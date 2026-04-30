4p
Makró Bíróságok, perek, közjegyzők, cégjog vagyonnyilatkozat

A választások előtt magasra szökött a vagyonkezelőalapítvány-gründolási láz

Vég Márton
Már 114 vagyonkezelő alapítványt tartanak nyilván a bíróságok.

Újra lendületet vett a vagyonkezelői alapítványok bejegyzése, miután mintegy három év után 2026 elején gyakorlatilag teljesen leállt a hazai vagyonkezelő alapítványok látványos szaporodása. A bírósági nyilvántartás szerint 2025 végéig összesen 108 vagyonkezelő alapítványt regisztráltak, és a számláló február végén is ennyinél tartott. Az április 12-i választáshoz közeledve azonban újra felpörgött az alapítvány alapítási láz: április végén már 114 vagyonkezelő alapítványt tartottak nyilván.

A legújabb neve: Haegemonia Galactica Group Vagyonkezelő Alapítvány, amit április 28-án jegyeztek be, de a létesítő okirat már március 26-án megszületett.

Az Alapítók által rendelt vagyont (Alapítói Vagyon) és az Alapítvány által tartós vagyonkezelésbe vett kezelt vagyont hosszú távon kezelje, gyarapítsa, értékét hosszú távon megőrizze, megvédje, mindezen célok elérése érdekében a vagyont hasznosítsa, valamint a Kedvezményezettek részére vagyoni juttatást nyújtson a jelen Alapító Okiratban és a Kedvezményezetti juttatások szabályzatban foglaltakkal összhangban

– olvasható az alapítvány célja a bírósági dokumentumokban.

A szervezet képviselői jól ismertek, hiszen ez már a második vagyonkezelő alapítványuk: 

  1. Dr. Sárhegyi Zoltán László,
  2. Dr. Bártfai Beatrix,
  3. Dr. Sárhegyi István,
  4. Dr. Rábely Balázs.

Ők így együtt a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda. Az elmúlt években sokkat cikkezett erről a Fidesz-barát irodáról és tagjairól a sajtó. Az első vagyonkezelő alapítványukat 2023 novemberében alapították, annak az Imperium Galactica Group Vagyonkezelő Alapítvány nevet adták, és ott lehetett látni az alapítványba pakolt vagyon mértékét is: 11 163 215 000 forint, azaz tizenegymilliárd egyszázhatvanhárommillió kettőszáztizenötezer forint.

A 2019-ben létrehozott konstrukció rendkívül népszerű a milliárdosok körében
Fotó: DepositPhotos.com

A némileg sci-fi hangzású Imperium Galactica Group Vagyonkezelő Alapítvány és az új Haegemonia Galactica névötlet onnan eredhet, hogy a Sárhegyi családnak eddig is volt egy Imperium Galactica Kft. nevű cége. Azt a hvg.hu írta meg, hogy Gattyán György még 2021-ben eladta egy veszteséges cégét, az Imperium Galactica Kft.-t a milliárdos kormányzati megbízásokon hízó Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda két vezetőjének, a Nemzeti Választási Bizottságban Fidesz-delegált Sárhegyi Zoltánnak és a Habony Árpáddal is jó kapcsolatokat ápoló Bártfai Beatrixnak. Az Imperium Galactica egyébként a Docler egy igen sikeres korai fejlesztése: egy számítógépes játék, amelynek bizonyos jogait már rég értékesítették egy külföldi vállalatnak.

Az Imperium Galactica Group Vagyonkezelő Alapítvány közel húsz cégnek lett a végső tulajdonosa, amelyek eddig a Sárhegyi család valamelyik tagjához tartoztak. Ezek egyike a Dargslan Ingatlanhasznosító Kft., amely az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának székhelyét, az Arany János utca 25. szám alatti ingatlant szerezte meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő árverésén mindössze 1,8 milliárd forintért.

Nem véletlen, hogy ez a 2019-ben létrehozott konstrukció rendkívül népszerű a milliárdosok körében: készpénzt, cégeket, részvényeket, ingatlanokat, gyakorlatilag bármit be lehet helyezni az alapítványba, feltéve, hogy a vagyon értéke legalább 600 millió forint. 

Az adózása rendkívül kedvező, és kiválóan alkalmas arra is, hogy az alapító a megszerzett vagyonát zökkenőmentesen átörökítse a következő generációnak.

Nagyjából 2022 végén kezdték el átcsoportosítani a vagyonukat vagyonkezelő alapítványokba a magyar milliárdosok. Az elsők között volt Csányi Sándor, aki 2022 végén alapította meg a Unity Vagyonkezelő Alapítványt, amelynek ügyvezetésében és kurátorai között név szerint felbukkannak az OTP-elnök gyerekei. Néhány kivételtől eltekintve a család valamennyi cégét beterelték az alapítvány tulajdonába, amely így százmilliárdok felett diszponálhat. Még 2024 tavaszán Mészáros Lőrincnek is lett egy saját ilyen alapítványa. A felcsúti milliárdos ezt a nevet választotta: Eternitas Vagyonkezelő Alapítvány.

Gulyás Gergely lapunk kérdésére egy korábbi Kormányinfón beszélt arról, hogy nincs maximális vagyon, tehát bármennyi pénzt, céget át lehet irányítani alapítványba. A leköszönő miniszter szerint ez nem egy új adóelkerülési módszer, hanem pont ellenkezőleg, éppen a pénz külföldre vitelét akadályozzák meg. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG