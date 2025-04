A vártnál nagyobb GDP-növekedést ért el az euróövezet az első negyedévben

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

Nagyobbnak bizonyult a vártnál az éves GDP-növekedés is: az euróövezet éves bázison 1,2 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék a várt 1,0 százalék helyett. A negyedik negyedévben szintén 1,2 százalékos volt az euróövezeti éves GDP-növekedés. Az Európai Unióban 1,4 százalékos volt az első negyedévi éves GDP-növekedés, a negyedik negyedévi pedig szintén 1,4 százalékos.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!