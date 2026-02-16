4p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Makró Garancsi István Habony Árpád Rogán Antal Szerencsejáték

A választások előtt 35 éves kaszinó-koncesszióról döntött a kormány

Vég Márton
Vég Márton

2061-ig kapott engedélyt a debreceni Grand Casino, miközben a nyíregyházi kaszinó a szép nyereség ellenére bezárt.

Andy Vajna egykori cége, az LVC Diamond Játékkaszinó Üzemeltető Kft. – ami most Garancsi István és Habony Árpád tulajdonában van – 2061-ig üzemeltetheti a debreceni kaszinót a Rogán Antal kabinetminiszter alá tartozó hatóság nyilvántartása szerint. Az előző koncesszió idén január végén járt le, ezt hosszabbították meg most újabb 35 évre. Ez a törvényi maximum. A 35 éves hosszabbítás nem szokatlan, hiszen a 2022-es választás előtt a szintén az LVC Diamond Kft.-hez tartozó öt budapesti kasznió engedélyét hosszabbították meg 35 évvel, egészen 2056-ig.

Az elmúlt hetekben jelentősen átalakult a hazai kaszinópiac. A sajtó január végén számolt be arról, hogy Garancsi István és Habony Árpád cégéhez került a debreceni Grand Casino, mert az üzemeltetését az LVC Diamond Kft. vette át. Ez így nem teljesen volt igaz, hiszen a két vállalkozó már 2024-ben átvette az irányítást. Lapunk írta meg 2024 őszén, hogy a cégeik megszerezték Szima Gábor debreceni és nyíregyházi kaszinóit. Ezzel a két nagyvállalkozónak közösen már hét kaszinója lett, hiszen az öt budapesti egység is hozzájuk tartozik. Ez a törvényi maximum. A koncessziós törvény eredetileg úgy szólt, hogy legfeljebb öt kaszinónak lehet azonos a tulajdonosa, de ezt az Orbán-kormány átírta hét kaszinóra. Garancsi István ugyanakkor egy másik cégén keresztül a soproni kaszinóban is kisebbségi tulajdonos.

A 35 éves engedély a törvényi maximum
A 35 éves engedély a törvényi maximum

A debreceni és a nyíregyházi kaszinók koncessziós jogát birtokló cégeknek 2024-ig Szima Gábor ismert debreceni nagyvállalkozó volt a tulajdonosa, de 2024. szeptember 30-a óta a Cívis Grand Casino Kft.-nek és az Onyx Casino Kft.-nek már a Habony Árpádhoz tartozó Enter-TNMNT Invest Zrt. és a Garancsi Istvánhoz köthető Garinvest Zrt. a közös tulajdonosa, így már azóta is ők rendelkeztek a koncessziós joggal. Az Onyx és a Cívis Grand az Aranybónusz Kft. leánycégei, ebben a társaságban is közösen vették át az üzletet, de Habony Árpád szavazati joga meghaladta az 50 százalékot. Az üzlet egyúttal azt is jelentette, hogy a grandcasino.hu online kaszinó szintén az övék lett.

Most tehát annyi változott, hogy a debreceni kaszinót is az LVC Diamond Kft. alá terelték be.

Február 13-14-15. között egy igazi nyitási hétvégével készülünk, ahol minden este a játéké, a nyereményeké és a remek hangulaté lesz a főszerep

 – olvasható a debreceni kaszinó honlapján. A 2061-ig szóló engedély ugyanakkor kizárólag a debreceni földi kaszinó működésére vonatkozik. A grandcasino.hu játékosoknak küldött tájékoztatása szerint az online kaszinó működési engedélye január 31-én lejárt, ezért a szolgáltatás megszűnt. Szintén bezárt a nyíregyházi Onyx Casino, pedig jó éve volt a 2024-es: az Onyx Casino Kft. 1,8 milliárd forintos forgalom mellett 273 millió forintos nyereséggel zárt. Ez persze eltörpül a debreceni egység számai mellett: a Cívis Grand Casino Kft. 2024-ben 5,9 milliárd forint bevételt könyvelhetett el, amiből 1,6 milliárd forintos profit lett.

