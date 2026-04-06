Makró Budapest Gasztronómia

A világ legfinomabb városa Budapest

A legtekintélyesebb amerikai turisztikai szaklap szerint Budapest a leghitelesebb európai gasztronómiai célpont. Ez óriási (ingyenes?) hírverést teremt a magyar fővárosnak. Mivel a Travel and Leisure-t naponta milliók olvassák, óriási a pr-értéke egy ilyen megállapításnak.

Egy 5000 éttermet felölelő új tanulmány szerint Budapest az első helyen áll a hagyományos ételek autentikus kínálásában és az éttermi értékelések tekintetében – írja Stacey Leasca, az amerikai Travel and Leisure tekintélyes, több díjat elnyert újságírója, a Be a Travel Writer influenszer társalapítója. Fotói, videói és szövegei nyomtatásban és online is megjelennek a Travel and Leisure mellett a Time, a Los Angeles Times, a Glamour és sok más média felületein.

Olykor elég csak egyetlen ok, hogy útra kelj: ez pedig egy nagyszerű, gasztronómiai élményt nyújtó étkezés – állítja az újságíró. A verseny éles: a világ minden táján várják a turistát olyan úti célok, ahol minden falattal a hely hangulatát, egyediségét erősítik, köszönhetően a regionális alapanyagoknak, az elkészítési módnak és a szívvel-lélekkel sütött-főzött fogásoknak.

Még tavaly, egy szakértőkből álló csapat közzétette tanulmányának eredményeit, amelynek célja Európa „leghitelesebb” gasztronómiai úti céljainak meghatározása volt. Először is megállapodtak abban, mit is jelent az „hitelesség”, azaz, az ételek mennyiben követik a helyi hagyományokat, ahelyett, a turisták vélt ízlését vennék figyelembe. 

Ezután 125 európai város 5000 éttermét elemezték, internetes megkeresések és megjelenések alapján, hogy megállapítsák, milyen gyakran szerepelnek olyan szavak, mint az „autentikus” és a „hagyományos”.  Utána ezeket az adatokat egy hangulatpontszámmal kombinálták (minél magasabb a pontszám, annál pozitívabb a hangulat), hogy felállítsák a végső listát. A munka elvégzése után kiderült, Budapest, Magyarország fővárosa szerezte meg az első helyet a szoros versenyben.

Az eredmények szerint Budapest vezeti a rangsort 98/100-as pontszámmal. „A paprika a magyar ételek alapvető része, így a legikonikusabb ételeik közé tartozik a gulyás, a marhapörkölt, és a csirkepaprikás” – ahogy Stacey Leasca fogalmaz.

A szakértőkből álló csapat megállapította, hogy Budapesten „virágzik az utcai ételkultúra”, szinte bárhol lehet kapni olyan kihagyhatatlan fogást, mint például a lángos, amely – mint jellemzik – „egy olajban sült lepény, amelyet gyakran tejföllel, fokhagymával és sajttal tálalnak”.

A lángos kihagyhatatlan
Fotó: MTI

Ugyancsak nagyon kedvelt – elsősorban az édesszájúak számára – a hagyományos magyar kürtőskalács, amely hengeres, cukros, ropogós külsejű süteményféle.

A listán a következő a görögországi Pireusz, amely 97/100-as pontszámot ért el. Itt található Görögország legnagyobb kikötője, ami azt jelenti, hogy rengeteg friss tengeri herkentyű közül lehet választani. Egy másik jellegzetes étel a horta, amelyet általában párolt zöldségekből és mezei füvekből, például pitypangból, csalánból és vadspenótból készítenek. Kihagyhatatlan a klasszikus görög horiatiki saláta.

A harmadik helyen Athén végzett. A világ minden tájáról ide érkező utazók nem hagyják ki az olyan klasszikus görög ételeket, mint a gyros és a szuvlaki,

Bécs és Milánó is szerepel az első tízben

Azt már az újságíró teszi hozzá, hogy míg görög éttermek szinte a világ minden pontján üzemelnek, addig magyar éttermek alig találhatók a külföldi városokban, ez még inkább értékessé teszi rangos helyezésünket.

