-tervére készülnek

Nicusor Dan szerint jelenleg még nincsenek ellátási problémák, azonban vészforgatókönyvvel kell készülniük egy esetleges válság kezelésére.

Szlovéniában megemelik az üzemanyagárakat

Kedd éjféltől emelkednek a szabályozott üzemanyagárak Szlovéniában az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli benzinkutakon – közölte kedden a környezetvédelmi, klíma- és energiaügyi minisztérium.

Tömegesen zárhatnak be a kis benzinkutak

Nem bírják májusig a kis magyarországi benzinkutak – mondja Gépész László, az érdekképviseletüket ellátó Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) új elnöke.

Soha ennyi tisztán elektromos gépkocsi nem állt forgalomba, mint márciusban

Többszörös csúcsdöntést hozott az elmúlt hónap a hazai flotta klímabarát megújításában. Márciusban a valaha volt legtöbb tiszta és csendes gépjármű kapott zöld rendszámot – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium (EM) kedden.

Most már tényleg jön a háborús infláció, az IMF is megerősítette

Most már tényleg jön a háborús infláció, az IMF is megerősítette

A közel-keleti konfliktus a Nemzetközi Valutaalap (IMF) értékelése szerint magasabb inflációt és lassabb globális növekedést fog eredményezni – közölte hétfőn Kristalina Georgieva, az IMF vezetője.

