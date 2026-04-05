Makró Infláció

A választást is befolyásoló adatok érkezhetnek az utolsó héten

Szerdán jelenik meg a fogyasztói árak márciusi adata.

A következő, négynapos munkahéten számos statisztikát publikál a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), és az államháztartás március végi helyzetéről szóló statisztikát is kiadja a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Szerdán jelenik meg a fogyasztói árak márciusi adata, valamint a kiskereskedelmi forgalom februári statisztikája és az ipari termelés februári első becslése. Idén februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Idén januárban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,0, naptárhatástól megtisztítva 3,5 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,7, az üzemanyag-kiskereskedelemben 5,7 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,5 százalékkal nagyobb volt az előző havinál.

Januárban az ipari termelés volumene 2,5 százalékkal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 0,3 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. decemberinél. Pénteken publikálja az NGM a gyorstájékoztatót az államháztartás központi alrendszerének 2026. március végi helyzetéről.

Február végéig az államháztartás központi alrendszere 2106,8 milliárd forintos hiánnyal zárt. A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 2010,1 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 32,9 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 129,6 milliárd forintos hiányt mutattak. A központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,8 százalékkal magasabban alakultak. Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is.

Február végéig a nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 1922,4 milliárd forintot biztosított a költségvetés, ebből a 13. havi nyugdíj és ellátások 579,3 milliárd forintot, a 14. havi nyugdíj és ellátások egy heti része pedig 144,8 milliárd forintot tett ki. Februárban – egy hónap alatt – a központi alrendszer 2139,1 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 1655,0 milliárd forintos hiánnyal.

A hazai cégek érzékelik az AI-ban rejlő üzleti lehetőségeket

A cégek fele még mindig lemaradásban van.

Bod Péter Ákos: Indokolt, hogy a munkanélküliség sokéves magasságba emelkedett

A közgazdász szerint a repülőrajtok rendre elmaradtak.

Egyre több hajó haladhat át a Hormuzi-szoroson

Három ománi üzemeltetésű tanker, egy francia tulajdonú konténerszállító hajó és egy japán tulajdonú gázszállító haladt át a Hormuzi-szoroson csütörtök óta – derül ki a hajózási adatokból. Ez azt tükrözi, hogy Irán engedélyezi az áthaladást azoknak a hajóknak, amelyeket „barátságosnak” tekint.

Bejelentést tett Zelenszkij az ukrán energiahelyzetről, ez Magyarországot is érinti

Ukrajna egyszerre próbálja helyreállítani a háborúban sérült energetikai infrastruktúrát és újrapozicionálni a Barátság kőolajvezeték jövőjét – derül ki Volodimir Zelenszkij elnök legújabb bejelentéséből. Eközben az európai uniós finanszírozás körüli politikai vita egyre inkább blokkolja a folyamatot.

A legrosszabbra készül az Európai Unió az energiaválság miatt

Az Európai Unió tartós energiaválságra készül, amelyet a közel-keleti konfliktus és az ellátási útvonalak sérülékenysége okoz. Brüsszel szerint ugyan még nincs közvetlen ellátásbiztonsági krízis, de az árak tartósan magasak maradhatnak, és egyes termékeknél rövid távon is romolhat a helyzet.

Apadnak a készletek, meddig lesz olcsó a benzin?

A magyar fogyasztók egyelőre jó helyzetben vannak, hiszen a kormány viszonylag alacsony szinten rögzítette az üzemanyagárakat. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint ugyanakkor a készletek folyamatosan csökkennek, így félő, hogy előbb-utóbb benzinhiány lesz. Persze nem a magyar az egyetlen kormány, amely beavatkozik a folyamatokba.

Megállt a magyar gázexport Ukrajnába

Nem a kormány döntése nyomán, hanem azért, mert az ukrán kereskedők nem vásárolnak.

Mit tartogat nagypéntek az autósoknak a kutakon?

Hiába ugyanaz az ár a kijelzőn, mégsem mindenki ugyanannyit fizet.

Az Orbán-kormány nyomdokaira lép Andrej Babis

Hozzányúlnak a benzinárakhoz a csehek is.