A Top 10-es helyek között szerepel Bécs, Prága, Valletta, Varsó, München és Milánó A listára került összes város és a helyezettek részletes értékelését a holiday.saga.co.uk oldalon lehet megtekinteti.

A hazai cégek érzékelik az AI-ban rejlő üzleti lehetőségeket

A hazai cégek érzékelik az AI-ban rejlő üzleti lehetőségeket

A cégek fele még mindig lemaradásban van.

Bod Péter Ákos: indokolt, hogy a munkanélküliség sokéves magasságba emelkedett

Bod Péter Ákos: Indokolt, hogy a munkanélküliség sokéves magasságba emelkedett

A közgazdász szerint a repülőrajtok rendre elmaradtak.

A választást is befolyásoló adatok érkezhetnek az utolsó héten

A választást is befolyásoló adatok érkezhetnek az utolsó héten

Szerdán jelenik meg a fogyasztói árak márciusi adata.

Egyre több hajó haladhat át a Hormuzi-szoroson

Egyre több hajó haladhat át a Hormuzi-szoroson

Három ománi üzemeltetésű tanker, egy francia tulajdonú konténerszállító hajó és egy japán tulajdonú gázszállító haladt át a Hormuzi-szoroson csütörtök óta – derül ki a hajózási adatokból. Ez azt tükrözi, hogy Irán engedélyezi az áthaladást azoknak a hajóknak, amelyeket „barátságosnak” tekint.

Bejelentést tett Zelenszkij az ukrán energiahelyzetről, ez Magyarországot is érinti

Bejelentést tett Zelenszkij az ukrán energiahelyzetről, ez Magyarországot is érinti

Ukrajna egyszerre próbálja helyreállítani a háborúban sérült energetikai infrastruktúrát és újrapozicionálni a Barátság kőolajvezeték jövőjét – derül ki Volodimir Zelenszkij elnök legújabb bejelentéséből. Eközben az európai uniós finanszírozás körüli politikai vita egyre inkább blokkolja a folyamatot.

A legrosszabbra készül az Európai Unió az energiaválság miatt

A legrosszabbra készül az Európai Unió az energiaválság miatt

Az Európai Unió tartós energiaválságra készül, amelyet a közel-keleti konfliktus és az ellátási útvonalak sérülékenysége okoz. Brüsszel szerint ugyan még nincs közvetlen ellátásbiztonsági krízis, de az árak tartósan magasak maradhatnak, és egyes termékeknél rövid távon is romolhat a helyzet.

Apadnak a készletek, meddig lesz olcsó benzin?

Apadnak a készletek, meddig lesz olcsó a benzin?

A magyar fogyasztók egyelőre jó helyzetben vannak, hiszen a kormány viszonylag alacsony szinten rögzítette az üzemanyagárakat. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint ugyanakkor a készletek folyamatosan csökkennek, így félő, hogy előbb-utóbb benzinhiány lesz. Persze nem a magyar az egyetlen kormány, amely beavatkozik a folyamatokba.

Megállt a magyar gázexport Ukrajnába

Megállt a magyar gázexport Ukrajnába

Nem a kormány döntése nyomán, hanem azért, mert az ukrán kereskedők nem vásárolnak.

Máig nem sikerült eladni a Matolcsy-féle MNB balatoni luxusnyaralóját

Közel egy éve ígérte meg a jegybank új vezetése, hogy eladják a komplexumot,de nincs nyoma annak, hogy árulnák.

Mit tartogat nagypéntek az autósoknak a kutakon?

Mit tartogat nagypéntek az autósoknak a kutakon?

Hiába ugyanaz az ár a kijelzőn, mégsem mindenki ugyanannyit fizet.

