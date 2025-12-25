4p
Makró Mészáros Lőrinc

A végtelenül humoros Mészáros Lőrinc idén sem tréfált az üzletben

Vég Márton
Vég Márton

A leggazdagabb magyar vett néhány dolgot az idén, de 2025-ben bebizonyította, hogy egészen egyedi a humora.

Mészáros Lőrincnek idén is sokat köszönhet a magyar média, hiszen mindig lehet írni róla valamit. Szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy 2025-ben is lapunk írta róla a legtöbbet: ha céget alapított vagy megvásárolt valamit, akkor jó esély volt arra, hogy arról mi számoltunk be elsőként a hazai sajtóban. És nem azért, mert elmondták nekünk, hanem mert folyamatosan figyeltük a céghálóját. De 2025-ben nemcsak Mészáros Lőrincről, az üzletemberről, a NER szimbólumáról és a leggazdagabb magyarról tudtunk meg sokat, hanem Mészáros Lőrincről, a magánemberről is.

Kiderült, hogy a gázszerelőből lett milliárdosnak remek a humora. „Gondolom, nem gyalog” – ezt a mondatot a 444-nek mondta a BL-döntő napján Münchenben, ahova így érkezett: Budaörsről egy luxushelikopterrel ment Ferihegyre, ahonnan egy 22 milliárdos luxusrepülővel célozta meg a bajor várost. A mostanra szállóigévé vált mondatára védjegybejelentési kérelmet adott be Mészáros egyik cége. Szintén humoros interjút adott a felcsúti milliárdos az Index nevű lapnak, ebben hangzik el, hogy: 

„A zebrákról pedig annyit: nem követem a zebrák vonulását, és nem hiszem, hogy lennének ott.”

Mármint Hatvanpusztán.

Mészáros Lőrinc 2025-ben sem lassított
Fotó: Mészáros Csoport

A humoros Mészáros Lőrincnek az idei talán legnagyobb tranzakciója Szlovákiához köthető. A Szlovák Monopóliumellenes Hivatal (PMU) az október 10-én meghozott határozatával hagyta jóvá, hogy Mészáros Lőrinc megvásárolja Szlovákia egyik legnagyobb építőipari cégét. A hivatal honlapján október 20-án publikált döntés szerint a felcsúti milliárdos Talentis nevű cége igazából nemcsak a Doprastav a.s. többségét szerezte meg, hanem annak öt fontos leánycégét is. Az 1953-ban alapított Doprastav autópályák, hidak, alagutak és mélyépítési projektek kivitelezésére specializálódott.

A felcsúti cégbirodalomnak talán még az építőipar a legfontosabb piaca, de idén a mezőgazdaság is alaposan felzárkózott. Lapunk írta meg, hogy a leggazdagabb magyar lassan bekebelezi Békés megyét. A Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) már augusztus 6-án beérkezett, de csak augusztus 21-én publikált összefonódás-bejelentés alapján a Talentis Agro Zrt. egyedüli irányítást szerzett a Gyulai Agrár Zrt. felett. A céltársaság elsősorban a szarvasmarha-tenyésztéssel, nyerstehéntej-előállítással, emellett kisebb arányban szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik. Ez hatalmas zsákmányt jelent a felcsúti milliárdos számára. A Gyulai Agrár Zrt. ugyanis egy korábbi termelőszövetkezet átalakulásával jött létre, és mára több mint 1500 hektár bérelt területen folytat mezőgazdasági tevékenységet.

A humoros milliárdos idei talán legmeglepőbb tranzakciója, hogy a hvg cikke szerint okosmérőkön gazdagodhat tovább. Mérőműszerek gyártására specializálódott ugyanis az a vállalat, amelyet frissen alapított a felcsúti vállalkozó energetikai cége. A Metrinox Zrt. többségi tulajdonosa a részvények 65 százalékával a Mészáros Lőrinc birodalmához tartozó Status Energy Kft. lett.

Az egészségügy is egyre fontosabb terepe a gazdagember terjeszkedésének: decemberi hír volt, hogy a budai, Lövőház utcai Mind Klinikát a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt. vásárolta meg. A turizmus pedig régi felségterülete Mészáros Lőrincnek, idén újra teljesen az övé lett a tarcali Andrássy Kúria & Spa szálloda.

A Pastrami étterem egyedi koncepciójával hozzáadott értéket képvisel, erősíti cégcsoportunk komoly tapasztalattal rendelkező gasztronómiai portfólióját, hozzájárulva annak diverzifikációjához és piaci értékének növeléséhez

– mondta Mészáros Lőrinc az óbudai éttermének őszi megnyitóján.

A felcsúti gázszerelő tehát nagy híve a diverzifikációnak, és ez nem vicc.