Nehéz rendszert találni abban, hogy a hatóság éppen mennyi idővel hosszabbítja meg az egyes kaszinók engedélyét. Lapunk írta meg január közepén, hogy nem kell tovább aggódniuk a soproni kaszinósoknak, ugyanis a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága fél évvel hosszabbította meg a soproni kaszinó működési engedélyét. A soproni egység koncesszióját birtokló CAI Hungary Kft. a Casino Sopron Kft. tulajdonában van, ez a cég pedig Garancsi István Futball Invest Zrt. nevű vállalkozásának 45 százalékos, valamint az osztrák Casinos Austria International (CAI) GmbH többségi tulajdonában áll. Kiírt új pályázat nem volt, igaz, ez nem is feltétlenül lett volna szükséges, hiszen akit a kormány megbízhatónak minősít, annak pályázat nélkül is odaadhatja a koncessziós jogot a kaszinónyitásra.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megkapja a magyar kormány, amit kért: fontos hír jött a Barátság kőolajvezeték ügyében

Szállítanak a horvátok.

Most ne rohanjon: ez várja holnap a benzinkúton

Most ne rohanjon: ez várja kedden a benzinkúton

Megjelentek a keddtől érvényes árváltozások.

Zelenszkij keze a csapon, Szijjártó Péteré a borítékon

Zelenszkij keze a csapon, Szijjártó Péteré a borítékon

Szorít az idő, de a helyzet nem változott.

Ez a zsebünkre megy – fontos adat lát napvilágot a jövő héten

Ez a zsebünkre megy – fontos adat lát napvilágot a jövő héten

A jövő héten közli a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a keresetek tavaly decemberi és a lakásépítések, építési engedélyek tavalyi I-IV. negyedévi statisztikáit.

Euró

Így erősítené meg az euró nemzetközi szerepét az Európai Központi Bank

Az Európai Központi Bank (EKB) bővíti az eurólikviditást biztosító Eurep-keretét, hogy mérsékelje az euróövezeten kívüli finanszírozási piacok zavarainak kockázatát, és egyúttal erősítse az euró nemzetközi szerepét – jelentette be Christine Lagarde szombaton, a Müncheni Biztonsági Konferencia keretében tartott felszólalásán.

Van valami, amiben Magyarország nagyon megelőzte Szlovákiát – A hét ábrája

Van valami, amiben Magyarország nagyon megelőzte Szlovákiát – A hét ábrája

Lényegesen jobban alakult a magyar inflációs szám, mint az északi szomszédunké.

Több mint százmilliárd forinttal támogatta a kormány tavaly a Samsung gödi gyárát

Több mint százmilliárd forinttal támogatta a kormány tavaly a Samsung gödi gyárát

Tavaly látványosan visszatért a nagy volumenű ipari támogatások korszaka a magyar gazdaságpolitikában. A külföldi beruházóknak adott, egyedi kormányzati támogatások összege a sokszorosára ugrott 2024-hez képest, ugyanakkor az intenzitás csökkent. A CATL debreceni gyára és a Samsung gödi üzeme is több mint százmilliárd forintos ösztönzőt kapott.

Tartottak tőle a románok, de egy szinten maradtak Magyarországgal

Tartottak tőle a románok, de egy szinten maradtak Magyarországgal

Megerősítette Románia befektetésre ajánlott negatív kilátású „BBB-” besorolását a Fitch Ratings.

Nem tétlenkedne a Tisza az euró bevezetésével

Nem tétlenkedne a Tisza az euró bevezetésével

A magyar euróról és a Tisza adóterveiről beszélt a párt költségvetési- és adópolitikai szakértője.

Milliárdokkal olcsóbban vihető a Novák Katalin által kipofoztatott elnöki rezidencia

Milliárdokkal olcsóbban vihető a Novák Katalin által kipofoztatott elnöki rezidencia

Közel 3 milliárd forintot engedett az árból a vagyonkezelő, amely megbízható értékbecslőket is keres.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168