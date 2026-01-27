3p

2026. január 27., Budapest

A választások után lőnek a 14. havi nyugdíjnak? Ezt is kérdezzük Mellár Tamástól a Klasszis Klub Live-ban

mfor.hu

A közgazdász, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) volt elnöke február 4-én, szerdán délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média 6. évfolyamban járó egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

A február 4-én, szerdán 15:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek  természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

Írhatnánk, hogy amint közelednek a választások, egyre jobban korbácsolódnak fel az indulatok. Ám a helyzet az, hogy a csak Magyarországon ilyen szokatlanul hosszú nem hivatalos kampányidőszak (merthogy a hivatalos csak február 21-én kezdődik) miatt már régóta folyik a csata a kormány és fő ellenzéki kihívója között. A gazdasági kérdéseket illetően is.

A kormány nincs nyerő helyzetben – s nemcsak azért, mert a független közvélemény-kutatók már egy ideje a Tisza Párt viszonylag biztosnak tűnő előnyét mérik. Hanem azért sem, mert a magyar gazdaság már jó ideje nem kápráztat el minket a kedvező adatokkal. Sőt, immár harmadik éve összeségében stagnál – a 2023-as csökkenést ugyan 2024-ben növekedés követte, ám annak mértéke elmaradt az előző évi zuhanástól, s 2025-ben is maximum fél százalékpontos GDP-bővülés jöhet össze (biztosat majd a KSH pénteki első becsléséből tudhatunk meg).

Az infláció ugyan már nem a legmagasabb az Európai Unióban, ám az egy évvel korábbi 3,7-nél a 4,4 százalékos tavalyi mérték magasabb, amellyel még mindig a mezőny második felében tanyázunk. Az állami költségvetés hiánya sem akkora lett, mint az a tervezőasztalon szerepelt, ami nem is csoda, hiszen a visszaeső beruházások és a kormány által reméltnél alacsonyabb fogyasztás nem termel elegendő bevételt.

Mellár Tamás február 4-én, szerdán 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Klub Live vendége
Mellár Tamás február 4-én, szerdán 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Klub Live vendége
Fotó: Mellár Tamás

Ennek ellenére gőzerővel folytatódnak az állami támogatások. Nemcsak a lakosságot, hanem a kis- és középvállalkozásokat is kedvezményekkel kényezteti a kormány. Kérdés, hogy ez elegendő lesz-e ahhoz, hogy az április 12-ei választásokon újabb négy évre meghosszabbítsák a tizenhat éve tartó regnálásukat.

A kormánnyal szembeni bizalom ugyanis talán még egyetlen voksolás előtt sem volt oly alacsony szintű, mint most. Amit csak tovább erodálhatnak az olyan akciók, mint amikor azt terjesztik, az ellenzék győzelme esetén durván megszorítana, megváltoztatná a személyijövedelemadó-rendszert (át-, illetve visszatérve az egyről a többkulcsra) és a nyugdíjakhoz is hozzányúlna – még azt követően is, hogy kiderült, nincs is ilyen szándéka a Tiszának.

De vajon megteheti-e a következő kormány (legyen bármilyen színezetű is), hogy nem hoz akár radikálisabb intézkedéseket?

Ezt is kérdezzük a Klasszis Klub Live következő adásának vendégétől, Mellár Tamás közgazdásztól, a KSH volt elnökétől. Ám azonban szokás szerint ezúttal sem csak mi, hanem olvasóink, illetve nézőink is kérdezhetnek.

Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben február 4-én, szerdán 15:30-kor.

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg:

