A választás után is pénzüknél maradnak a NER milliárdosai

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) az államigazgatás egyik legjobban finanszírozott intézménye, és rendszeresen köt olyan szerződéseket, amelyek összege vagy jellege a közszféra más területein ritkán, vagy egyáltalán nem fordul elő. Idei működésére 59,5 milliárd forintot irányzott elő a költségvetés, a 2026-ost pedig 50,4 milliárd forintból kell majd kigazdálkodnia. Érdemes ezért időről időre áttekinteni az ötmillió forintot elérő szerződések nyilvános listáját.

Sok más állami szervhez hasonlóan az NMHH is szívesen és gyakran köt szerződéseket a NER különböző nagyágyúinak cégeivel. Például október 21-én írtak alá egy 2027 nyaráig érvényes 120 millió forintos keretszerződést alkalmazásfejlesztésre a Tigra Informatika Zrt.-vel, amelynek többségi tulajdonosa Vertán György IT-milliárdos vállalkozó. A Tigra régi cége a vállalkozónak, de csak ősszel változott át zártkörűen működő részvénytársasággá, előtte korlátolt felelősségű társaság volt.

Megéri velük szerződni

Fotó: MTI

Vertán György nevével sokan tavaly novemberben találkozhattak először. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke rendkívüli sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a propaganda mindenféle eszközzel igyekszik lejáratni. „Eddig két, hozzám közel álló hölggyel készített lejárató videókat a Fidesz lejárató médiája, most őket Vertán György személye köti össze, aki Kubatov Gábor intéző embere” – mondta Magyar, aki szerint mindkét, általa korábban ismert nő Vertán Györgytől kap „havi apanázst”, Vogel Evelinnek pedig egy lakást is biztosított Vertán egyik cége az Alkotmány utca 10. szám alatt. A 444-nek a szomszédok azt állították: Vogel valóban ott él, a lakáshoz tartozó postaládára pedig Vertán cégének nevét írták ki. Varga Judit is megerősítette: tavaly szeptember 1-je óta részmunkaidőben nemzetközi üzletfejlesztési tanácsadóként dolgozik a Tigra Kft.-nél, Vertán György cégénél.

Az NMHH másik nagy összegű szerződése a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel kötött 250 millió forintos megállapodás médiatervezésre és médiavásárlásra. A kontraktust már 2022-ben aláírták, most októberben csak meghosszabbították 2026 végéig. A New Land Media Kft. Balásy Gyula érdekeltsége, aki a kormányzati propagandakampányok fő felelőse. Legutóbb a G7 adott átfogó képet Balásy Gyula áldásos tevékenységéről. Októberi cikkük szerint nyolc év alatt nagyjából 50 milliárd forint extraprofit keletkezett annál a cégcsoportnál, amely évek óta kvázi monopóliumként végzi az állami szervek kommunikációját és rendezvényeik szervezését. A közbeszerzéseken taroló vállalatok most már éves szinten 200 milliárd forintot is meghaladó árbevételt érnek el, és 25 milliárdos nyereséget termelnek a vállaltan fideszes tulajdonosuknak. Mindezt úgy, hogy az elnyert állami munkák nagyon nagy részét nem ők végzik el, hanem más cégeknek passzolják tovább.

Egy másik nagy csomag az NMHH szerződéseiben a különböző kutatásokra kifizett milliós összegek. Egy bizonyos Psyma-Hungary Pszichológiai Piac- és Közvéleménykutató Kft.-vel rögtön négy keretszerződést kötöttek az alábbi címeken és összegekkel:

Egyházak, hitélet és vallás a médiában témában közvélemény-kutatás és elemzés készítése 11,3 millió forint, „Példakép kutatás” témában közvéleménykutatás és elemzés készítése 24,8 millió forint, Médiaemlékezet témában közvélemény-kutatás és elemzés készítése 9,8 millió forint, A médiatudatosság és az egészségtudatosság összefüggései című kutatás témában közvélemény-kutatás és elemzés készítése 10,9 millió forint.

Ezek jelentős összegek a közvélemény-kutató cég életében, hiszen az elmúlt években a 30-40 millió forintos sávban mozgott az egész éves bevételük. Az NMHH alkalmazottai számára egészségügyi szolgáltatásokat is biztosítanak, ami a közszféra más területein, például a pedagógusok esetében ritka. Fogászati ellátásra külön megállapodásuk van: a MYdent Fogászati Kft. 12 millió forintos szerződést kapott.

Az NMHH bevételeinek jelentős része a frekvenciadíjakból származik, ennek összege mintegy 30 milliárd forint évente. Ide tartoznak például az országos lefedettséggel működő mobiltelefon-hálózatok díjai, így a legnagyobb befizetők között van a Magyar Telekom és a Yettel is. A hatóság elnöke Koltay András, akit 2021 decemberében Áder János köztársasági elnök nevezett ki kilenc évre, Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára. Koltay korábban, 2010 októbere és 2019 között a médiahatóság Médiatanácsának tagjaként dolgozott.