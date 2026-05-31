A vagyonadó egymilliárdos értékhatára túl alacsony, az 1 százalék meg túl magas

Izsó Márton - Csabai Károly

Ez is szóba került a Klasszis Klub Live május 28-ai élő műsorában, amelynek vendége Magyar Csaba, a Crystal Worldwide Ügyvédi Iroda vezetője, az Okleveles Adószakértők Egyesületének alelnöke, valamint az EU Bizottság Jó Adóügyi Kormányzás nevű platformjának tanácsadója volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 98. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Kármán András pénzügyminiszter már az expozéjában egyértelművé tette, mennyire fontos a vagyonok megadóztatása. Ezen felül kiemelte, hogy a bizalmi vagyonkezeléshez kapcsolódó, szerinte indokolatlan adókedvezmények visszaszorítása is a kormány fontos céljai közé tartozik.

Időnk se volt feldolgozni a pénzügyminiszteri terveket, ugyanis az új kabinet azonnal napirendre vette mindkét kérdést. A május 14-én meghozott rendeletében a kormány egyszerre kíván fellépni a nagy vagyonok koncentrációja ellen, továbbá meg kívánják szüntetni a bizalmi vagyonkezelés adómentességét.

Bár a részletek csak az azok kidolgozására adott június 5-ei határidőt követően válnak ismertté, úgy gondoltuk, egy szakértővel, nevezetesen, Magyar Csabával, a Crystal Worldwide Ügyvédi Iroda vezetőjével, az Okleveles Adószakértők Egyesületének alelnökével, valamint az EU Bizottság Jó Adóügyi Kormányzás nevű platformjának tanácsadójával érdmes körbejárni a vagyonadót és a bizalmoi vagyonkezelést.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:09 Beköszönés.

2:36 Gőzerővel készül a vagyonadó.

8:12 Az újraelosztás a vagyonadó célja vagy inkább csak a korábbi rezsim haszonélvezőit büntetnék?

11:38 Az öröklési illeték viszonya a vagyonadóhoz.

16:15 Újraindulhatnak a vagyonosodási vizsgálatok a vagyonadó miatt?

20:12 Csak az 1 milliárd forint feletti vagyont terhelheti az 1 százalékos adó.

24:43 Meg lehet akadályozni a vagyonkimenekítést és ha igen, hogyan?

32:08 Hogyan ellenőrizné az állam a rejtett külföldi vagyont?

34:36 Milyen módszerek vannak a vagyonadó ellen?

43:04 Aligha véletlen, hogy a vagyonadóval megszűnne a bizalmi vagyonkezelés adómentessége.

51:12 Az adózási szigorítás a már meglévő bizalmi vagyonkezelési konstrukciókra is vonatkozik?

57:08 A bizalmi vagyonkezelés alkalmas lehet vagyoneltitkolásra vagy pénzmosására?

1:01:51 Elköszönés.

Vitézy Dávid fontos döntést hozott

A miniszter ígérete szerint új szemléletű hálózatot építenek ki.

Kapitány István részleteket árult el az Európai Uniótól felszabadított forrásokról

A bejelentése szerint az összeg egy számottevő része az elektromos hálózat fejlesztésére megy majd.

Várkonyi Andrea milliárdos osztalékot ünnepelhet

A Whitedog Media már jócskán 3 milliárd forint feletti összeget hozott az üzletasszonynak.

A német vállalatok szívesen üzletelnek Putyinnal

Meg akarják védeni az országban lévő, több mint 100 milliárd euró értékű német vagyont.

Mészáros Lőrinc testőrsége közel egymilliárd profitot termelt

750 millió forint az osztalék.

Félmilliárdos profitot hozott össze a Megafon 2025-ben

A cégnek egyre nőttek a személyi ráfordításai.

Veszteséges maradt Mészáros Lőrinc péksége

A világ még nem harapott rá Mészáros Lőrinc kenyerére.

Nagyon fontos adat érkezik a magyar gazdaság helyzetéről

A jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a bruttó hazai termékről (GDP), a szolgáltatások külkereskedelmi forgalmáról, a kiskereskedelemről és az iparról is közöl adatokat.

Nem biztos, hogy a vagyonadó miatt érdemes külföldre költözni – Klasszis Podcast

Illés Istvánnal, az Apelso Wealth Management cégtársával beszélgettünk a hazai tehetősebbekre vonatkozó kormányzati tervekről: a vagyonadóról, valamint a bizalmi vagyonkezelés és a vagyonkezelő alapítványok kvázi adómentességének megszüntetéséről. 

