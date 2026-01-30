1p
Makró GDP

A választásokat is befolyásoló adat érkezik?

mfor.hu

A bruttó hazai termék (GDP) negyedik negyedévi adatait közli ma első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A bruttó hazai termék volumene 2025 harmadik negyedévében a nyers adatok, illetve a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 0,6 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – a gazdaság teljesítménye stagnált. Tavaly az első kilenc hónapban a GDP a nyers adatok szerint 0,3 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,2 százalékkal haladta meg a 2024 azonos időszakit.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Egyre nagyobb a feszültség Irán körül, a piac is tart az amerikai beavatkozástól

Egyre nagyobb a feszültség Irán körül, a piac is tart az amerikai beavatkozástól

Mitegy 3 százalékkal, öthavi csúcsra emelkedtek ma a világpiaci kőolajárak. A háttérben az áll, hogy egyre több amerikai hadihajó érkezik Irán partjaihoz, és nő a beavakozás kockázata. Ha ez megtörténne, az a globális olajkínálatra nagyon negatív hatással lenne.

kormányinfo

Számháború a Kormányinfón a nyugdíjak leszakadásáról és romák szegénységéről

Nagyságrendekkel eltérő számokat mondanak a kormány szereplői arról, mennyivel nőtt a nyugdíjak reálértéke 2010 óta. Gulyás Gergely az Mfor kérdésére azt válaszolta, 48 százalékkal: megnéztük, miért nem érezheti ezt egy átlagos nyugdíjas. A miniszter arra a kérdésünkre is válaszolt, mikor fog egy magyar minimálbéres dolgozó annyit keresni, mint egy montenegrói, vagy egy szlovák, de a számításunk szerinte „bruttó-nettó statisztikai ügyeskedés”. A romák szegénységi mutatóit elvontnak nevezte, szerinte látványos és óriási az előrelépés a cigányság helyzetében.

Újabb szakma dörömböl Nagy Márton ajtaján

Újabb szakma dörömböl Nagy Márton ajtaján

A cukrász ipartestület egyeztetést kezdeményezett az 5+1-es kormányzati intézkedéscsomag cukrászdákra kiterjesztése érdekében.

A magyarok nem fogynak el, de a nyugdíjbomba már ketyeg

A magyarok nem fogynak el, de a nyugdíjbomba már ketyeg

A milliárdos családtámogatások nem érnek célt, ha közben munkaalapú társadalmat akar a kormány. A részmunkaidő reformja, a vállalati bölcsődék és a home office kiterjesztése hozhatná vissza a családalapítási kedvet. A Közép-Európai Egyetem (CEU) Tényleg elfogynak a magyarok? című vitaestjén az is kiderült, miért a legalacsonyabb és a legmagasabb státuszú pároknál születik a legtöbb gyerek, és mik azok a betonba öntött vízumok. Az Mfor arról kérdezte a demográfusokat, mi lesz a magyar munkaerőpiaccal, amikor három-négyszázezer ember hirtelen nyugdíjba megy, és emelnék-e a nyugdíjkorhatárt.

Újabb mutatóban lóg ki lefelé a magyar gazdaság Európában

Újabb mutatóban lóg ki lefelé a magyar gazdaság Európában

Javult a gazdasági hangulatindex az euróövezetben és az Európai Unióban januárban az előző hónaphoz képest, miközben Magyarországon romlott – derült ki az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának (DG ECFIN) csütörtökön ismertetett végleges adataiból.

Romlott a mérleg: nagyot ugrott az EU-n kívüli országokból az import

Romlott a mérleg: nagyot ugrott az EU-n kívüli országokból az import

Decemberben és 2025 egészében is romlott a mérleg. Az egész évet tekintve az import bővülését és az export visszaesését jelentette a KSH.

Varga Mihály fellélegezhet: kedvező híreket közölt a KSH

Varga Mihály fellélegezhet: kedvező híreket közölt a KSH

2025. decemberben az ipari termelői árak átlagosan 3,4 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól és az előző hónaphoz viszonyítva 0,4 százalékkal alacsonyabb szinten realizálódtak

Aggódnak a magyar cégek az ország jövőjéért?

Aggódnak a magyar cégek az ország jövőjéért?

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU támogatásával végzett – felmérése szerint januárban a fogyasztók kilátásai nem változtak decemberhez képest, de a cégeké némileg romlottak.

A kétéves csúcs után: mi várhat hosszabb távon a forintra?

A kétéves csúcs után: mi várhat hosszabb távon a forintra?

A Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntő ülése után is 6,5 százalékon maradt a jegybanki alapkamat. Az MNB elnöke, Varga Mihály ráadásul kommunikációjában igyekezett hűteni a kedélyeket azzal kapcsolatban, hogy még a választások előtt csökkentheti az irányadó rátát a Monetáris Tanács. A forint ezt kétéves csúccsal hálálta meg.

Ez a kormány aligha fog fellendülést hozni, amíg Nagy Márton csak brüsszelezni tud

Ez a kormány aligha fog fellendülést hozni, amíg Nagy Márton csak brüsszelezni tud

A nemzetgazdasági miniszter hosszabb értekezésben állapította meg, hogy a magyar gazdaság bajainak okozója Brüsszel és a béna német autógyárak. Nagy Márton a magasabb hozzáadott értékű termelés felé terelné a magyar ipart, miközben az akkumulátorgyártással éppen ezzel ellentétes irányt jelölt ki a kormány. Úgy tűnik, hogy a jobb kéz továbbra sem tudja, mit csinál a bal. Ez pedig azt jelenti, hogy egy újabb Orbán-kormány alatt legfeljebb a külső körülmények nagyon szerencsés alakulásának köszönhetően várható fejlődés. Jegyzet.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168