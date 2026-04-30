A választások előtt magasra szökött a vagyonkezelőalapítvány-gründolási láz

Újra lendületet vett a vagyonkezelői alapítványok bejegyzése, miután mintegy három év után 2026 elején gyakorlatilag teljesen leállt a hazai vagyonkezelő alapítványok látványos szaporodása. A bírósági nyilvántartás szerint 2025 végéig összesen 108 vagyonkezelő alapítványt regisztráltak, és a számláló február végén is ennyinél tartott. Az április 12-i választáshoz közeledve azonban újra felpörgött az alapítvány alapítási láz: április végén már 114 vagyonkezelő alapítványt tartottak nyilván.

A legújabb neve: Haegemonia Galactica Group Vagyonkezelő Alapítvány, amit április 28-án jegyeztek be, de a létesítő okirat már március 26-án megszületett.

Az Alapítók által rendelt vagyont (Alapítói Vagyon) és az Alapítvány által tartós vagyonkezelésbe vett kezelt vagyont hosszú távon kezelje, gyarapítsa, értékét hosszú távon megőrizze, megvédje, mindezen célok elérése érdekében a vagyont hasznosítsa, valamint a Kedvezményezettek részére vagyoni juttatást nyújtson a jelen Alapító Okiratban és a Kedvezményezetti juttatások szabályzatban foglaltakkal összhangban

– olvasható az alapítvány célja a bírósági dokumentumokban.

A szervezet képviselői jól ismertek, hiszen ez már a második vagyonkezelő alapítványuk:

Dr. Sárhegyi Zoltán László, Dr. Bártfai Beatrix, Dr. Sárhegyi István, Dr. Rábely Balázs.

Ők így együtt a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda. Az elmúlt években sokkat cikkezett erről a Fidesz-barát irodáról és tagjairól a sajtó. Az első vagyonkezelő alapítványukat 2023 novemberében alapították, annak az Imperium Galactica Group Vagyonkezelő Alapítvány nevet adták, és ott lehetett látni az alapítványba pakolt vagyon mértékét is: 11 163 215 000 forint, azaz tizenegymilliárd egyszázhatvanhárommillió kettőszáztizenötezer forint.

A 2019-ben létrehozott konstrukció rendkívül népszerű a milliárdosok körében

A némileg sci-fi hangzású Imperium Galactica Group Vagyonkezelő Alapítvány és az új Haegemonia Galactica névötlet onnan eredhet, hogy a Sárhegyi családnak eddig is volt egy Imperium Galactica Kft. nevű cége. Azt a hvg.hu írta meg, hogy Gattyán György még 2021-ben eladta egy veszteséges cégét, az Imperium Galactica Kft.-t a milliárdos kormányzati megbízásokon hízó Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda két vezetőjének, a Nemzeti Választási Bizottságban Fidesz-delegált Sárhegyi Zoltánnak és a Habony Árpáddal is jó kapcsolatokat ápoló Bártfai Beatrixnak. Az Imperium Galactica egyébként a Docler egy igen sikeres korai fejlesztése: egy számítógépes játék, amelynek bizonyos jogait már rég értékesítették egy külföldi vállalatnak.

Az Imperium Galactica Group Vagyonkezelő Alapítvány közel húsz cégnek lett a végső tulajdonosa, amelyek eddig a Sárhegyi család valamelyik tagjához tartoztak. Ezek egyike a Dargslan Ingatlanhasznosító Kft., amely az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának székhelyét, az Arany János utca 25. szám alatti ingatlant szerezte meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő árverésén mindössze 1,8 milliárd forintért.

Nem véletlen, hogy ez a 2019-ben létrehozott konstrukció rendkívül népszerű a milliárdosok körében: készpénzt, cégeket, részvényeket, ingatlanokat, gyakorlatilag bármit be lehet helyezni az alapítványba, feltéve, hogy a vagyon értéke legalább 600 millió forint.

Az adózása rendkívül kedvező, és kiválóan alkalmas arra is, hogy az alapító a megszerzett vagyonát zökkenőmentesen átörökítse a következő generációnak.

Nagyjából 2022 végén kezdték el átcsoportosítani a vagyonukat vagyonkezelő alapítványokba a magyar milliárdosok. Az elsők között volt Csányi Sándor, aki 2022 végén alapította meg a Unity Vagyonkezelő Alapítványt, amelynek ügyvezetésében és kurátorai között név szerint felbukkannak az OTP-elnök gyerekei. Néhány kivételtől eltekintve a család valamennyi cégét beterelték az alapítvány tulajdonába, amely így százmilliárdok felett diszponálhat. Még 2024 tavaszán Mészáros Lőrincnek is lett egy saját ilyen alapítványa. A felcsúti milliárdos ezt a nevet választotta: Eternitas Vagyonkezelő Alapítvány.

Gulyás Gergely lapunk kérdésére egy korábbi Kormányinfón beszélt arról, hogy nincs maximális vagyon, tehát bármennyi pénzt, céget át lehet irányítani alapítványba. A leköszönő miniszter szerint ez nem egy új adóelkerülési módszer, hanem pont ellenkezőleg, éppen a pénz külföldre vitelét akadályozzák meg.