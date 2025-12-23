4p
A választás után is pénzüknél maradnak a NER milliárdosai

Vég Márton
Vég Márton

Vertán György és Balásy Gyula cégei is szerződést kaptak.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) az államigazgatás egyik legjobban finanszírozott intézménye, és rendszeresen köt olyan szerződéseket, amelyek összege vagy jellege a közszféra más területein ritkán, vagy egyáltalán nem fordul elő. Idei működésére 59,5 milliárd forintot irányzott elő a költségvetés, a 2026-ost pedig 50,4 milliárd forintból kell majd kigazdálkodnia. Érdemes ezért időről időre áttekinteni az ötmillió forintot elérő szerződések nyilvános listáját.

Sok más állami szervhez hasonlóan az NMHH is szívesen és gyakran köt szerződéseket a NER különböző nagyágyúinak cégeivel. Például október 21-én írtak alá egy 2027 nyaráig érvényes 120 millió forintos keretszerződést alkalmazásfejlesztésre a Tigra Informatika Zrt.-vel, amelynek többségi tulajdonosa Vertán György IT-milliárdos vállalkozó. A Tigra régi cége a vállalkozónak, de csak ősszel változott át zártkörűen működő részvénytársasággá, előtte korlátolt felelősségű társaság volt.

Megéri velük szerződni
Fotó: MTI

Vertán György nevével sokan tavaly novemberben találkozhattak először. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke rendkívüli sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a propaganda mindenféle eszközzel igyekszik lejáratni. „Eddig két, hozzám közel álló hölggyel készített lejárató videókat a Fidesz lejárató médiája, most őket Vertán György személye köti össze, aki Kubatov Gábor intéző embere” – mondta Magyar, aki szerint mindkét, általa korábban ismert nő Vertán Györgytől kap „havi apanázst”, Vogel Evelinnek pedig egy lakást is biztosított Vertán egyik cége az Alkotmány utca 10. szám alatt. A 444-nek a szomszédok azt állították: Vogel valóban ott él, a lakáshoz tartozó postaládára pedig Vertán cégének nevét írták ki. Varga Judit is megerősítette: tavaly szeptember 1-je óta részmunkaidőben nemzetközi üzletfejlesztési tanácsadóként dolgozik a Tigra Kft.-nél, Vertán György cégénél.

Az NMHH másik nagy összegű szerződése a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel kötött 250 millió forintos megállapodás médiatervezésre és médiavásárlásra. A kontraktust már 2022-ben aláírták, most októberben csak meghosszabbították 2026 végéig. A New Land Media Kft. Balásy Gyula érdekeltsége, aki a kormányzati propagandakampányok fő felelőse. Legutóbb a G7 adott átfogó képet Balásy Gyula áldásos tevékenységéről. Októberi cikkük szerint nyolc év alatt nagyjából 50 milliárd forint extraprofit keletkezett annál a cégcsoportnál, amely évek óta kvázi monopóliumként végzi az állami szervek kommunikációját és rendezvényeik szervezését. A közbeszerzéseken taroló vállalatok most már éves szinten 200 milliárd forintot is meghaladó árbevételt érnek el, és 25 milliárdos nyereséget termelnek a vállaltan fideszes tulajdonosuknak. Mindezt úgy, hogy az elnyert állami munkák nagyon nagy részét nem ők végzik el, hanem más cégeknek passzolják tovább.

Egy másik nagy csomag az NMHH szerződéseiben a különböző kutatásokra kifizett milliós összegek. Egy bizonyos Psyma-Hungary Pszichológiai Piac- és Közvéleménykutató Kft.-vel rögtön négy keretszerződést kötöttek az alábbi címeken és összegekkel:

  1. Egyházak, hitélet és vallás a médiában témában közvélemény-kutatás és elemzés készítése 11,3 millió forint,
  2. „Példakép kutatás” témában közvéleménykutatás és elemzés készítése 24,8 millió forint,
  3. Médiaemlékezet témában közvélemény-kutatás és elemzés készítése 9,8 millió forint,
  4. A médiatudatosság és az egészségtudatosság összefüggései című kutatás témában közvélemény-kutatás és elemzés készítése 10,9 millió forint.

