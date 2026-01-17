2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Makró árrésstop GDP Infláció Magyar Nemzeti Bank (MNB) Nemzetgazdasági Minisztérium Nagy Márton Orbán Viktor

A választásokig nyomja a gázpedált a kormány, de utána is új nap virrad a gazdaságban

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Az elmúlt években rendre mélyen az előzetes várakozások alatt teljesített a magyar gazdaság. Ezúttal egy visszafogottabb, 2 százalék, vagy enyhén a fölötti növekedést várnak az elemzők 2026-ban, ami, ha csak a választások előtti kormányzati kifizetéseken múlik, össze is jöhet. Az ipar, a beruházások és az infláció viszont tartogathatnak meglepetéseket.  

Az elmúlt években az előzetes elemzői és kormányzati becslésekhez képest rendre jóval alacsonyabb GDP-adat jött össze Magyarországon. 2023-ban 0,8 százalékos csökkenést, 2024-ben 0,6 százalékos növekedést mért a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), míg tavaly a legoptimistább forgatókönyvek szerint is mindössze fél százalékkal bővülhetett a gazdaság. Ez a három év átlagában gyakorlatilag stagnálást jelent. A magyar elemzők túlnyomó része idén 2 százalék, vagy enyhén a fölötti növekedésre számít – írta meg laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

A kormány az év eleji kifizetéseivel a belső fogyasztást élénkítheti, az ipar és a beruházások alakulása továbbra is nagy kérdés
A kormány az év eleji kifizetéseivel a belső fogyasztást élénkítheti, az ipar és a beruházások alakulása továbbra is nagy kérdés
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A Bécsben rendezett Közép- és Kelet-európai Fórumon felszólaló elemzők egyet értettek abban, hogy az egész régióban, de különösen Magyarországon a belső fogyasztás élénkítheti a gazdaságot az év első felében. Az április 12-i választások előtt ugyanis heves költekezésbe kezdett a kormány, valamint a reálbérek emelkedése is támogatja a kereslet növekedését. Ez utóbbi ugyanakkor inflációs kockázatokkal jár, aminek első jeleit már a friss, decemberi árindexben is láthattuk.

A teljes cikkből kiderül, hogy a Magyar Nemzeti Bank mikor kezdheti el idén az alapkamat csökkentését. De arról is olvashatnak, hogy mi lehet az árrésstop jövője, valamint hogy miért teljesített alul a magyar ipar novemberben, annak ellenére, hogy a debreceni BMW-gyár is már elkezdett termelni.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A magyar benzinárakat is Trump rángatja

A magyar benzinárakat is Trump rángatja

Az amerikai elnök a hét elején kilátásba helyezte, hogy beavatkozik Iránban is, csütörtökön ugyanakkor visszatáncolt a fegyveres csapástól. Ez az olaj árfolyamán is látszott, ami a hét első felében sokat drágult, majd csütörtökön nagyot esett. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő előrejelzése szerint a következő napokban kiszámíthatatlan mozgás várható, miközben az árakat a geopolitikai történések befolyásolják majd.

Vám

Vámcsökkentésről egyezett meg Kínával egy nagy nyugati ország

Kanada és Kína kölcsönös vámcsökkentésben állapodott meg – jelentette be pénteken Mark Carney kanadai miniszterelnök Pekingben.

Nagy bajban lehet a kormány, ha idén sem jön a várt gazdasági növekedés

Nagy bajban lehet a kormány, ha idén sem jön a várt gazdasági növekedés

Rezeg a léc a hitelminősítőknél, és már így is magasabb kamatokat kell fizetnünk, mint a régió más országainak.

Úgy vesszük az autópálya-matricákat, mint a cukrot

Úgy vesszük az autópálya-matricákat, mint a cukrot

200 ezer már országosból is elkelt.

2200 milliárdot mozgatott meg az Orbán-kormány a tavalyi költségvetésben

2200 milliárdot mozgatott meg az Orbán-kormány a tavalyi költségvetésben

Átlagosan nyolcnaponta nyúltak hozzá.

Ismét Palkovics László barátjánál csengenek a diákok messze nem ingyenes jogsijáért a milliárdok

Ez lett az eredménye a végzős középiskolások jogosítványszerzésére kiírt közbeszerzésnek. A 2024 szeptemberétől beharangozott ingyenesen végezhető járművezetői tanfolyam kis részét állja csak az állam.

Megjöttek az első képek az új magyar vadászgépekről

Nyárig kell megjönnie a négy új gépnek.

Botrányban érintett figurát vett maga mellé az Orbán-kormány brüsszeli embere

Botrányban érintett figurát vett maga mellé az Orbán-kormány brüsszeli embere

Legalább van gyakorlata kínos ügyekben is.

Bod Péter Ákos: Nehéz komolyan venni a költségvetésben felvázolt pályát

Bod Péter Ákos: Nehéz komolyan venni a költségvetésben felvázolt pályát

Hiszen minimális az esélye annak, hogy idén 4,1 százalékkal nő a gazdaság és GDP-arányos költségvetési hiány bőven 4 százalék alatt lesz – írja legfrissebb elemzésében lapcsoportunk, a Klasszis Média állandó szerzője, a volt jegybankelnök, egyetemi tanár, közgazdász.

Már csak néhány napja van annak, aki szeretné az egymilliós támogatást

Már csak néhány napja van annak, aki szeretné az egymilliós támogatást

Január 20. után már nincs lehetőség pótlásra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168