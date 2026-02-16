A választások előtt 35 éves kaszinó-koncesszióról döntött a kormány

Andy Vajna egykori cége, az LVC Diamond Játékkaszinó Üzemeltető Kft. – ami most Garancsi István és Habony Árpád tulajdonában van – 2061-ig üzemeltetheti a debreceni kaszinót a Rogán Antal kabinetminiszter alá tartozó hatóság nyilvántartása szerint. Az előző koncesszió idén január végén járt le, ezt hosszabbították meg most újabb 35 évre. Ez a törvényi maximum. A 35 éves hosszabbítás nem szokatlan, hiszen a 2022-es választás előtt a szintén az LVC Diamond Kft.-hez tartozó öt budapesti kasznió engedélyét hosszabbították meg 35 évvel, egészen 2056-ig.

Az elmúlt hetekben jelentősen átalakult a hazai kaszinópiac. A sajtó január végén számolt be arról, hogy Garancsi István és Habony Árpád cégéhez került a debreceni Grand Casino, mert az üzemeltetését az LVC Diamond Kft. vette át. Ez így nem teljesen volt igaz, hiszen a két vállalkozó már 2024-ben átvette az irányítást. Lapunk írta meg 2024 őszén, hogy a cégeik megszerezték Szima Gábor debreceni és nyíregyházi kaszinóit. Ezzel a két nagyvállalkozónak közösen már hét kaszinója lett, hiszen az öt budapesti egység is hozzájuk tartozik. Ez a törvényi maximum. A koncessziós törvény eredetileg úgy szólt, hogy legfeljebb öt kaszinónak lehet azonos a tulajdonosa, de ezt az Orbán-kormány átírta hét kaszinóra. Garancsi István ugyanakkor egy másik cégén keresztül a soproni kaszinóban is kisebbségi tulajdonos.

A 35 éves engedély a törvényi maximum

A debreceni és a nyíregyházi kaszinók koncessziós jogát birtokló cégeknek 2024-ig Szima Gábor ismert debreceni nagyvállalkozó volt a tulajdonosa, de 2024. szeptember 30-a óta a Cívis Grand Casino Kft.-nek és az Onyx Casino Kft.-nek már a Habony Árpádhoz tartozó Enter-TNMNT Invest Zrt. és a Garancsi Istvánhoz köthető Garinvest Zrt. a közös tulajdonosa, így már azóta is ők rendelkeztek a koncessziós joggal. Az Onyx és a Cívis Grand az Aranybónusz Kft. leánycégei, ebben a társaságban is közösen vették át az üzletet, de Habony Árpád szavazati joga meghaladta az 50 százalékot. Az üzlet egyúttal azt is jelentette, hogy a grandcasino.hu online kaszinó szintén az övék lett.

Most tehát annyi változott, hogy a debreceni kaszinót is az LVC Diamond Kft. alá terelték be.

Február 13-14-15. között egy igazi nyitási hétvégével készülünk, ahol minden este a játéké, a nyereményeké és a remek hangulaté lesz a főszerep

– olvasható a debreceni kaszinó honlapján. A 2061-ig szóló engedély ugyanakkor kizárólag a debreceni földi kaszinó működésére vonatkozik. A grandcasino.hu játékosoknak küldött tájékoztatása szerint az online kaszinó működési engedélye január 31-én lejárt, ezért a szolgáltatás megszűnt. Szintén bezárt a nyíregyházi Onyx Casino, pedig jó éve volt a 2024-es: az Onyx Casino Kft. 1,8 milliárd forintos forgalom mellett 273 millió forintos nyereséggel zárt. Ez persze eltörpül a debreceni egység számai mellett: a Cívis Grand Casino Kft. 2024-ben 5,9 milliárd forint bevételt könyvelhetett el, amiből 1,6 milliárd forintos profit lett.

Nehéz rendszert találni abban, hogy a hatóság éppen mennyi idővel hosszabbítja meg az egyes kaszinók engedélyét. Lapunk írta meg január közepén, hogy nem kell tovább aggódniuk a soproni kaszinósoknak, ugyanis a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága fél évvel hosszabbította meg a soproni kaszinó működési engedélyét. A soproni egység koncesszióját birtokló CAI Hungary Kft. a Casino Sopron Kft. tulajdonában van, ez a cég pedig Garancsi István Futball Invest Zrt. nevű vállalkozásának 45 százalékos, valamint az osztrák Casinos Austria International (CAI) GmbH többségi tulajdonában áll. Kiírt új pályázat nem volt, igaz, ez nem is feltétlenül lett volna szükséges, hiszen akit a kormány megbízhatónak minősít, annak pályázat nélkül is odaadhatja a koncessziós jogot a kaszinónyitásra.