Ezek jelentős összegek a közvélemény-kutató cég életében, hiszen az elmúlt években a 30-40 millió forintos sávban mozgott az egész éves bevételük. Az NMHH alkalmazottai számára egészségügyi szolgáltatásokat is biztosítanak, ami a közszféra más területein, például a pedagógusok esetében ritka. Fogászati ellátásra külön megállapodásuk van: a MYdent Fogászati Kft. 12 millió forintos szerződést kapott.

Az NMHH bevételeinek jelentős része a frekvenciadíjakból származik, ennek összege mintegy 30 milliárd forint évente. Ide tartoznak például az országos lefedettséggel működő mobiltelefon-hálózatok díjai, így a legnagyobb befizetők között van a Magyar Telekom és a Yettel is. A hatóság elnöke Koltay András, akit 2021 decemberében Áder János köztársasági elnök nevezett ki kilenc évre, Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára. Koltay korábban, 2010 októbere és 2019 között a médiahatóság Médiatanácsának tagjaként dolgozott.

Nagyot gyengült a forint, ismét 417 felett a frank

Mindhárom fő devizával szemben gyengült a forint hétfőn, a legnagyobb mértékben a svájci frankkal szemben. A dollár átlépte a 330-as szintet. 

Így teljesít a forint választások idején: ez jövő áprilisra is irányadó lehet

Az áprilisi választás zárhatja le a forint menetelését

Jövőre is stabil, a 2025 előtti évek tendenciájához képest erős forintra számítanak az elemzők. A Trend FM reggeli műsorában a legfontosabb 2026-os kockázatokról beszélgetett kollégánk: az első helyek egyikén az országgyűlési választás áll.

Új szintre léphet a túlzottdeficit-eljárás Magyarországgal szemben

Tavasszal emelheti a következő szintre a Magyarországgal szembeni túlzottdeficit-eljárást az Európai Bizottság. A hiánycélnak csak a védelmi kiadásokra vonatkozó enyhítés miatt felel meg a magyar gazdaság, a nettó kiadási pályát azonban nem tudja tartani.

Már összeszedtek 4100 milliárdnyi plusz adósságot Nagy Mártonék, és még nincs vége az évnek

Nyugdíjakra 6700 milliárd ment el, a hiány 4070 milliárd felett – november végéig.

Végre az autósok másik fele is örülhet kicsit

Keddtől újra változnak az árak.

Milliárdokkal olcsóbban passzolnák el Nagy Márton minisztériumának épületét

Néhány hónap alatt 7 milliárd forintot engedett az árból a vagyonkezelő.

További jogorvoslat nincs: fizetnie kell az elkaszált bizalmi vagyonkezelőnek

Engedély nélkül kölcsönöztek, de lecsapott az MNB.

Kiderült, ki fogta le Orbán Viktor kezét Brüsszelben

Miért nem vétózta meg az uniós hitelfelvételt?

Megdöbbentő dologgal szembesülhetünk a boltokban

Csökkent a kártyaelfogadó terminálok száma.

Aki feltalálta a Sunday Brunch-öt – Koporsóban csempészték ki a határon

Az élete kész regény, filmre kívánkozik – közhely, mégis, van, amikor ez ugrik be az ember eszébe először. Láng György neve itthon az utóbbi harminc évben lett ismert, amikor a rendszerváltás után feltámasztotta a Gundelt. Sokat előtte nem nagyon hallottunk róla, hiszen a II. világháború idején megszökött egy munkatáborból, később pedig egy koporsóban csempészték ki Ausztriába, hogy aztán pár évtized múlva megalapítsa a New York-i Four Seasons éttermet.

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

