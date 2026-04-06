A világ legfinomabb városa Budapest

Egy 5000 éttermet felölelő új tanulmány szerint Budapest az első helyen áll a hagyományos ételek autentikus kínálásában és az éttermi értékelések tekintetében – írja Stacey Leasca, az amerikai Travel and Leisure tekintélyes, több díjat elnyert újságírója, a Be a Travel Writer influenszer társalapítója. Fotói, videói és szövegei nyomtatásban és online is megjelennek a Travel and Leisure mellett a Time, a Los Angeles Times, a Glamour és sok más média felületein.

Olykor elég csak egyetlen ok, hogy útra kelj: ez pedig egy nagyszerű, gasztronómiai élményt nyújtó étkezés – állítja az újságíró. A verseny éles: a világ minden táján várják a turistát olyan úti célok, ahol minden falattal a hely hangulatát, egyediségét erősítik, köszönhetően a regionális alapanyagoknak, az elkészítési módnak és a szívvel-lélekkel sütött-főzött fogásoknak.

Még tavaly, egy szakértőkből álló csapat közzétette tanulmányának eredményeit, amelynek célja Európa „leghitelesebb” gasztronómiai úti céljainak meghatározása volt. Először is megállapodtak abban, mit is jelent az „hitelesség”, azaz, az ételek mennyiben követik a helyi hagyományokat, ahelyett, a turisták vélt ízlését vennék figyelembe.

Ezután 125 európai város 5000 éttermét elemezték, internetes megkeresések és megjelenések alapján, hogy megállapítsák, milyen gyakran szerepelnek olyan szavak, mint az „autentikus” és a „hagyományos”. Utána ezeket az adatokat egy hangulatpontszámmal kombinálták (minél magasabb a pontszám, annál pozitívabb a hangulat), hogy felállítsák a végső listát. A munka elvégzése után kiderült, Budapest, Magyarország fővárosa szerezte meg az első helyet a szoros versenyben.

Az eredmények szerint Budapest vezeti a rangsort 98/100-as pontszámmal. „A paprika a magyar ételek alapvető része, így a legikonikusabb ételeik közé tartozik a gulyás, a marhapörkölt, és a csirkepaprikás” – ahogy Stacey Leasca fogalmaz.

A szakértőkből álló csapat megállapította, hogy Budapesten „virágzik az utcai ételkultúra”, szinte bárhol lehet kapni olyan kihagyhatatlan fogást, mint például a lángos, amely – mint jellemzik – „egy olajban sült lepény, amelyet gyakran tejföllel, fokhagymával és sajttal tálalnak”.

A lángos kihagyhatatlan

Ugyancsak nagyon kedvelt – elsősorban az édesszájúak számára – a hagyományos magyar kürtőskalács, amely hengeres, cukros, ropogós külsejű süteményféle.

A listán a következő a görögországi Pireusz, amely 97/100-as pontszámot ért el. Itt található Görögország legnagyobb kikötője, ami azt jelenti, hogy rengeteg friss tengeri herkentyű közül lehet választani. Egy másik jellegzetes étel a horta, amelyet általában párolt zöldségekből és mezei füvekből, például pitypangból, csalánból és vadspenótból készítenek. Kihagyhatatlan a klasszikus görög horiatiki saláta.

A harmadik helyen Athén végzett. A világ minden tájáról ide érkező utazók nem hagyják ki az olyan klasszikus görög ételeket, mint a gyros és a szuvlaki,

Bécs és Milánó is szerepel az első tízben

Azt már az újságíró teszi hozzá, hogy míg görög éttermek szinte a világ minden pontján üzemelnek, addig magyar éttermek alig találhatók a külföldi városokban, ez még inkább értékessé teszi rangos helyezésünket.

A Top 10-es helyek között szerepel Bécs, Prága, Valletta, Varsó, München és Milánó A listára került összes város és a helyezettek részletes értékelését a holiday.saga.co.uk oldalon lehet megtekinteti.