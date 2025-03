A Vegas.hu magyar sportfogadási partnere lett a La Liga

Több éves, hazánkban egyedülálló stratégiai együttműködést kötött a világ egyik legnépszerűbb sportszervezete, a spanyol LALIGA és a Magyarországon elsőként online kaszinó- és sportfogadási szolgáltatásokat is kínáló Vegas.hu. Ennek értelmében a Vegas.hu lett a LALIGA hivatalos magyar sportfogadási partnere. A megállapodás a kizárólagos marketingjogok mellett a magyar játékosok számára máshol nem elérhető fogadási lehetőségekre, valamint a bajnokság legendás nagyköveteinek magyarországi látogatására is kiterjed – közölte a vegas.hu.

