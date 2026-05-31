A vagyonadó egymilliárdos értékhatára túl alacsony, az 1 százalék meg túl magas

Kármán András pénzügyminiszter már az expozéjában egyértelművé tette, mennyire fontos a vagyonok megadóztatása. Ezen felül kiemelte, hogy a bizalmi vagyonkezeléshez kapcsolódó, szerinte indokolatlan adókedvezmények visszaszorítása is a kormány fontos céljai közé tartozik.

Időnk se volt feldolgozni a pénzügyminiszteri terveket, ugyanis az új kabinet azonnal napirendre vette mindkét kérdést. A május 14-én meghozott rendeletében a kormány egyszerre kíván fellépni a nagy vagyonok koncentrációja ellen, továbbá meg kívánják szüntetni a bizalmi vagyonkezelés adómentességét.

Bár a részletek csak az azok kidolgozására adott június 5-ei határidőt követően válnak ismertté, úgy gondoltuk, egy szakértővel, nevezetesen, Magyar Csabával, a Crystal Worldwide Ügyvédi Iroda vezetőjével, az Okleveles Adószakértők Egyesületének alelnökével, valamint az EU Bizottság Jó Adóügyi Kormányzás nevű platformjának tanácsadójával érdmes körbejárni a vagyonadót és a bizalmoi vagyonkezelést.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:09 Beköszönés.

2:36 Gőzerővel készül a vagyonadó.

8:12 Az újraelosztás a vagyonadó célja vagy inkább csak a korábbi rezsim haszonélvezőit büntetnék?

11:38 Az öröklési illeték viszonya a vagyonadóhoz.

16:15 Újraindulhatnak a vagyonosodási vizsgálatok a vagyonadó miatt?

20:12 Csak az 1 milliárd forint feletti vagyont terhelheti az 1 százalékos adó.

24:43 Meg lehet akadályozni a vagyonkimenekítést és ha igen, hogyan?

32:08 Hogyan ellenőrizné az állam a rejtett külföldi vagyont?

34:36 Milyen módszerek vannak a vagyonadó ellen?

43:04 Aligha véletlen, hogy a vagyonadóval megszűnne a bizalmi vagyonkezelés adómentessége.

51:12 Az adózási szigorítás a már meglévő bizalmi vagyonkezelési konstrukciókra is vonatkozik?

57:08 A bizalmi vagyonkezelés alkalmas lehet vagyoneltitkolásra vagy pénzmosására?

1:01:51 Elköszönés.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)