A világ végéről hoznak majd ritka kincseket von der Leyenék

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a világ „egyik legfontosabb” kritikus nyersanyagtermelőjének nevezte Ausztráliát, miután az Európai Unió új együttműködést jelentett be Canberrával.

„Ezzel szemben Európa a világ egyik legnagyobb felhasználója” – tette hozzá.

Megerősítette négy közös projekt elindítását, amelyek a ritkaföldfémekre, a lítiumra és a wolframra fókuszálnak. Von der Leyen azt is bejelentette, hogy megkezdődnek a tárgyalások Ausztrália csatlakozásáról a Horizonhoz, az EU „zászlóshajónak számító innovációs programjához”.

Nyilatkozata néhány órával azután hangzott el, hogy a blokk és Ausztrália szabadkereskedelmi megállapodást írt alá, amely csökkenti a vámokat és szorosabbra fűzi a gazdasági kapcsolatokat. (BBN)